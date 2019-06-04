Шведскую писательницу, бомжевавшую в Москве, отправили с тюрьму

Интересный персонаж... писательница ищет сюжеты... обокрали во Франции, бомжует в России. С такими заголовками вышли на прошлой неделе многие СМИ. Газеты облетели кадры того, как седовласая, не ухоженная женщина раздает интервью на лужайке. К тому моменту по собственному признанию Мия уже две недели жила на Дорогомиловской улице, справляла нужду в кустах и надеялась каким-нибудь образом улететь в Канаду. Почему госпожа Йохансон оказалась без денег в Москве не понятно.

Сама она рассказала, что путешествовала по миру, где-то во Франции ее ограбили, но она приняла решение не останавливать свое турне и поехала дальше. До того как оказаться на площади у Киевского вокзала Мия побывала на Байкале и в Санкт-Петербурге.

Ожидала ли бездомная писательница такого закрученного сюжета или нет, но вчера вечером ее задержали. Уже сутки она находится в УВД «Дорогомиловское», где ее и обнаружили правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Москвы.

- Она содержится в камере для правонарушителей по административным статьям. - рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - На пьющую она не похожа, просто немного не в себе, как и многие люди творческих профессий. Мия нам сразу сказала, что не бездомная, а писательница. И сейчас пишет фантастический роман о путешествиях. Но на мой вопрос, есть ли у нее жилье в Швеции, ответила, что нет. И возвращаться ей некуда.

Мию Йохансон арестовали, выявили нарушения законодательства и скоро отправят в тюрьму для мигрантовФото: Евгения КОРОБКОВА

Писательница очень благодарила сотрудников УВД, за то, что они ее покормили.

- Передайте большое спасибо этим людям. Они дали мне еды. Сама Йохансон сказать этого сотрудникам УВД не может, так как они не знают английского. На вопрос, что она делала на Киевском вокзале Мия неожиданно ответила, что:

- Ждала автобус в Европу. А оттуда я планировала как-нибудь добраться до Канады. В Канаде у меня живет дочь и хотя отношения у нас с ней не очень, я надеялась на встречу с ней. Пожалуйста, если у вас есть возможность найти ее и рассказать, что со мной случилось, сделайте это. Ее зовут Мария Ниями.

Мия много читаетФото: Евгения КОРОБКОВА

Что ждет писательницу дальше?

- Долгие месяцы заключения в Центре содержания иностранных граждан (считай тюрьме для мигрантов — ред). - Говорит Мельников. - Так как она нарушила миграционное законодательство, то суд присудит ей выдворение из страны. Дальше либо родные и близкие оплачивают депортацию, либо страна, гражданином которого нарушитель является. И, как правило, если нет родни, то процесс выдворения затягивается на года. Видел людей, кто сидит по два года , ожидая депортации. Заканчивается это тем, что не дождавшись решения из консульства, Россия за свой счет отправляет таких людей на их Родину. Но ждать придется долго.

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