2019-06-05T19:07:44+03:00
Наука

Гелиофизики обнадеживают: раскрыта «жгучая» тайна, которую Солнце скрывало от людей 500 лет

Насколько правы ученые, станет ясно в ближайшие два года [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Раскрытая тайна Солнца отнюдь не последняя.Раскрытая тайна Солнца отнюдь не последняя.
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Главная тайна Солнца в его температуре. Точнее, в разнице температур. По какой-то загадочной причине внешние области атмосферы нашего светила - так называемая корона — нагреты гораздо сильнее его самого.

На поверхности Солнца - около 6 тысяч градусов. По логике, чем дальше от него, тем должно быть прохладнее. Температуре следовало бы убывать по мере удаления от светила. Но она, наоборот, растет. В сотни раз. Внешняя атмосфера Солнца - та самая корона - нагрета аж до миллиона градусов. А местами и сильнее. Почему?

Гелиофизики из Университета Мичигана (University of Michigan - UM) вроде бы нашли ответ. Но убедиться в том, что они и в самом деле правы, можно будет лишь через два года — когда сквозь аномально нагретые участки солнечной короны пролетит теплостойкий зонд «Паркер» (Parker Solar Probe). Его запустили специально для того, чтобы исследовать внешнюю — неизведанную - область атмосферы нашего светила. И наблюдать за циклопическими процессами, происходящими там.

Зонд "Паркер" самый огнеупорный из всех зондов.

Зонд "Паркер" самый огнеупорный из всех зондов.

По словам Джастина Каспера (Justin Kasper) — профессора UM и ведущего специалиста миссии «Паркер», о том, что у Солнца есть некая «жгучая» тайна, известно уже 500 лет — с тех пор, как астрономов начала изумлять сияющая солнечная корона, которая становилась хорошо заметной во время солнечных затмений. В суть тайны проникли примерно 70 лет назад, а 12 лет назад её чуть приоткрыли. Но до конца не разобрались.

Ученые понимали, что корна не может нагреваться просто так — от самого Солнца. Словно бы от печки. Законы термодинамики препятствуют. Значит повышение температуры вдали от светила происходит не в результате теплообмена, а за счет каких-то иных процессов. Например, волновых, возникающих в плазменной атмосфере.

Раскрыта жгучая тайна, которую Солнце скрывало от людей 500 лет.

Еще в 1947 году шведский ученый Ханнес Альфвен (Hannes Alfvеn) — нобелевский лауреат по физике 1970 года — предсказал существование волн солнечной плазмы, которые зарождаются в солнечной фотосфере, распространяются вдоль магнитных силовых линий, направляются в корону и, перенося тем самым энергию, ее — корону — нагревают. Волны назвали именем их «открывателя» - волнами Альфвена. Или альфвеновскими. Но сам феномен обнаружили лишь в 2007 году.

Волны Альфвена в солнечной короне разглядели в телескоп Скотт Макинтош (Scott McIntosh) и Стив Томчик (Steve Tomczyk) из Национального центра атмосферных исследований (National Center for Atmospheric Research). Разглядели с Земли, но усомнились, что они способны нагреть корону - сами по себе и столь сильно.

Джастин Каспер с коллегами полагают, что главная тайна Солнца все же связана с волнами Альфвена. Их, по мнению ученых, вполне хватает для нагрева. Потому что эти волны идут не только от Солнца, но и в обратном направлении. В итоге, вокруг светила возникает зона перегрева эдакая сфера, которая простирается до так называемой точки Альфвена. Миновав её, волны уже не могут пойти вспять — против солнечного ветра, набравшего огромную скорость.

Похоже, что солнечную корону разогревают волны Альфвена. Но это еще надо проверить.

Похоже, что солнечную корону разогревают волны Альфвена. Но это еще надо проверить.

Расчеты свидетельствуют: радиус сферы перегрева может быть больше солнечного в 10-50 раз. Внешний её край и сверкает солнечной короной. Наполняют корону разогретые заряженные частицы. Некоторые ионы в 10 раз горячее присутствующего в короне водорода, который, в свою очередь, горячее того, что находится в солнечном ядре.

В 2021 году во время очередного сближения со светилом зонд «Паркер» впервые достигнет зоны перегрева - испытает на себе «удары» волн Альфвена. Собранные данные помогут окончательно разобраться с тем, что творится в солнечной короне, во власти которой находятся и Земля и её обитатели.

Кстате, есть пока неразгаданная тайна и в солнечном ветре. Этот горячий поток заряженных частиц, несущихся от нашего светила со скоростью в несколько миллионов километров в час, «омывает» всю нашу систему. Планеты, кометы, астероиды «чувствуют» его всплески. А рядом с Солнцем - у поверхности - никакого ветра нет. Почему? Не исключено, что ученые и это поймут.

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Ближе и ближе

8 ноября 2018 года, когда зонд «Паркер», который находился примерно в 23 миллионах километров от Солнца, чуть-чуть погрузился в солнечную корону. В объектив его камеры WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) попали корональные скримеры - струи солнечной плазмы. Это фото недавно обнародовало NASA.

Снимок с борта зонда "Паркер": почти у самого Солнца.

Снимок с борта зонда "Паркер": почти у самого Солнца.

Специалисты поясняют: струями плазмы Солнце пульнуло со своего восточного края. Яркий круг, сверкающий на снимке чуть ниже струй, это Меркурий. Десяток каких-то черных кругов — это не корабли инопланетян, не рой планет вроде нибиру, а дефекты съемки.

На что способно наше светило в принципе читайте Вспышка-убийца на соседней звезде показала: Солнце может погубить нас в один момент

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

Железо расплавится, а Parker Solar Probe нет

Parker Solar Probe стартовал с Земли 12 августа 2018 года, 28 сентября обогнул Венеру и устремился к Солнцу. 29 октября 2018 года оказался на расстоянии в 43 миллиона километров от нашего светила. И тем самым побил рекорд аппарата Helios-2, созданного учеными Германии и США, который держался с 1976 года.

Зонд должен пролетать минимум до 2025 года, время от времени сближаясь с Солнцем. Запланированы 24 сближений. На последнем - аппарат должен оказаться всего в 6 миллионах километрах от светила. То есть, в самой его короне.

Parker Solar Probe разработали и построили специалисты из Лаборатории прикладной физики в Университете Джона Хопкинса - APL (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory in Laurel, Maryland) в рамках программы НАСА под названием «Живя со звездой» ( Living With a Star).

Зонд, да и вся миссия названы в честь известного американского астрофизика Юджина Паркера (Eugene Parker).

"Паркер" то отдаляется от светила, то сближается с ним.

"Паркер" то отдаляется от светила, то сближается с ним.

Parker Solar Probe с «паркетный» внедорожник. Зонд - огнеупорный. Должен выдерживать нагрев в 1400 - 1500 градусов Цельсия. Это почти температура плавления железа. От солнечного жара его оградят пористое покрытие из углеродного композита толщиной 11,43 сантиметра и щит из того же материала. Под ним, словно под зонтиком, аппарат будет прятаться и от палящих лучей, и от жесткого рентгеновского излучения. Защита легкая — почти ничего не весит, но тугоплавкая.

Электропитание - от солнечных батарей. Что естественно для такой миссии. Панели батарей - поворотные. Угол их наклона будет уменьшаться по мере приближения к Солнцу. А часть батарей - скрываться в тени щита.

Исследователи уверяют, что температура внутри зонда — там, где установлена аппаратура, даже в самые жаркие дни будет комнатной. Ну, почти комнатной — 29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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