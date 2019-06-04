Метан не пройдет!

«Роснефть» состоит в немногочисленном но влиятельном клубе компаний, подписывающих некоторые международные конвенции наравне с государствами. В частности, стратегия отечественного добывающего гиганта словом и делом декларирует приверженность 17-и целям устойчивого развития ООН. И одна из пяти приоритетных целей - борьба с изменениями климата». Как участник Глобального Договора ООН с 2010 года, ПАО «НК «Роснефть» проводит модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, создает и выпускает новые виды продукции, позволяющих снизить объемы выбросов со стороны потребителей и повысить топливную эффективность.

На этот раз российская компания присоединилась к инициативе BP, Eni, ExxonMobil, Shell, Total и других ведущих нефтегазовых компаний, подписав «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». Борьба с этим агрессивным газом будет идти на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.

Исходя из текущих тенденций, к 2040 году мировая потребность в энергии вырастет на треть. К этому же времени ООН требует радикально сократить выбросы парниковых газов. То есть нефтянники теперь обязаны не только наращивать объемы добычи, но и в еще больших объемах сокращать уровень атмосферных выбросов. От этого зависит их конкурентоспособность.

СПРАВКА

Несмотря на все преимущества природного газа, у его главного компонента – метана - сильный парниковый эффект при выделении в атмосферу. Метан не так долговечен, как углекислый газ, но он более мощный.

Поэтому сокращение выбросов метана - одно из основных направлений деятельности Нефтегазовой климатической инициативы. Эта всемирная организация, возглавляемая главными исполнительными директорами 13-ти национальных и международных нефтегазовых компаний, работает на повышение масштаба и скорости реализации экологических инициатив, в частности, по снижению метана.

ТАК И СКАЗАЛ

Роберт ДАДЛИ, глава BP, член совета директоров «Роснефти»:

«Мир по-прежнему будет нуждаться во всех видах топлива. Россия с ее богатыми ресурсами имеет все шансы успешно конкурировать в этом мире. Именно здесь нефть добывается с одним из самых низких в мире уровнем издержек. Именно Россия обладает самыми большими в мире запасами природного газа. Но для того, чтобы максимизировать все выгоды от газа, необходимо решить вопрос выбросов метана при производстве газа. Ведь в последнее время инвесторы нефтегазовых копаний все чаще просят предъявить гарантии того, что их стратегии соответствуют целям Парижской конференции по изменениям климата. Поэтому я рад тому, что Совет директоров Компании утвердил позицию Компании в части приверженности целям ООН в области устойчивого развития».