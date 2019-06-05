В «Пулково» появится современный топливозаправочный комплекс

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

«Пулково» скоро станет хабом международного уровня. Это вполне реально, ведь само руководство аэропорта, власти и инвесторы делают все необходимое. В прошлом году «Пулково» принял рекордные 18,1 млн пассажиров, став вторым крупнейшим авиаузлом России после Москвы!

Одно из новшеств, которое сделает воздушную гавань Северной столицы еще более привлекательной, - новая система заправки самолетов. В выходные на территории аэропорта прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент новейшего топливозаправочного комплекса «Пулково».

- Строительство топливозаправочного комплекса «Пулково» - это продолжение проектной работы компании по развитию транспортной региональной инфраструктуры, - отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин на торжественном мероприятии. - Новый ТЗК мощностью в 300 тысяч тонн авиакеросина в год будет полностью соответствовать современным мировым стандартам и значительно повысит привлекательность «Пулково» как транзитного хаба для дальнемагистральных перевозчиков.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Строительство нового комплекса - это не только импульс для развития туристического потенциала Петербурга и Ленобласти, это еще и новые рабочие места, а также дополнительные отчисления в бюджет.

- «Роснефть» является надежным партнером региона не только в экономических, но и в социальных, образовательных и научных инициативах, - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Я уверен, что современный инфраструктурный проект на базе аэропорта важен как для региона, так и для всей страны.

Проект реализуется дочерними структурами «Роснефти» и банка ВТБ на базе совместного предприятия «ТЗК Пулково». Инвестиции в данный проект составят более 3 миллиардов рублей.

Создание нового комплекса ведется в рамках стратегии компании «Роснефть» по расширению собственной сети ТЗК.

«Роснефть» является лидером российского рынка авиационного топлива и обладает уникальным опытом по созданию и управлению современными объектами топливной инфраструктуры, причем не только в столице, но и в регионах, в том числе аэропортах Сахалина, Иркутска, Владивостока, Краснодара, Сочи и Анапы», - отметил Игорь Сечин.

- Благодаря этому повышается эффективность работы авиаузлов, компания вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов, - добавили в компании. - Проекты весьма успешны, включая самый крупный за последние 30 лет - строительство топливозаправочного комплекса в аэропорту Кневичи города Владивосток. Очередь за «Пулково».

Пункт налива топлива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожные пути и эстакады на 12 цистерн. ПАО "НК "Роснефть"

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

А теперь подробнее о самом заправочном комплексе. Он станет одним из самых современных в стране. Проект предполагает создание нескольких объектов. В первую очередь - системы топливных гидрантов.

Под перроном аэропорта проложат километры коммуникаций, которые соединят с резервуарами для топлива.

- Все будет происходить максимально оперативно. Сейчас нужно около 5 минут на то, чтобы подъехал диспенсер к самолету, и примерно 14 минут - на заправку 10 тонн авиакеросина, - сообщили в компании «Роснефть». - Гидрантная система позволит сэкономить 20 минут на каждой заправке дальнемагистрального лайнера! Плюс одновременно смогут заправляться 9 самолетов.

Так как керосин будет напрямую по системе трубопроводов поставляться из резервуаров «в крыло», отпадет необходимость перекачивать топливо в топливозаправочный автомобиль и из автомобиля - в воздушное судно. Еще одна немаловажная деталь - повышается безопасность: уменьшаются пожарные и экологические риски. Ведь не нужно будет перевозить большие объемы авиатоплива в емкостях по перрону.

ВСЕГО ДВА ГОДА

Система гидрантов под землей - это еще не все. В «Пулково» построят склады хранения топлива общей емкостью 16 тысяч кубометров, насосно-фильтрационную станцию и топливопровод, пункт налива топлива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожные пути и эстакады на 12 цистерн. Кроме того, комплекс предполагает, что в нем будет своя лаборатория, контролирующая качество.

- Проект ТЗК «Пулково» будет реализован в два этапа, - заявил вице-президент по коммерции и логистике компании «Роснефть» Отабек Каримов. - Сначала установят все коммуникации, резервуарный парк общей емкостью 8000 м3, стоянку на 9 воздушных судов вдоль главного терминала аэропорта, а также технический парк из 6 топливозаправщиков и 5 диспенсеров. Это планируют сделать уже к концу 2020 года. Второй этап включает в себя строительство приемного склада ГСМ с топливопроводом, а также нового железнодорожного пути и эстакады. Окончание всех работ - 2021 год.

В общей сложности вся стройка займет не больше трех лет. Такие сроки радуют, ведь проходимость «Пулково» растет. По предварительным оценкам, к 2023 году пассажиропоток в аэропорту увеличится на 30% и составит 25 млн человек, а к 2039-му - на 80% - до 35 млн человек в год! А значит, есть острая необходимость улучшить его работу.

- Мы со своей стороны постараемся обеспечить все возможное, чтобы этот проект проходил как можно более спокойно, чтобы не возникало никаких проблем. В добрый путь! - сказал генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.