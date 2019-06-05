Американский судья по делу русской матери: «Если она вернёт своих детей из России в США, её наказание могут смягчить»

6 июня суд в штате Канзас огласит приговор по делу Богданы Осиповой. Об этой дикой истории мы неоднократно писали: у россиянки не сложился брак с американцем по имени Брайан Патрик Мобли, пять лет назад она вместе с их общей дочерью Софией поехала домой в Калининград, чтобы в кругу родных родить своего третьего ребёнка. А в 2017 году молодая женщина снова приехала в США решать старые дела — и была арестована… за якобы «похищение» того самого ребёнка.

С тех пор Богдана уже больше 20 месяцев провела в американском СИЗО, ожидая суда. Тот настроен явно предвзято — спасибо антироссийской истерии в заокеанских СМИ после избрания Трампа.

Но родные Осиповой передали «Комсомолке» документы, из которых ясно: ещё пару лет назад «безутешный муж» Брайан Мобли радовался отъезду жены в Россию, а теперь канзасские власти откровенно превратили её в заложницу, дабы вернуть «американского» (с точки зрения чиновников) ребёнка обратно в США.

«ЗА НАШЕЙ СЕМЬЁЙ МОЖЕТ ОХОТИТЬСЯ ИГИЛ*»

Итак, документ №1 (ранее не публиковался). Переписка в скайпе между Богданой и Брайаном от 7 октября 2014 года — вскоре после того, как та с маленькой дочкой Софией уехала в Калининград.

Мобли: "Веришь или нет, я правда счастлив, что прямо сейчас ты с детьми в России (Богдана уехала, будучи беременной их вторым общим ребёнком, и в Калининграде родилась их ещё одна общая дочь — прим. ред.) Террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) выбирают своими целями членов семей военных. Пожалуйста, храни наших детей в безопасности".

"Веришь или нет, я правда счастлив, что прямо сейчас ты с детьми в России", - писал Мобли

Повод для беспокойства объясним — мужчина долгое время служил на авиабазе ВВС США; «Западная коалиция» как раз тогда начала операцию против ИГИЛ* в виде ракетно-бомбовых ударов с воздуха (правда, не особо эффективных). И вполне логично, что террористы были бы не прочь отомстить авиаторам или их близким.

Кстати, опасения Мобли насчёт «угрозы детям военнослужащих» оказались оправданы: в конце того же 2014 года произошла мутная история со стрельбой в школе на территории базы ВВС США в южнокорейском Осане; тот случай поспешили замять, но осадок остался.

Итого: версию, будто «Богдана похитила ребёнка» опровергают слова самого господина Мобли.

Мы написали «обманутому мужу» в соцсетях, пытаясь узнать и его точку зрения, — но бывший военнослужащий ВВС США не ответил.

СДЕЛКА ИЛИ ТЮРЬМА

Это ещё не всё. Документ №2 — переписка родных Богданы по электронной почте с канзасским судьёй по имени Эрик Ф. Мельгрен. 63-летний юрист (видимо, по принципу «дедушка старый и может говорить, что думает») прямым текстом заявляет:

Адвокатам [Богданы] несколько раз говорили, что приговор может последовать самый разный — в зависимости от того, будут ли возвращены [её] дети в США или нет.

Оригинал письма выложен в американском секторе Сети, где произвёл скандал.

Итого: никаким «непредвзятым правосудием» тут и не пахнет, и сам судья признаёт, что заточение Богданы — лишь способ «защитить национальные интересы США» (по крайней мере, так, как их видят представители заокеанской элиты: «американских детей надо вернуть в Америку любой ценой»).

У россиянки не сложился брак с американцем по имени Брайан Патрик МоблиФото: Личный архив

В общем, с таким подходом рассчитывать на мягкий приговор не приходится. Несовершеннолетние дети Осиповой сейчас в Калининградской области на попечении родственников, в США возвращаться не хотят — ведь те обошлись с их матерью просто бесчеловечно. Детям остаётся лишь плакать и надеяться на чудо. Потому что веры в «закон и порядок», воспетый голливудскими фильмами, у русско-американской семьи больше нет.

* ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в РФ и многих других странах.

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