Конец прекрасной эпохи: Не стало Станислава Говорухина

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-14T15:10:56+03:00

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Казалось, конечно, что Станислав Сергеевич будет жить еще долго. Ироническое выражение Ильфа и Петрова «мощный старик» к нему можно было применить абсолютно всерьез: крепкий, основательный, суровый, с трубкой. Завсегдатай «Кинотавра» - его многие помнят беседующим с кем-нибудь в лобби-баре гостиницы «Жемчужина»: свои новые фильмы он любил представлять именно на этом фестивале, и их радостно брали на открытие. Человек из камня - и при этом живее всех живых. Когда позавчера, 13 июня, пришло известие, что он умер, а потом, через двадцать минут, было опровергнуто, один мой коллега хмыкнул: «Да еще бы: это он придет на наши похороны»…

Станислав Говорухин был завсегдатай «Кинотавра»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не придет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655503" frameborder="0"></iframe> Станислав Говорухин. Светлая память....Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет

Говорухин останется в глазах российского зрителя автором прежде всего двух фильмов: «Место встречи изменить нельзя» и «Десять негритят». Вполне проходную повесть братьев Вайнеров «Эра милосердия» он превратил в эквивалент маленькой красной книжечки Мао Цзэ-Дуна, полной изречений, подходящих на все случаи жизни; после тридцатого просмотра в мозг намертво въедается не только «Вор должен сидеть в тюрьме», «Ты не сознание, ты совесть потерял» или «Вы ж меня наповал бьете этим вопросом» (вот точно подходит как ответ на любой вопрос), но даже какая-то чушь вроде «Я была на веранде, писала реферат». Пять серий - и все наизусть.

Вполне проходную повесть братьев Вайнеров «Эра милосердия» Говорухин превратил в эквивалент красной книжечки, полной изречений, подходящих на все случаи жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS

А экранизация Агаты Кристи юному рафинированному зрителю сейчас может показаться топором рубленой - вот только это был смертельно эффективный подход к ее герметичному детективу: все прочие киноверсии романа (выполненные, как правило, под политкорректным названием «…И никого не стало») выглядят невыносимо блеклыми на фоне Друбич с пистолетом, восстающего из гроба Зельдина или прыгающего на Кайдановского из воды африканского туземца.

Он был прекрасным характерным актером, который как влитой смотрелся хоть у Киры Муратовой («Среди серых камней»), хоть у Георгия Данелия («Орел и решка»), хоть у Федора Бондарчука («9 рота»). И надо всеми этими небольшими ролями глыбой нависает грандиозный Крымов из «Ассы», поющий по-французски Salut Джо Дассена, обсуждающий с Друбич «Онегина» («Знаешь, что мне больше всего нравится у Пушкина? Самые простые строки…») и аккуратно вытаскивающий из уха еще не остывшего Бананана серьгу с фотографией их общей любимой девушки.

Он был прекрасным характерным актеромФото: GLOBAL LOOK PRESS

Как режиссер он снял снял больше двадцати картин. «Брызги шампанского» или «Ветер надежды», ушли из памяти напрочь (хотя в комментариях к этой статье наверняка найдутся протестующие). А такие, как «Вертикаль», остались в первую очередь благодаря песням - с Высоцким Говорухин дружил и очень ему помогал. Другие - благодаря артистам: например, именно Говорухин открыл для кино Светлану Ходченкову, которую по-отечески любил и часто снимал. Но и кроме «Места встречи…» и «Негритят», останутся фильмы, которые телеканалы крутят с фантастическим упорством. Не крутили, если бы их не смотрели.

В фильме "Асса" Станислав Говорухин сыграл криминального авторитетаФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Что они ищут?» - «Совесть потеряли, вот и ищут». Эту фразу из «Ворошиловского стрелка», к которой мои коллеги и более или менее ровесники относятся с иронией, Станислав Сергеевич спокойно сделал бы своим девизом: согласно его фильмам и высказываниям, совесть в нашей стране потеряли слишком многие. Да, в общем-то, тут глупо было бы с ним спорить. И шутить по этому поводу он не намеревался.

В перестройку режиссер и сценарист развлекательных фильмов (а кроме перечисленных, это «Контрабанда», «Тайны мадам Вонг и «Пираты ХХ века», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта») внезапно для многих стал публицистом: его «Так жить нельзя» наделал очень много шуму, а название еще одного фильма, «Россия, которую мы потеряли», и вовсе вошло в поговорку. В 1992-м он отправился в Вермонт к Солженицыну, который только планировал возвращение в Россию - и многосерийное интервью с писателем внимательно смотрела вся интеллигентная публика: Говорухин держался с лауреатом Нобелевской премии с уважением, но на равных.

Станислав Говорухин в фильме "9 рота"

Чисто развлекательные фильмы про пиратов и убийц он с тех пор он не ставил. В его позднем творчестве, которое публике знакомо куда хуже, преобладали ностальгические мотивы. «Артистка» с Евгением Добровольской и Александром Абдуловым была откровенно старомодной комедией. «Weekend» - экранизацией старого французского романа «Лифт на эшафот» - и действительно пришла явно не из нашего времени. «…в стиле jazz» наполняли музыкальные композиции 20-х - 50-х годов. Ну уж а о последнем его фильме, «Конце прекрасной эпохи» и говорить нечего: горькую и язвительную антисоветскую повесть Сергея Довлатова «Компромисс» Говорухин превратил в кино о молодости. Которая у самого Говорухина завершалась одновременно с прекрасной эпохой оттепели - как и у его героя, журналиста Лентулова. Впрочем, герой, еще не разменявший тридцатник, этого не чувствововал, был весел и беспечен, отпускал шутки, легко влюблял в себя блондинок. За «Конец прекрасной эпохи» Говорухину дали и «Золотого орла», и «Нику» в категории «Лучший режиссер». Словно чувствовали, что больше шанса не будет.

Съемки кинофильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"Фото: ТАСС

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