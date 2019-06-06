Русфонду предлагают купить права на имя Жанны Фриске

15 июня исполняется четыре года со дня смерти Жанны Фриске. Певица ушла из жизни от рака мозга. Напомним, на ее лечение собирали деньги всем миром - через Русфонд.

После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть собранных денег, и суд решил, что наследники Жанны Фриске должны вернуть благотворительной организации 21 млн рублей пожертвований.

Тратили свои миллионы на лечение, но остались должны

Два года родители Фриске судились за то, чтобы приставы не начинали арестовывать их имущество в счет долга. Как объяснял отец исполнительницы Владимир Фриске, деньги из фонда поступили достаточно поздно, когда Жанну уже выписали домой умирать.

- В октябре 2014 года Русфонд перечислил деньги на счет Жанны. После этого времени никаких операций Жанне не делалось, за ней осуществлялся уход на дому, покупались медпрепараты. А до этого родители Фриске на лечение Жанны использовали собственные сбережения, - говорит представитель семьи певицы.

По чекам выходило, что в общей сложности семья потратила на лечение Жанны куда больше 21 млн рублей. Например, уже после смерти певицы пришел счет из зарубежной клики в Майами на 106 тыс. долларов, который тоже надо было оплачивать. Владимир Фриске представил суду собранные чеки о тратах. Но суд решил, что отчитываться можно конкретно с октября 2014 года - то есть с момента, когда на счет поступили благотворительные деньги. А предыдущие траты не в счет.

- Руководство Русфонда с сочувствием отнеслось к семье Фриске, потерявшей дочь. - И хотя долг требуют вернуть, здесь готовы рассматривать другие варианты компенсации, - рассказывает представитель семьи певицы. - Конечно же, Владимир Фриске не хочет, чтобы продавали его имущество. Родилась интересная идея - передать Русфонду права на использование имени и изображения Жанны Фриске. Не навсегда, на определенный срок. То есть в счет покрытия долга фонд пользовался бы именем Жанны и ее смежными авторскими правами (исполнение песен, клипов) по своему усмотрению. Например, проводил бы благотворительные акции с использованием имени Жанны Фриске. Такое предложения было сделано фонду. Детали обсуждаются. Переговоры идут сложно - во многом из-за непростого характера и импульсивности отца Жанны, но есть надежда договориться.

Жанна сражалась с болезнью два года.Фото: ТАСС

Долю Платона купил друг Шепелева

Недавно приставы все-таки перечислили первый взнос на счет Русфонда - порядка 8 млн рублей. Это деньги за выкупленную долю загородного дома Жанны Фриске в Истринском районе Подмосковья. Покупал этот коттедж Дмитрий Шепелев за 38 млн рублей еще при жизни певицы. Дом тогда оформили пополам на Жанну и Дмитрия. Половину певицы после ее смерти унаследовали в трех долях ее наследники - родители и малолетний сын Платон. Но ведь наследуется не только имущество, но и долги! И суд определил возвращать денежный долг Русфонду всем троим наследникам Жанны - родителям и сыну.

Дмитрий Шепелев сначала с изумлением воспринимал этот факт, что его маленький ребенок оказался должником. Но решение суда есть решение суда.

И вот недавно доля Платона, с согласия его законного представителя Дмитрия Шепелева, была продана. Сумму от этой сделки приставы перечислили на счет Русфонда.

Многие гадали: кого же заинтересовала доля загородного дома? Оказалось, долю Платона приобрел знакомый Шепелева, его друг. А значит, со временем ее можно будет выкупить и вернуть.

Телеведущий поступил вполне разумно: во-первых, отдал долг за сына. Во-вторых, позаботился, чтобы доля дома, в который он вложил много сил и где они мечтали жить с Жанной и Платоном, не ушла чужим людям.

На днях Дмитрий через адвокатов предложил родителям Фриске выкупить принадлежащие им доли дома - в счет долга Русфонду. Ведь приставы уже выставили этот коттедж на торги. И, скорее всего, доли родителей Жанны тоже будут проданы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/592664" frameborder="0"></iframe> Родители Жанны Фриске установили памятник дочери.В минувшую субботу на Николо-Архангельском кладбище появилась скульптура певицыМария РЕМИЗОВА

СПРАВКА «КП»

Рак мозга у Жанны Фриске был обнаружен в 2013 году. В рамках объявленной Первым каналом акции помощи благотворительная организация Русфонд собрала с поклонников более 69 млн рублей на лечение звезды. Из этой суммы 11 млн Русфонд сразу перечислил клинике в Майами, где обследовалась исполнительница. Еще 32 млн по просьбе Жанны направили на лечение девяти тяжелобольных детей, а оставшиеся 25 млн перевели на счет певицы - это произошло 19 октября 2014 года.

Фонд получил отчет о тратах на сумму примерно 3,4 млн рублей. Отчитаться об оставшихся 21,6 млн рублей семья певицы не смогла.

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