Пять звезд россиского Ютуба: За просмотр денег не берут. Их гребут лопатой!

«Я могу отчитаться за каждый свой миллион, кроме первого», - как-то сказал знаменитый американский богач начала XX века Джон Рокфеллер. Но сегодня, чтобы сколотить первоначальный капитал, не обязательно влезать в сомнительные аферы, - достаточно иметь видеокамеру, доступ в интернет и оригинальную идею. Заработки ведущих российских видеоблогеров сегодня не ниже, чем у топ-менеджеров крупных предприятий или футболистов - от 5 млн рублей в месяц и выше. «Комсомолка» разбиралась, как пришли к успеху кумиры поколения смартфонов и получится ли у каждого делать деньги из воздуха по их примеру.

СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ ОТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Основные доходы блогеры на «Ютубе» получают двумя способами: от рекламных роликов, которые прерывают основное видео, и через «интеграцию», то есть от упоминания коммерческих брендов самим блогером. Для того, чтобы рекламодатели начали выходить на вас с предложениями, нужно иметь не менее 50 тысяч подписчиков. Как быстро с нуля можно достигнуть такого результата?

- «Ютуб» сейчас это не столько про славу, сколько про деньги. Раскрутить канал только за счет контента (содержания) невозможно, - считает специалист по интернет-продвижению Алексей Спирягин.

С ним согласен Артем Ратников, эксперт по маркетингу в соцсетях.

- Не получится стать известными у 99 блогеров из 100, которые пытаются это сделать, - говорит Ратников. - И в любом случае на раскрутку уйдет не менее двух лет. Чтобы поднять число подписчиков, нанимают копирайтеров, дизайнеров, специалистов по рекламе и других. Минимальные затраты на самом первом этапе составят порядка 50 тысяч рублей. А дальше как пойдет: зависит от того, насколько вы креативны и попали ли вы в руки хороших специалистов.

Но есть и воодушевляющие новичков истории. Недавно простой пенсионер из Химок примерил на себя образ нувориша. На аренду костюмов и дорогих машин пришлось потратить всего 70 тысяч рублей, зато его страничка в «Инстаграме» быстро стала популярной. За счет рекламы затраты удалось отбить на второй месяц, а дальше уже пошла прибыль.

За два года на «допрос» к Дудю пришли едва ли не все противоречивые персонажи современной российской действительности

ИМПРОВИЗАЦИИ НЕТ. ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД

В интернете никому не важно, чему вы учились и есть ли вообще у вас высшее образование:

- Главное - соответствовать современным тенденциям, - уверяет Ратников. - Всем интересно покопаться в чужой жизни. Особенно если кто-то живет, лучше чем зритель. Тут элемент зависти: мол, я работаю врачом в поликлинике за 20 тысяч рублей, а ведь мог бы тоже в роскоши купаться.

Казалось бы, ничего сложного в том, чтобы снять видео для «Ютуба» нет. Включил камеру на смартфоне, сел перед ней на фоне ковра, наговорил своих мыслей да выложил все это потом в интернет - делов-то!

- Импровизации у хороших блогеров не бывает, - уверен Спирягин. - Каждое выступление — тщательно подготовленный сценарий, перелопачивание тонн информации, технические эффекты, оборудование, монтаж, постпродакшн и прочее. Поверьте, это целая наука.

Кроме, чужой красивой жизни людей привлекает шок-контент - происшествия, криминал, аварии, скандалы. Но зачастую рекордные «надои» просмотров не обходятся без накруток.

- Дутые просмотры есть у каждой звезды, - говорит Ратников. - Счетчики накручивают при помощи ботов, специальных программ, которые автоматически увеличивают число просмотров, но не приносят ни лайков, ни комментариев.

Недавно журнал Forbes включил Анастасию Ивлееву в список 30 самых успешных молодых россиянФото: Борис КУДРЯВОВ

Пятерка звезд российского «Ютуба»

Главный по гаджетам: Wylsacom (Валентин Петухов).

Самый богатый видеоблогер страны (по данным агентства РИАБ в 2018 году он заработал 82 млн рублей) специализируется на обзорах техники. Обычный для него ролик видеоролик выглядит так: Wylsacom получает новинку от какого-нибудь производителя гаджетов и на камеру открывает упаковку, отпуская язвительные комментарии по поводу внешнего вида и технических характеристик устройства. Этот жанр популярен и на Западе, для него даже есть специальный термин «анпакинг» (в буквальном переводе - «распаковка»).

