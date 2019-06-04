2019-06-04T15:09:17+03:00
Экономика

Маткапитал оградили от «черных кредиторов»

Власти ужесточили контроль за ипотечными займами
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Вступили в силу изменения в законодательство о маткапитале.Вступили в силу изменения в законодательство о маткапитале.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В России ужесточили контроль за использованием материнского капитала. Вступили в силу изменения, по которым на деньги за второго (или последующего) ребенка можно взять ипотечный кредит только в организациях, подотчетных Центробанку. Это лицензированные коммерческие банки, госкорпорация «Дом.РФ», кредитные потребительские кооперативы (в том числе сельскохозяйственные).

А нельзя будет получить жилищный кредит в обмен на маткапитал в различных потребительских обществах и псевдобанках, где для пайщиков могут установить слишком высокие проценты. Таким образом детские деньги ограждают от «черных кредиторов» и ростовщиков.

- Правильное решение, - поддержал в разговоре с «КП» сенатор Валерий Рязанский. - Маткапитал - это ресурс на сотни миллиардов рублей, он должен быть под контролем государства. Тем более что у нас множество банков, подконтрольных ЦБ. Так что выбор будет.

Напомним, в 2019 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Кроме улучшения жилищных условий его можно потратить на оплату учебы ребенка или услуги няни и на увеличение накопительной пенсии матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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