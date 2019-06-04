Маткапитал оградили от «черных кредиторов»

В России ужесточили контроль за использованием материнского капитала. Вступили в силу изменения, по которым на деньги за второго (или последующего) ребенка можно взять ипотечный кредит только в организациях, подотчетных Центробанку. Это лицензированные коммерческие банки, госкорпорация «Дом.РФ», кредитные потребительские кооперативы (в том числе сельскохозяйственные).

А нельзя будет получить жилищный кредит в обмен на маткапитал в различных потребительских обществах и псевдобанках, где для пайщиков могут установить слишком высокие проценты. Таким образом детские деньги ограждают от «черных кредиторов» и ростовщиков.

- Правильное решение, - поддержал в разговоре с «КП» сенатор Валерий Рязанский. - Маткапитал - это ресурс на сотни миллиардов рублей, он должен быть под контролем государства. Тем более что у нас множество банков, подконтрольных ЦБ. Так что выбор будет.

Напомним, в 2019 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Кроме улучшения жилищных условий его можно потратить на оплату учебы ребенка или услуги няни и на увеличение накопительной пенсии матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Материнский капитал за 2 ребенка в 2019 году

Материнский капитал — один и самых популярных способов государственной поддержки для молодых семей. За второго и последующих детей маме (а в некоторых случаях — папе) из федерального бюджета выплачивают определенную сумму. Деньги выдаются не «наличкой», а специальным сертификатом. (подробности)

Материнский капитал в 2019 году

Материнский капитал – огромная помощь всем российским семьям. Это неплохие выплаты, на которые имеют право родители двух и более детей. Программа была принята еще десять лет назад, и за все эти годы выплаты получили уже более восьми миллионов семей нашей страны. (подробности)

Материнский капитал за первого ребенка: почему государство готово платить женщинам за рождение детей

Новая инициатива правительства - материнский капитал за первого ребенка - может обходиться бюджету в сотни миллиардов рублей ежегодно (подробности)