Wylsacom (Валентин Петухов). instagram.com/wylsacom

Валентин Петухов родился в небольшом городке под Питером, в школе учился на тройки и четверки, окончил юридический и какое-то время работал по специальности в госучреждении. Свой канал на «Ютубе» он завел в 2011 году, когда мало еще кто в нашей стране понимал, что это золотая жила. Теперь у Wylsacom более 7 млн подписчиков, а рекламное упоминание в его выпусках стоит порядка 500 тысяч рублей. Самое популярное его видео называется «Как убить iPhone за 30 секунд?» (12 млн просмотров).

Главный по интервью: Юрий Дудь

Дудь - второй по заработкам в Сети (78 млн рублей за 2018 год) и, пожалуй, самое известное широкой аудитории имя из списка. Он задал моду на неудобные вопросы знаменитостям, а до того как запустил свое мега-популярное интернет-шоу «Вдудь» был главредом ведущего спортивного сайта страны Sports.ru.

Юрий Дудь. Фото: instagram.com/yurydud

За два года на «допрос» к Дудю пришли едва ли не все противоречивые персонажи современной российской действительности: от Ходорковского и Жириновского до Никиты Михалкова и Дмитрия Киселева. Но самым популярным видео (24 млн просмотров) остается беседа с еще одним интернетом-феноменом Настей Ивлеевой (см. ниже).

Теперь Дудь снимает еще и документальные фильмы. Последний из них - «Колыма: родина нашего страха» вызвал ожесточенную полемику в Рунете.

Главная среди девушек: Настя Ивлеева

Недавно журнал Forbes включил Анастасию Ивлееву в список 30 самых успешных молодых россиян. Немалое достижение для уроженки крохотной деревушки Разметелево в Ленинградской области. В юном возрасте Настя работала маникюрщицей, потом администратором в ночном клубе и менеджером автосалона. В 2015 году девушка начала покорять Москву с помощью своего друга, солиста группы «Челси» Арсения Бородина. Ивлеева долго ходила на телевизионные кастинги, но удача пришла только в 2017-м: ее взяли ведущей в популярный проект о путешествиях «Орел и решка». Эффектная внешность и дерзкий характер принесли Ивлеевой множество фанатов: в «Ютубе» на нее подписано 2,7 млн человек, а в «Инстаграме» - 11,7 млн человек, больше чем у Пугачевой, Галкина и Киркорова вместе взятых.

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Главный по красивой жизни: Амиран Сардаров

Амиран сделал имя на своем кавказском происхождении. В 18 лет, мечтая о красивой жизни, он перебрался из Грузии в Москву. В Первопрестольной работал кем придется, делал сайты, писал книги, но ничего из этого не приносило приличного дохода. Выстрелила идея завести видеодневник с провокационным названием «Дневник хача» о том, как обаятельный, упрямый, но бедный кавказец воплощает свою мечту о красивой жизни. За 4 года блогерства Сардаров набрал 4 миллиона фанатов, занял 4-ю строчку в рейтинге самых богатых на Ютубе, зарабатывая почти 40 миллионов рублей в год.

Амиран Сардаров. Фото: instagram.com/amiran495

amiran495 Служу народу Развлекаю, шалю Бывает уму разуму учу Скоро! С новым шоу залечу.

Главный по кино: Badcomedian (Евгений Баженов)

Один из первопроходцев русского «Ютуба». В отличие от остальных он фактически работает по специальности, ведь его студенческий диплом посвящен теме вирусных видео. В 2011 году, еще студентом, Баженов завел себе канал на «Ютубе» с обзорами фильмов, а сегодня он едва ли не самый влиятельный российский кинокритик (по крайней мере среди молодежи).

Главный по кино: Badcomedian

BadComedian скрывает число своих подписчиков, ему нельзя заказать рекламу. Считается, что он не делает обзоров фильмов на заказ, и именно поэтому разноса от него боятся даже воротилы киноиндустрии. Тем не менее Баженов имеет хорошие доходы, хотя и порядком меньше чем у других топ-блогеров. Преданные фанаты присылают ему деньги в качестве пожертвова

BadComedian (Евгений Баженов). Фото: instagram.com/evgenbad

Мнение

«Блогеров как шерсти на корове, а успешных - как рогов»

Писатель, переводчик фильмов и один из первых успешных российских блогеров Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ считает, что золотой век «ютуберов» долгим не будет:

- Раньше, чтобы попасть в телевизор и прославиться, надо было окончить журфак и много работать по специальности. В эпоху повального интернет-блогерства все проще. Будете ли вы на видео вышивать крестиком, ловить рыбу или играть в компьютерные игры - у вас всегда найдутся поклонники. Вопрос только в том, сколько их будет. Выстреливают-то единицы. Блогеров сейчас как шерсти на корове, а успешных из них - как рогов.

Но золотые времена видеоблогеров тоже пройдут, как и любые другие. Мы на заре перестройки компьютер перепродавали с прибылью в 500-1000%. А сейчас с этого можно наварить в лучшем случае 5%. Так же будет и блогерами.