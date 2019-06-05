2019-06-04T18:59:07+03:00
Общество

В «Пулково» появится современный топливозаправочный комплекс

Это позволит сократить время обслуживания воздушного судна перед полетом
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
В выходные на территории аэропорта прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент новейшего топливозаправочного комплекса «Пулково». Фото: ПАО "НК "Роснефть"В выходные на территории аэропорта прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент новейшего топливозаправочного комплекса «Пулково». Фото: ПАО "НК "Роснефть"
Изменить размер текста:

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

«Пулково» скоро станет хабом международного уровня. Это вполне реально, ведь само руководство аэропорта, власти и инвесторы делают все необходимое. В прошлом году «Пулково» принял рекордные 18,1 млн пассажиров, став вторым крупнейшим авиаузлом России после Москвы!

Одно из новшеств, которое сделает воздушную гавань Северной столицы еще более привлекательной, - новая система заправки самолетов. В выходные на территории аэропорта прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент новейшего топливозаправочного комплекса «Пулково».

- Строительство топливозаправочного комплекса «Пулково» - это продолжение проектной работы компании по развитию транспортной региональной инфраструктуры, - отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин на торжественном мероприятии. - Новый ТЗК мощностью в 300 тысяч тонн авиакеросина в год будет полностью соответствовать современным мировым стандартам и значительно повысит привлекательность «Пулково» как транзитного хаба для дальнемагистральных перевозчиков.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Строительство нового комплекса - это не только импульс для развития туристического потенциала Петербурга и Ленобласти, это еще и новые рабочие места, а также дополнительные отчисления в бюджет.

- «Роснефть» является надежным партнером региона не только в экономических, но и в социальных, образовательных и научных инициативах, - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Я уверен, что современный инфраструктурный проект на базе аэропорта важен как для региона, так и для всей страны.

Проект реализуется дочерними структурами «Роснефти» и банка ВТБ на базе совместного предприятия «ТЗК Пулково». Инвестиции в данный проект составят более 3 миллиардов рублей.

Создание нового комплекса ведется в рамках стратегии компании «Роснефть» по расширению собственной сети ТЗК.

«Роснефть» является лидером российского рынка авиационного топлива и обладает уникальным опытом по созданию и управлению современными объектами топливной инфраструктуры, причем не только в столице, но и в регионах, в том числе аэропортах Сахалина, Иркутска, Владивостока, Краснодара, Сочи и Анапы», - отметил Игорь Сечин.

- Благодаря этому повышается эффективность работы авиаузлов, компания вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов, - добавили в компании. - Проекты весьма успешны, включая самый крупный за последние 30 лет - строительство топливозаправочного комплекса в аэропорту Кневичи города Владивосток. Очередь за «Пулково».

Пункт налива топлива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожные пути и эстакады на 12 цистерн. ПАО "НК "Роснефть"

Пункт налива топлива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожные пути и эстакады на 12 цистерн. ПАО "НК "Роснефть"

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

А теперь подробнее о самом заправочном комплексе. Он станет одним из самых современных в стране. Проект предполагает создание нескольких объектов. В первую очередь - системы топливных гидрантов.

Под перроном аэропорта проложат километры коммуникаций, которые соединят с резервуарами для топлива.

- Все будет происходить максимально оперативно. Сейчас нужно около 5 минут на то, чтобы подъехал диспенсер к самолету, и примерно 14 минут - на заправку 10 тонн авиакеросина, - сообщили в компании «Роснефть». - Гидрантная система позволит сэкономить 20 минут на каждой заправке дальнемагистрального лайнера! Плюс одновременно смогут заправляться 9 самолетов.

Так как керосин будет напрямую по системе трубопроводов поставляться из резервуаров «в крыло», отпадет необходимость перекачивать топливо в топливозаправочный автомобиль и из автомобиля - в воздушное судно. Еще одна немаловажная деталь - повышается безопасность: уменьшаются пожарные и экологические риски. Ведь не нужно будет перевозить большие объемы авиатоплива в емкостях по перрону.

ВСЕГО ДВА ГОДА

Система гидрантов под землей - это еще не все. В «Пулково» построят склады хранения топлива общей емкостью 16 тысяч кубометров, насосно-фильтрационную станцию и топливопровод, пункт налива топлива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожные пути и эстакады на 12 цистерн. Кроме того, комплекс предполагает, что в нем будет своя лаборатория, контролирующая качество.

- Проект ТЗК «Пулково» будет реализован в два этапа, - заявил вице-президент по коммерции и логистике компании «Роснефть» Отабек Каримов. - Сначала установят все коммуникации, резервуарный парк общей емкостью 8000 м3, стоянку на 9 воздушных судов вдоль главного терминала аэропорта, а также технический парк из 6 топливозаправщиков и 5 диспенсеров. Это планируют сделать уже к концу 2020 года. Второй этап включает в себя строительство приемного склада ГСМ с топливопроводом, а также нового железнодорожного пути и эстакады. Окончание всех работ - 2021 год.

В общей сложности вся стройка займет не больше трех лет. Такие сроки радуют, ведь проходимость «Пулково» растет. По предварительным оценкам, к 2023 году пассажиропоток в аэропорту увеличится на 30% и составит 25 млн человек, а к 2039-му - на 80% - до 35 млн человек в год! А значит, есть острая необходимость улучшить его работу.

- Мы со своей стороны постараемся обеспечить все возможное, чтобы этот проект проходил как можно более спокойно, чтобы не возникало никаких проблем. В добрый путь! - сказал генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
Новости 24
Госдеп: США пока не смогли договориться с Россией по Сирии
Зеленский решил бороться с «Северным потоком – 2»
Forbes: Самой богатой женщиной в мире музыки стала Рианна
Имя преемника Мэй станет известно к концу июня
В России может появиться новый вид алиментов
Зеленский заявил, что не собирается объявлять дефолт на Украине
Греция требует от Германии возместить ущерб, нанесенный за время войн
Появилось видео госпитализации Бари Алибасова
Мэр Риги Дайнис Турлайс осудил санкции и призвал улучшать отношения с Россией
Трамп считает, что США и Британия смогут уладить разногласия по Huawei
"Fake news": Трамп заявил, что не видел никаких протестов в Лондоне
Новый мэр Риги призвал покончить с «искусственным институтам неграждан»
Вооруженный ножами мужчина напал на полицейский патруль в Париже
Пушков прокомментировал слова Зеленского о том, что он лучше Порошенко
Прокуратура Франции закрыла дело Жерара Депардье об изнасиловании
Мэр Харькова призвал украинцев "вернуться с майданов к здравому смыслу"
Япония прекратила поиски пропавшего в апреле истребителя F-35A
В Раду внесен проект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами РФ
Трамп назвал распространение ядерного оружия главной угрозой современности
Кот из офиса британского премьера спрятался под лимузином Трампа
Зеленский: Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские договоренности
Полиция начала проверку по факту проникновения неизвестных на РКК "Энергия"
Зеленский прибыл в Брюссель со своим первым визитом в качестве президента
Зеленский заявил, что он лучше Порошенко
Лавров усомнился в качествах советников Трампа
В компании «Яндекс» прокомментировали информацию о запросе передать ключи шифрования
Путин поручил разобраться в причинах взрывов в Дзержинске
В Генпрокуратуре РФ заявили об угрозе возникновения мусорного коллапса
В Осло задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом на филиппинца