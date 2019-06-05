«Самая красивая страна» - на земле, под водой и в воздухе

Полмиллиона фотографий. Именно такое количество снимков было прислано за пять лет на конкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Неплохой подарок к юбилею. Как и то, что конкурс успел войти в ранг престижнейшего мирового!

И каждый раз жюри, бессменным председателем которого является президент РГО Сергей Шойгу, сталкивается с одной и той же глобальной проблемой. Из многих-многих тысяч снимков нужно выбрать всего 12 лучших. Как это удается - уму непостижимо, ибо каждый выборщик признается: первое место хочется отдать всем!

Владислав Костылев «Полет песца» («Животные»).

Так было и в этот раз, когда в конце мая подводились итоги пятой, юбилейной «Самой красивой страны». Всего 12 номинаций при количестве номинантов 6,5 тысячи, а работ, ими присланных, - вообще 42 000! Как удалось сделать правильный выбор, одному географическому богу известно. Но он сохранит это в тайне, как и имена победителей, которые объявят лишь в сентябре на большом фестивале РГО в Зарядье.

Никита Пьянков «Перекус» («Мир птиц»/«Самая красивая страна глазами детей»).

- В этом году в конкурсе было несколько нововведений, - отметил Сергей Шойгу. - Появилась номинация «Снято на смартфон». Мобильная фотография - это то, что сегодня распространено в мире невероятно, и то, чем занимается почти каждый человек каждый день. Нас это тоже не могло обойти стороной. Кроме того, у нас каждый год было очень много фотографий от детей, и в конце концов мы приняли решение выделить в отдельную часть конкурса их снимки. В этом году прислали больше четырех тысяч таких работ.

Олег Воротников «Небо в речном круговороте» («Подводный мир»).

Кстати, фотографам уже пора срочно искать новую натуру и сюжеты. В апреле объявят о начале нового, шестого фотографического конкурса РГО «Самая красивая страна». И это уже традиция.

Евгения Левина «И стол... и стул» («Эти забавные животные»).

Слово жюри

«Выбирать было крайне сложно. Фотографии кинематографичны. Очень многие работы - настоящие произведения искусства. Это фантастическая возможность увидеть страну, узнать многое о России для человека, который не путешествует».

Сергей Берменьев, всемирно известный фотограф

«Захотелось резко в путешествие! Держал себя за руки, чтобы не голосовать за фотографии Санкт-Петербурга, когда видел родные крыши».

Сергей Шнуров, музыкант и телеведущий

КСТАТИ

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