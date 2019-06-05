ГОСТы отменяют, чтобы люди забыли: раньше фабрики производили еду, а не бабло себе в карман

В 2015-м году, четыре года назад, я говорила с Михаилом Делягиным об отечественных производителях, то есть, об их отсутствии.

Тогда только-только начиналось импортозамещение, я задорно покупала смоленские носки и ивановский трикотаж, и по каждому случаю важно отчитывалась в соцсети: так мне хотелось поддержать новую и правильную политику партии и правительства.

А потом споткнулась, кажется, о крем «Чистая линия». Хотела купить в рамках этой своей патриотической гражданской позиции, и вдруг прочитала на этикетке: Unilever.

Нидерландско-британская компания, лидер рынка бытовой химии.

Правда обрушилась как-то сразу. Печенье «Юбилейное» - производитель «Крафт Фудс Рус», США, пиво “Балтика- Carlsberg Group, Дания. Чтобы не перечислять марки, а то долго, выяснилось, что 90 процентов пива, 90 процентов сигарет и вообще 90 процентов пищевого производства в РФ принадлежит иностранному капиталу.

Большинство фирм, надо признать, «подданство» и не скрывали, это я, наивная, не знала очевидного, но ряд провели сеанс бизнес-стриптиза, то есть, саморазоблачения.

Вскрылись отечественные куроводы: они объявили, что ввозят инкубационное яйцо из-за границы, и потому повысят отпускные цены на продукцию, так мы узнали, что хваленые российские бройлеры – фейк, пшик. Рыбоводы так взвыли из-за запрета на импорт норвежского малька, что антисанкции для них отменили (!): иначе производство «отечественной» рыбы закончилось бы.

Депутат Евгений Федоров подытожил тогда, что в иностранной юрисдикции находится 95 процентов крупной российской промышленности, а кто-то из первых лиц государства, что «в России вообще нет ни одной крупной компании без иностранного участия».

Дожили…

Это была моральная катастрофа. Кого поддерживать? Отечественный производитель оказался мифом, экономика – колониальной, страна, соответственно...

90 процентов пищевого производства в РФ принадлежит иностранному капиталуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вы поняли.

И, хотя Делягин объяснял, что часть западных компаний по чесноку-то наша, просто зарегистрирована за границей, потому что собственники боятся отмены нечестной приватизации, сути дела это не меняло. Истинный иностранный бизнес с 91-го года скупал российские активы (тот же производивший печенье «Юбилейное» завод «Большевик») и ликвидировал всех, кто с ним конкурировал, а неистинный, то есть, спрятанный в оффшорах, насосом выкачивал из страны доходы и вел себя, как временщик.

Никаких новых технологий иностранцы нам не поставляли, чтобы мы, не дай бог, их не переняли, россиянам свои заводы не продавали (западные нормы регулирования предусматривают, что вхождение иностранного капитала в сколь-либо значимую сферу рассматривается государством под микроскопом и может быть запрещено), а что касается качества продукции…

Вскрылись отечественные куроводы: они объявили, что ввозят инкубационное яйцо из-за границыФото: Алексей БУЛАТОВ

Я приведу только один отрывок, не вошедший в материл.

Есть известные всей стране соки, название, по понятным причинам, опущу: один для народа, попроще, другой - дорогой, якобы стопроцентно натуральный. Производит продукцию консервный завод в Лебедяни Липецкой области, бренды были запущены в 90-х, а в 2010-м комбинат выкупила американская корпорация-гигант, продукция которой – в каждом киоске по всему миру. И теперь... сырье для производства соков везут из Турции, и это просто порошок, который разводят водой! Напомню, это в Лебедяни, где яблочные сады, где ветки ломятся от яблок... Информация от сотрудников завода, которые, разумеется, никогда ее не подтвердят, потому что хотят работать дальше. А областные чиновники, которые в курсе ситуации, в частных разговорах хихикают: «Воды в Дону много»,- то есть выгодное производство. Вот такой «здоровый образ жизни».

Делягин тогда ответил, что иностранцы не то, чтобы травят нас - просто безоглядно гонятся за прибылью. Но! Если их правительства прикажут им остановить поставки в Россию, они приказ выполнят. Тогда, в 2015-м, прецеденты уже были.

