Останется ли в магазинах дешевое молоко

Роскачество два месяца проверяло производителей молочной продукции и не нашло отравы на прилавках. Но все заметили, что самые доступные по цене молочные продукты стали пропадать. Возникли и другие вопросы.

Почему недоливают в бутылки?

Уже не первый год производители уменьшают объем продукта в молочной таре. Никого уже не удивляет, что на бутылочках мелкими буквами написано, что в литровой (на глаз) емкости содержится 930 граммов. Торговые сети требуют от предпринимателей, чтобы они не повышали цены, а те, в свою очередь, оставляют оптовый ценник прежним, но сокращают количество молока в бутылочке.

Куда исчезает недорогое?

Еще недавно в магазинах было молоко и по 30 рублей, но теперь его в крупных сетях днем с огнем не найдешь. Проблема в том, что абсолютно натуральное молоко не может стоить дешевле 70 рублей за литр в упаковке. Себестоимость его одинаково высока и в Москве, и в регионах. Летом молоко может немножко дешеветь за счет того, что скот переходит с кормов на обычные пастбища, но это считаные проценты.

Все то молоко, которое стоит значительно дешевле 70 рублей, это не совсем молочный, а молокосодержащий продукт, в который, как правило, добавляется пальмовое масло или другие растительные жиры.

Вот это растительно-жирное молоко и стало пропадать. Но почему?

В начале этого года вступили в силу правила о новых этикетках на молочных продуктах. Если в товаре содержатся растительные жиры, то на упаковке следует указывать: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», или «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».

- Производители и торговые сети испугались таких больших и сложных названий, которые могут не понравиться потребителю, - отметила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева. - А на ценнике такое длинное название просто не умещается.

Разбавленное - на отдельных полках?

Согласно постановлению правительства с 1 июля 2019 года молоко и молокосодержащая продукция должны располагаться на разных полках в магазине. Но в крупных торговых сетях «КП» сообщили, что не будут выделять отдельную полку для «суррогатов».

При этом рейд Роскачества по магазинам показал, что производители в целом подчинились новым правилам. По результатам исследования, на прилавках осталось не более 1% молока, сметаны и сырков, в которых используются не указанные на этикетке растительные жиры.

Производители такой продукции сейчас стремительно переходят в сегмент поставщиков десертов и суфле. К этим продуктам требования не столь высокие, пальмовое масло в них добавлять можно, а цены на эту продукцию выше.

С пальмовым маслом - вредное?

Эксперты в области диетологии утверждают, что молоко с добавлением пальмового масла абсолютно безвредно для здоровья, более того, для людей с некоторыми нарушениями обмена веществ растительные жиры полезнее, чем молочные.

Тем не менее торговые сети утратили желание ставить на реализацию не совсем натуральное молоко, и оно, скорее всего, исчезнет из продажи.

Конечно, в разных регионах страны «молочная реформа» проявит себя по-разному. Общее для всех одно: запрет на продажу парного молока существует уже давно. Молоко от своей коровы или козы ты пить можешь, а продавать - нет. Можно только сдавать на молокозавод. А вот добавят на этом заводе в это молоко пальмовое масло или не добавят, укажут это на этикетке или скромно промолчат - неизвестно.

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Почему не киснет?

Многих смущает: как же так - современное молоко может простоять в холодильнике две недели и не прокисает. Это наводит на мысль, что внутри - сплошная химия. На самом деле оно - натуральное, просто в этом молоке нет бактерий - тех микросуществ, из-за которых и сквашиваются молочные продукты.

- То, что молоко не прокисает, говорит о хорошем качестве, - говорит директор центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. - Хорошее молоко с современной фермы при правильном хранении может не прокисать 10 дней даже без пастеризации. И это не означает, что оно сделано из порошка.

На старых предприятиях молоко пастеризуют при температуре от 60 до 90 градусов. Такое молоко домохозяйка при желании может превратить в простоквашу.

На большинстве современных заводов проводится ультрапастеризация: молоко нагревается до температуры 128 градусов и мгновенно охлаждается. В этом процессе удаляются все бактерии, которые могут быть опасны для здоровья, но поскольку нагрев является моментальным, полезные свойства продукта не теряются.

Кругом - порошковое?

Сколько у нас порошкового молока - толком никто не знает, потому что не все производители пишут на упаковке, что это - восстановленное молоко. По версиям некоторых экспертов, порошкового молока у нас чуть ли не треть или даже половина. Но специалисты утверждают, что порошковое молоко ненамного хуже пастеризованного продукта.

- Сухое молоко - это порошок, который прошел термическую обработку, а потом снова превращается в жидкость, - говорит Мищенко. - Оно не должно уступать по своим качествам обычному пастеризованному молоку. Это можно сравнить с яйцом. Что полезнее: яйцо всмятку или вкрутую?

Порошки для восстановления молока в Россию поставляют Польша, Белоруссия и страны Прибалтики. За тем, чтобы на этикетках восстановленного молока ставили соответствующую надпись, следят не так внимательно, как за этикетками молокосодержащих продуктов с растительными маслами. Да и надпись эта делается мелко.

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Роскачество проверило производителей молочной продукции на честность

В начале этого года вступили в силу правила о новых этикетках на молочных продуктах. Если в товаре содержатся растительные жиры, то его нельзя называть молоком или сметаной, а на упаковке следует указывать достаточно длинное наименование, например «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», или «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны» (подробности).