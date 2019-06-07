Яна Рудковская: Чтобы построить замок, мы с Женей продали часть недвижимости в Санкт-Петербурге

Новоселье на Рублевке в поселке «Горки-10» двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская отпраздновали еще шесть лет назад. А теперь на участке появился новый дом со средневековой башенкой, который в сети уже сравнили с резиденцией Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь.

- Да, действительно получился мини-замок с симпатичной башенкой, но до дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина ему, конечно, далеко, - рассказала Яна «КП». - Пока там никто не живет, это гостевой домик. Правда, иногда мы проводим там красивые ужины.

По словам Рудковской, в новом доме есть просторная гостиная с большим стеклянным столом, за которым могут разместиться более 30 человек. На втором этаже построены две спальни и бильярдная. А в башенке имеется круглая комната, куда ведет винтовая лестница. Погреб тоже пригодился: там Евгений Плющенко хранит коллекционные вина.

1 - Старый дом семьи. 2 - Замок для гостей.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Охраняют мини-замок два льва. Перед входом в гостевой домик Яна и Евгений сделали площадку с садовыми шахматами.

- На самом деле мы расширили территорию и построили этот гостевой домик еще в прошлом году, - делится с «КП» Яна Рудковская. - Продали часть недвижимости в Санкт-Петербурге, поскольку редко там бываем. Оставили только загородный дом. У нас большая семья - четверо детей на двоих, поэтому гостевой дом был необходим, чтобы мои родители, близкие Жени (в том числе и его старший сын Егор) с комфортом могли у нас разместиться. Плюс у нас периодически гостят друзья и деловые партнеры Жени из Японии и его воспитанники из академии «Ангелы Плющенко». Участок у нас потому и большой, поскольку весомую часть занимает спортивная зона, где тренируются Женя и его ребята. Там есть спортзал и место для игры в футбол.

А бассейн находится в основном доме.

Как рассказывает Яна, главная домашняя гордость Евгения Плющенко - теплица, где олимпийский чемпион выращивает овощи, и пруд, где спортсмен рыбачит.

В домашней теплице Евгений Плющенко выращивает овощи. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

- В пруду у нас, помимо рыбы, водятся бобры и ондатры, - говорит Яна Рудковская. - А еще Женя планирует кур и уток разводить. Нам очень нравится жить за городом. Я поймала себя на мысли, что не хочу отсюда уезжать. Так тут хорошо, что не представляю, как раньше жила в квартире. Такая природа красивая: большой сад с гиацинтами, пионами, сиренью, плющом. Все условия для комфортной жизни большой семьи.

Мы долгие годы много работаем, и для нас большое счастье - иметь такое пространство.

Саша Плющенко у садовых шахмат, которые расположены неподалеку от гостевого дома. Фото: instagram.com/gnomgnomych

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