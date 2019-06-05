«Шнуров решил напоследок громко хлопнуть дверью»: экс-участник «Ленинграда» рассказал о новом клипе «Иисус»

Очередной клип группы «Ленинград», который музыканты разместили в сети в ночь на среду, всего за несколько часов набрал 850 тысяч просмотров. Видео, как и большинство клипов Сергея Шнурова, скандальное - в нем смешаны религия и наркотики (по сюжету девушка, употребив неизвестные вещества, в клубе влюбляется в Иисуса), показана сцена «родов» айпада, идущая из крана кровь... Депутат Виталий Милонов уже назвал провокационный ролик бездарной выходкой.

Ответа от Шнурова пока не последовало - музыканты отсыпаются после вчерашнего концерта в Калининграде. Это шоу стало первым в прощальном гастрольном туре группы - ранее лидер группировке заявил, что распускает «Ленинград».

Между тем, «Комсомолка» дозвонилась бывшему коллеге Сергея Шнурова.

- Клип уже видел, наконец-то Шнуров сделал классное видео без всяких женских тел, - рассказал «КП» шоумен и бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий. - Так что Шнуров решил напоследок громко хлопнуть дверью. Думаю, после этого клипа будет большой скандал и громкий замес. Милонов уже высказался, ну Лоза подключится скорее всего, Пригожин. Но кто его, Лозу, слушает-то?

- Вас эта гремучая смесь религии и наркотиков не смутила?

- Да нет, а что такого. Ведь религия это тоже в какой-то степени наркотик. Кто-то ищет его в любви, кто-то всякие вещества употребляет. Бузова вон от рекламы кайфует. А Шнуров над всем этим прикалывается - да и как к этому можно относиться серьёзно? У священников часы дорогущие на руках, девушки за десятый айфон готовы на все, что тут скажешь. Я вам как могильщик скажу - а у меня действительно ритуальный бизнес, с 14 лет на кладбище работаю - могила всех исправит.

- Шнуров призвал не искать каких-то скрытых смыслов в этом клипе. А для вас в чем его смысл? О чем это было - о вреде наркотиков или о чем?

- У группы «Ленинград» смысл всегда очевиден - это хайп. А сейчас ещё и продвижение последнего гастрольного тура. Какой-то высокой философии я в этом не вижу. Все ради бабок, Шнуров же никогда этого не скрывал. Любимые концерты это корпоративы. «Мы не рок, мы про деньги», - так он сам всегда говорит.