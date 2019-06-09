Племянница Зыкиной отсудила серьги певицы стоимостью 89 миллионов рублей

Людмиле Зыкиной 10 июня исполнилось бы 90 лет. В честь юбилея враждующие между собой наследники звезды объявили что-то вроде перемирия.

Перессорились из-за наследства

- 10 июня мы торжественно открываем в доме на Котельнической набережной, где жила Людмила Георгиевна, посвященную ей мемориальную доску, - рассказала «КП» директор «Дома Зыкиной» Ксения Рубцова.

Придут ли на открытие наследники - три племянника певицы: Сергей, Георгий и Екатерина Зыкины, - не ясно. Родственники переругались друг с другом за наследство знаменитой тети. Екатерина обижалась на брата Сергея за то, что он нанял адвоката Георгия Левчука, который действовал только в свою и его пользу, ущемив интересы других племянников. В 2015 году Екатерина отозвала доверенность у Левчука (который, кстати, сейчас попал в тюрьму на Украине) и наняла собственного представителя.

Она начала судиться с родным братом, требуя, чтобы он выплатил ей треть суммы, полученной от продажи знаменитой коллекции бриллиантов (сестра считала, что все наследство певицы присвоили себе Сергей Зыкин и его адвокат). Ведь по результатам оценочной экспертизы общая стоимость драгоценностей Зыкиной, выставляемых на аукцион, составила более 267 миллионов рублей.

В итоге суд обязал Сергея Зыкина выплатить сестре 89 млн рублей.

После решения суда Сергей Зыкин прятался, не желая отдавать деньги. Однако, как рассказал адвокат Екатерины Зыкиной Евгений Баллелин, недавно все же удалось заключить с ним мировое соглашение. Сергей отдал Екатерине одно бриллиантовое украшение певицы - алмазные серьги.

Это изделие стоит больше 89 млн руб., так что с лихвой компенсирует долг Сергея перед сестрой.

- Мы сделали оценку этих серег, они самые дорогие в коллекции Людмилы Зыкиной. Специалисты оценили их в 2 млн 110 тысяч 813 долларов, - сообщил Евгений Баллелин.

Украшение сейчас хранится в банковской ячейке.

Фото: gelos.ru

«Проклятие» сокровищ

С этими серьгами связана красивая легенда. Мол, эти украшения когда-то носила императрица Мария Федоровна, а потом они попали певице Лидии Руслановой и стоили ей долгих лет тюрьмы. Артистка вроде как рассказывала: однажды она пришла в этих серьгах на прием в Кремль. На них обратил внимание Сталин, подошел к певице и сказал: «Как хорошо, что любая советская женщина может позволить себе такие украшения». Русланову черт дернул ответить: «Иосиф Виссарионович, не каждая! Это гарнитур императрицы Марии Федоровны». У Сталина в глазах зажглись гневные огоньки. Вскоре Русланову арестовали (еще одну версию ареста см. в «Кстати»).

Неизвестно, каким образом серьги Руслановой попали к Людмиле Зыкиной. Но многие полагают, что «императорские» украшения приносили своим обладательницам только беды.

- Считается, что на этих бриллиантах лежит проклятие, - рассказал «КП» друг Зыкиной певец Юлиан. - Кстати, Людмила Георгиевна при жизни мечтала о том, что после ее ухода будет музей ее памяти, а не аукцион по распродаже украшений! Но когда Екатерину Зыкину спросили: если все-таки музей Людмилы Георгиевны откроют, отдаст она эти серьги в экспозицию музея, она ответила: «Нет».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Геммолог Владимир Жидков:

Такой шедевр должен быть музейным экспонатом

- То, что эти украшения могли принадлежать царской особе, пока версия. Но она очень вероятна, - считает эксперт-геммолог Владимир Жидков. - Задача интересная - восстановить родословную этого изделия. Но в любом случае эти серьги - шедевр ювелирного искусства. В них 72 бриллианта, они разные по размеру и чистоте. При этом два самых крупных бриллианта (которые в подвесном элементе) - в семь каратов. Огранка сделана еще до революции. Но оценивать в первую очередь надо не бриллианты, а именно предмет ювелирного искусства. Это достояние страны, место которому - в самой высокой музейной экспозиции! Эти серьги давно должны были быть выставлены где-нибудь в Оружейной палате.

Людмила Зыкина - На побывку едет молодой моряк.Голубой огонек 1962

КСТАТИ

Лидия Русланова пострадала за бриллианты

Конечно же, история про Сталина - легенда. Так за что же в реальности сослали Лидию Русланову?

Визитной карточкой Руслановой была песня «Валенки». Именно ее она пела на фронте. В апреле 1942 года Русланова выступала перед солдатами и познакомилась с генерал-майором Владимиром Крюковым - личным другом маршала Жукова. Крюков был вдовцом, и летом 1942 года Лидия Русланова вышла за него замуж.

Как только Жуков впал в немилость Сталина, началась травля Руслановой и ее мужа. Сначала арестовали Крюкова, в сентябре 1948 года - саму Лидию Андреевну. Певицу обвинили в антисоветской пропаганде и в «присвоении трофейного имущества в больших масштабах».

При обыске у Руслановой и Крюкова было обнаружено огромное количество ценностей, которые, согласно версии следствия, были похищены на территории, контролируемой войсками СССР. Антикварная мебель, километры тканей, сотни шкурок каракуля и соболя, рояли, аккордеоны, радиоприемники, редчайшие сервизы, коллекция картин. Были конфискованы и машины из Германии (два Mercedes-Benz, Audi, Horch), 107 кг изделий из серебра. А в тайнике в доме бывшей няни Руслановой нашли 208 бриллиантов... На допросе Русланова призналась: «Скупкой бриллиантов и других ценностей я занималась с 1930 года».

В октябре 1949 года певицу приговорили к 10 годам лагерей с конфискацией имущества. После смерти Сталина Жуков обратился к Хрущеву с просьбой пересмотреть дело Крюкова и Руслановой. В августе 1953 года супругов реабилитировали.

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