2019-06-05T14:34:25+03:00
Общество

«Дьявольские ценности!» Милонов будет судиться со Шнуром из-за клипа про Иисуса в ночном клубе

Депутат рассказал «КП», как собирается запрещать музыкальное творение «Ленинграда»
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Милонов оскорбился новым видеоклипом "Ленинграда".Депутат Милонов оскорбился новым видеоклипом "Ленинграда".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Виталий Милонов требует запретить в России новый клип Сергея Шнурова про «Иисуса в ночном клубе». Политик направил запросы в Генпрокуратуру и в Европейский суд по правам человека. Текст писем есть в распоряжении "КП".

- Это гадость нужно запретить, - рассказал «КП» Милонов. - Он не оскорбляет чувства верующих. А разжигает ненависть к христианам. Надеюсь, что кишка не тонка у тех, кто следит за интернетом. У нас же блокируют группы всякие за экстремизм. А это что? Пропаганда наркотиков, антихристовых и дьявольских ценностей. Русское искусство всегда строилось на любви к Богу. А у Шнура в голове расплавился мертвый Бодлер. Это пародия на его дружка-безбожника Невзророва.

Милонов уверен, что атеисты не потерпели бы подобной выходки в свой адрес.

- Представьте, если мы снимем такое про атеистов? Тут же взорвутся все либеральные СМИ и блогеры. А европейские журналисты будут трындеть про дикую и дремучую Россию. Нам нельзя молчать. Нужно дать достойный ответ, - считает депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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