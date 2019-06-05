«Это фэнтези!» Депутат Госдумы раскритиковала сериал Чернобыль

Не утихает скандал вокруг американского сериала «Чернобыль». Авторы преподнесли трагедию в СССР под своим соусом. Шумиху вокруг сериала на радио «Комсомольская правда» прокомментировала депутат Госдумы Елена Драпеко.

- Елена Григорьевна, почему не мы снимаем такие сериалы?

- Ну, Чернобыль это вообще история украинская, на ее территории происходит. Поэтому, возможно, не мы и снимаем. Но на самом деле это же фэнтези. А фэнтези это такой жанр, который требует очень больших затрат. Мы как раз несколько дней назад собирались с российскими кинематографистами и обсуждали историю молодежного, детского и подросткового кино. То, что для большого экрана делается, требует очень сложных спецэффектов, это очень дорого. И мы можем себе позволить только 2 таких фильма в год. Сейчас для экрана снимает Федор Бондарчук. Он снимал «Притяжение», а сейчас анонсирует следующий фильм.

- Я не совсем понимаю, Елена Григорьевна, почему вы называете это фэнтези, когда это основано на реальных событиях – взрыв энергоблока на Чернобыльской АЭС. А что же там фэнтезийного?

- Я думаю, последствия. Я же не видела этого сериала, поэтому не могу ничего сказать. Я предполагаю, что раз люди говорят, что это литературный вымысел, то, возможно, там какие-нибудь.

- Нет, они говорят про литературный вымысел, что они не придерживались точной хронологии, что именно этот человек именно эту цитату сказал.

- Понятно. Такая же история была с фильмом про космос. И только что с фильмом про Афганистан. Конечно, всегда найдутся свидетели, очевидцы, которые говорят, что все было совсем не так. А художник говорит: мне, для того чтобы удержать напряжение, зрительское внимание, нужно, чтобы было так. Прав в данном случае, конечно, художник. Потому что если вам интересно это смотреть, то детали, может быть, и не важны, это не документальное кино.

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