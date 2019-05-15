Сестра Элины Быстрицкой обвиняет директора актрисы в воровстве 38 миллионов рублей

Гражданский иск подала бывший концертный директор Быстрицкой — Ксения Рубцова. С ее слов, несколько лет назад сестра Элины Авраамовны, 82-летняя Софья Шегельман, заняла у нее деньги - около 10 тысяч долларов. И не отдает. Теперь Ксения просит вернуть эти деньги через суд. Но, увы, ее представители не смогли предоставить ни договор займа, ни расписок, ни документов о сроках возврата долга.

Адвокат Софьи Авраамовны расценила этот гражданский иск как ответ на заявление в полицию, которое прошлой осенью написала Шегельман, и на основании которого против Рубцовой возбудили уголовное дело. Речь идет о хищении 38 миллионов рублей со счетов народной артистки. Следствие уже предъявило обвинение. Из материалов уголовного дела видно, что миллионы со счетов Быстрицкой сняла именно Рубцова в пору, когда работала ее концертным директором. Сейчас МВД выясняет все обстоятельства дела. Ксения находится под подпиской о невыезде в статусе обвиняемой.

Что же касается 10 тысяч долларов, о которых сегодня шла речь в Пресненском суде, то, по мнению Софьи Шегельман, деньги, которые Рубцова переводила ей в Израиль (Софья Авраамовна живет там с семьей), были не ее личные, а Быстрицкой. С чего вдруг Ксения будет отправлять свои деньги чужим родственникам? Например, один из «траншей» был в феврале 2013 года. Тогда Элина Авраамовна подарила сестре 5 тысяч долларов на день рождения.

Представитель Рубцовой заявила, что Ксения — успешный предприниматель (она, кстати, продюсер популярного фольклорного коллектива «Бурановские бабушки», до этого была концертным директором Людмилы Зыкиной), а для Элины Авраамовны была ангелом-хранителем. Два года назад Шегельман попросила у сестры деньги на операцию сыну — 127 тысяч долларов. Элина Авраамовна тут же выписала доверенность Рубцовой и та перевела эту сумму в Израиль на лечение племянника. Если бы между артисткой и ее директором не было доверительных отношений, разве она могла ей поручить такую сумму?

- Рубцова утверждает, что она содержала мою семью, - в суде взяла слово Софья Шегельман. - Все было наоборот: это Рубцова последние девять лет работала возле моей сестры и поэтому получала неплохое содержание. У меня с Ксенией были хорошие отношения, пока я не узнала, что она ворует деньги сестры...

Сегодня в суде не были расставлены все точки над «i». На следующее заседание вызовут свидетелей, которые, по идее, смогут рассказать, кто у кого и когда брал деньги.

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