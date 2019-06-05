Владимир Конкин: «Место встречи» Говорухин снимал и в Сокольниках, и в других местах. Названия там исторически сложились. Логично, что именем режиссёра назвали часть новой набережной Яузы

- Володя, привет! Хорошая новость. Увековечена память режиссера Говорухина – одна из новых, проектируемых набережных реки Яузы (это рядом со ВГИКом, там установят и мемориальная доску) - будет носить имя Станислава Сергеевича. Как ты этот факт оцениваешь?

- Как положительный знак нашего уважения, нашей любви к этому режиссеру. Его миллионы людей знали, любили и уважали. И есть за что. А для меня это - очень приятно, потому что великий режиссёр достоин этой памяти. Так что - слава тебе, Господи, что уже будет и такая набережная - так отмечен мой дорогой режиссер Станислав Сергеевич Говорухин.

- Ты в наших интервью рассказывал о том, как снимался у Говорухина в Москве. А не логично ли было бы какую-нибудь из улиц - из фильма «Место встречи изменить нельзя» - назвать именем Говорухина? У Большого театра вы снимали, еще где-то…

- Мы и в Сокольниках снимали, и у Большого театра, и в других местах… Но эти места - исторические, там уже нельзя было что-то переименовывать. Топонимика-то существует историческая. Поэтому, думаю, что это верное решение, это логично - насчёт набережной Яузы.

Владимир Конкин: Фильм «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин снимал и в Сокольниках 00:00 00:00

- Я просто подумал, что эти кадры - с Шараповым и Жегловым - могли бы напомнить нам о каких-то других районах. Но ты считаешь, что все правильно?

- Конечно. Когда много улиц с одним именем, это тоже неправильно. Вот стоят кругом памятники Ленину. Ну, многовато… Так и здесь. Надо тоже и меру знать, и такт. Я думаю, что это вполне уместно - то, что уже решили.. Тем более - набережная, она предполагает какую-то прогулку. Люди идут по набережной Станислава Говорухина, размышляют о его работах.

- Вот уже год минул: Говорухин 14 июня 2018-го ушел от нас…

- Я знаю, я был в Италии тогда.

- Если будет торжественное открытие мемориальной доски, мы Владимира Конкина там увидим?

- Саш, а когда это будет?

- Я не знаю пока. Если узнаю, тебе позвоню.

- Позвони. Потому что 17-го я улетаю и появлюсь 28-го июня.

- Спасибо тебе, Володя, за такие теплые слова.

- Всего доброго, дорогой.