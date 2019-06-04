Обзор функциональности и удобства использования виртуального сервера на VPS.house

«КП» проверил, как работает данная услуга и какие возможности она предоставляет, на примере сервиса VPS.house - облачного хранилища в дата-центре уровня надежности Tier III.

Сайт

В первую очередь необходимо рассказать про сам сайт сервиса. Меню в нем интуитивно понятное, выбор параметров расположен на видном месте, не ошибешься. После регистрации в личном кабинете (кнопка находится в правом верхнем углу), можно заказать виртуальный сервер любой конфигурации. Для этого необходимо выбрать количество ядер процессора, добавить объем оперативной памяти, объем SSD-дисков и количество IP-адресов.

Кстати, процессоры сервиса известны - Intel Xeon серии E5 и Gold, частота которых не менее 2 ГГц. Известная марка также должна говорить о том, что оборудование легко настраивается и быстро масштабируется.

Доступна возможность произвольной настройки конфигураций - можно создавать свою конфигурацию под необходимые задачи. В этом поможет конфигуратор - он настроит любой параметр виртуального сервера и предложит тарифный план, который необходим пользователю.

Бесплатные бонусы

Из других особенностей, которые удалось понять в ходе дальнейшего осмотра сайта: можно заказать современные SSD-накопители, а также DDR4-память последнего поколения. А при заказе любого облачного хранилища пользователю бесплатно предлагают внешний канал с пропускной способностью 250 Мбит/ и ежесуточное резервное копирование (бэкапы делаются ночью).

Для удобства можно добавить операционную систему Windows Server любой версии. Кроме того, используется технология виртуализации Microsoft Hyper-V и актуальные модели ведущих мировых производителей серверного оборудования, таких как Intel, Avago, Kingston.

Остановимся подробнее на виртуализации. Здесь она работает под управлением Microsoft Hyper-V и является полным аналогом физического выделенного сервера. С ее помощью клиент получает полный контроль над всеми параметрами ядра операционной системы и сможете делать с виртуальным сервером любые операции в зависимости от необходимых потребностей.

Также следует подробнее осветить используемые SSD-накопители. Здесь у VPS.house есть одно существенное отличие - провайдер гарантирует 100% размещение ресурсов пользователя исключительно на массивах SSD. Сервис объединил современные высокоскоростные SSD-диски с интерфейсом U.2 в RAID-6 и добился отличных показателей производительности по IOPS и близких к скорости работы оперативной памяти.

Другие особенности

Разработчикам наверняка понравится простой и интуитивно понятный API: можно получать информацию и управлять состоянием серверов, смотреть документацию и пользоваться другими возможностями.

Для обычных же пользователей также все сделано и грамотно. Всю информацию о платежах и операциях можно найти в панели личного кабинета - это займет всего пару кликов. В любой момент клиент сможет поменять конфигурацию сервера, в режиме реального времени отследить нагрузку и количество свободных ресурсов, управлять состоянием сервера и даже заходить на него и работать через любой браузер.

Итог

В конце хочется добавить, что всем клиентам доступен бесплатный однодневный тестовый период для знакомства с услугой. Воспользуйтесь им и оцените функционал VPS.house. Можно сказать, что это надежный сервис с доступными ценами, богатым набором бесплатных дополнительных опций. Личный кабинет и главная страница крайне просты в своем управлении, серверы можно создать буквально в пару кликов за 1 минуту, а управлять ими сможет даже ребенок.