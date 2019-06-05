2019-06-05T01:08:44+03:00
Экономика

Винценцо Трани

Итальянский предприниматель, инвестор, работающий в России 20 лет, вице-президент Российско-Итальянской торгово-промышленной палаты
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Ввод санкций для России стал настоящим ренессансом. Это был сильный стресс-тест, результаты которого оказались положительнымиВвод санкций для России стал настоящим ренессансом. Это был сильный стресс-тест, результаты которого оказались положительными
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По данным Центробанка РФ, 2018 год стал рекордным по оттоку зарубежных инвестиций из России с 1990-х годов. Вложения сократились на 6,5 миллиарда долларов. Вижу ли я в этом тревогу? Нет. Вот уже пять лет как в отношении вашей страны введены санкции. При этом максимальный приток инвестиций в Россию мы могли наблюдать в 2013-м. Как известно, инвестиционные вложения производятся обычно на срок в три – пять лет. Получается, в 2018 году большинство инвестиционных проектов просто подошли к своему завершению.

Когда в 2013 году были запущены санкции, у многих инвесторов сложилось ощущение, что санкции носят временный характер. Но похоже, процесс долгосрочный. В основном инвесторы стали вкладываться на короткий период, что в какой-то мере даже является спекуляцией, а не чистой инвестицией.

Я не вижу ничего трагического в ситуации, которая сложилась на российском рынке. Она намного лучше, чем во многих других странах, в том числе и развитых. У вас довольно внушительные золотовалютные запасы по отношению к внешнему госдолгу, и иностранные инвесторы это видят. Россия – безопасная страна с точки зрения рейтингов кредитной истории и других важных показателей.

Главное на мой взгляд – это то, что государство эффективно отреагировало именно в самое сложное время, когда были введены санкции, и стало развивать те секторы экономики, которые раньше не развивались. Особенно заметный прогресс показал агросектор. Это стало возможным благодаря девальвации рубля, когда товарный экспорт увеличился из-за более привлекательной цены для зарубежных рынков.

Ввод санкций для России стал настоящим ренессансом. Это был сильный стресс-тест, результаты которого оказались положительными. Даже один из самых консервативных аналитиков в мире Credit Swiss ставит на Россию в этом году, как на одну из самых привлекательных стран с точки зрения инвестирования. Я в вашей стране с 2000 года и раньше никогда не видел, чтобы так возрос уровень развития экономики. Россия – уникальная страна.

Сила русского народа помогла стране пережить санкции, а также экономические кризисы. Россияне очень, очень стойкие. На Западе все впадают в депрессию, когда начинаются проблемы, а вы становитесь сильнее, сплачиваетесь как нация!

Мой опыт говорит: рассчитывай в жизни на тех, кто переживает с тобой не только хорошие, но и плохие времена. Такой же подход я применяю к стране, в которую инвестирую. Это несерьезно для инвестора – резко выйти из инвестирования. И как я тогда буду выглядеть в глазах своих партнеров? Каждую трудность можно рассматривать с двух сторон: как препятствие и как возможность. Кризисные годы стали для меня богатыми на идеи для нового бизнеса. Много компаний я купил в самый разгар кризиса в 2014 – 2015 годах. Мы занимаемся каршерингом с 2015 года, когда конкурентов на рынке не было, они поубегали из страны. Рынок каршеринга в Москве на сегодня – первый в мире, по оценке аналитиков JPMorgan. Тогда, несколько лет назад, я угадал и получил подтверждение тезису, что кризис – это возможности.

Изменения рынка за эти годы были сильные и даже неожиданные. Мы наблюдали очень высокий уровень коррупции в 2000-х. Столь жестокая реальность тогда однозначно пугала инвесторов. Сегодня иностранные инвесторы абсолютно защищены. Причем иностранцы порой имеют больше поддержки, чем местные. К сожалению, за границей существует необоснованная отрицательная аура, которая витает над Россией.

Настоящие инвесторы смотрят очень глубоко и не останавливаются на цифрах финансовой статистики. Тут ведь надо иметь чутье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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