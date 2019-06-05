Сергей Селин признался в любви в несовершеннолетней

Актер Сергей Селин тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. В 50 лет он оставил жену и ушел к девушке, которая годится ему в дочери.

Сергей Селин стал гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист впервые признался в том, что влюбился в Анну, когда ей не было 18 лет. У супругов 24 года разницы, однако это не мешает их счастью. Анна по образованию психолог. В 2010 году она родила от Селина дочь Марию. Через два года на свет появился сын Макар.

Актер долго не давал волю своим чувствам. Но любовь к юной девушке оказалась сильнее. Сергей Селин не раз признавался, что узнал, что такое любовь, встретив Анну. Они впервые увиделись в Университете МВД, куда актер приехал с творческой встречей. Сергей отметил, что хрупкая Анна смогла укротить его пылкий нрав.

В эфире программы Селин рассказал о том, что на пути к счастью ему пришлось тяжело. Так, его первая супруга Лариса, узнав о романе Сергея, пришла к его молодой избраннице серьезно поговорить и не на шутку ее напугала.

После развода актер практически все оставил бывшей жене и сыну от первого брака. Сыну он купил 120-метровую трехкомнатную квартиру, новую спортивную Mazda и бизнес. Жене отошла отремонтированная двухкомнатная квартира, а также четырехкомнатная квартира в Турции. Кроме этого женщина получает кругленькую сумму, которую Селин ей отдает даже спустя десять лет после развода.