И при всем при этом, барабанная дробь… «Привлечение иностранных инвестиций и по сей день является официальной экономической политикой нашего государства», - сказал информированный экономист.

Рыбоводы так взвыли из-за запрета на импорт норвежского малька, что антисанкции для них отменилиФото: Михаил ФРОЛОВ

Занавес.

Прошло четыре года. Я перестала следить за темой, но периодически слышала в новостях, что космические корабли бороздят Большой театр: промышленники запустили линию того и этого, импортозаместили, хлеборобы вырастили зерна столько, что оно идет на экспорт, и т. д.

И вот теперь выяснилось, что все это полуправда. Как была у нас «отверточная сборка» автомобилей из импортных деталей и куриц из импортных цыплят, так и осталась. Доля импорта в легкой промышленности – 65-80 процентов, а если расспрашивать отечественного промышленника, который шьет одежду здесь (или делает лекарства, или косметику), сырье и оборудование будет заграничным на 100 процентов. Сама только что писала про трикотажный бизнес в Карачаево-Черкессии: вся нитка - из Турции и Италии, все станки - из Японии и Германии. Вообще никаких исключений.

ГОСТы… отменяют. То есть стирают даже воспоминание о том, что когда-то качество продуктов было установлено законодательноФото: фотохроника ТАСС.

Что это значит?

Как была страна колониальной, так и…

Вы догадались.

Совпадения быть не может: времени для перевода бизнеса на отечественные рельсы было достаточно, методов предлагалась масса: от национализации заводов у нечестно играющих иностранцев (я), до понижения запретительной ставки кредита ЦБ (Делягин).

Не сделали ничего – значит, не хотели. Улыбаемся и машем.

В эту картину мира, кстати, очень хорошо укладывается грядущая отмена 10 тысяч советских ГОСТов, о которой на днях объявил Росстандарт.

Что такое был ГОСТ в последнее время?

А ничего. Никто не был обязан его соблюдать, никто не был обязан делать мороженое из сливок и сахара. Клали фруктозу, декстрозу, гуаровую камедь, Е 258 в периоде и перемолотую глисту в скафандре. А че? Имели право.

Мы, патриоты, требовали вернуть ГОСТы, а за их нарушение ввести уголовную ответственность для предпринимателей: за намеренное нанесение вреда здоровью граждан. Возможно, подправить в сторону улучшения, но, в целом, так.

Вместо этого ГОСТы… отменяют. То есть стирают даже воспоминание о том, что когда-то качество продуктов было установлено законодательно, о здоровье нации заботились, а производители были обязаны производить еду для людей, а не бабло себе в карман.

Ну, ок, мы вас услышали. Мы понятливые.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Когда то о здоровье нации заботились, а производители были обязаны производить еду для людей, а не бабло себе в карман.Фото: фотохроника ТАСС.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

При Сталине за несоблюдение ГОСТов можно было получить 8 лет лагерей

Михаил ЗУБОВ

Первый государственный стандарт был введен 7 мая 1926 года - на пшеницу. Назывался он ОСТ-1. А государственные стандарты на другие продукты появились летом 1940 года. Тогда же за вышел указ, что за выпуск недоброкачественной продукции, не соответствующей ГОСТам, нарушителям надо давать от 5 до 8 лет лагерей.

Существует легенда, что ужесточить ответственность пищевиков пришла Сталину после прочтения романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Помните: Воланд говорит буфетчику: «Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая»!

Сталинские ГОСТы регламентировали рецептуру приготовления всех продуктов, которые можно было купить в советских магазинах - вплоть до допустимого соотношения костей и мяса в легендарных суповых наборах. ГОСТы не были обязаны соблюдать только торговцы на колхозных рынках, но там действовали СанПиНы: санитарные нормы, согласно которым никто не мог выложить свою продукцию на прилавок, пока ее не исследуют специалисты по гигиене в специальной ветлаборатории.

В 2002 ГОСТы были фактически упразднены (стали носить исключительно рекомендательный характер) и заменены на технические условия (ТУ). Последние зачастую разрабатываются самим производителем продуктов и, естественно, намного либеральнее, чем госстандарты. К тому же максимум, что может грозить изготовителям за несоответствие техусловиям, написанным на упаковке, - это изъятие продукции из продажи.

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