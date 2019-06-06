Вера Брежнева впервые высказалась об измене Константина Меладзе: «Гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной блондинки»

Вера Брежнева представила своим поклонникам в Инстаграме новый клип «Я не святая». Поскольку речь в нем идет о любви и верности, певица вспомнила недавнюю измену своего супруга Константина Меладзе. Напомним, на днях мужчину, очень похожего на композитора, застали в баре в объятиях фигуристой блондинки. В Сети появилось видео, в котором он буквально падает лицом в декольте прелестницы. До сих пор Вера ни словом не упоминала этот случай, и вот теперь решила прокомментировать его.

- Пока Константин Меладзе, по сообщениям, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает?! Хотя .... и #ЯнеСвятая, - написала Брежнева на своей страничке, поделившись видео.

По сюжету героиня ее клипа – скучающая богатая красотка. Фото: кадр видео.

Супруги очень редко комментируют свою личную жизнь и, судя по ироничному посту Веры, она уже простила мужа – если, конечно, было за что. В интервью 55-летний Константин Меладзе не раз говорил, что полностью доверяет своей красавице жене и, видимо, это доверие взаимно. Тем более что 37-летняя Брежнева – одна из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса, и ее новый клип – тому доказательство.

Вера разгуливает по улице в купальнике, не скрывающем ее прелестей. Фото: кадр видео.

В музыкальном видео Брежнева предстает в очень откровенном виде: Вера разгуливает по улице в купальнике, не скрывающем ее прелестей. По сюжету героиня ее клипа – скучающая богатая красотка – устала от своего состоятельного кавалера и уходит в самый разгар ужина практически в чем мать родила. То есть в облегающем купальнике с высоко вырезанными трусиками. В финале видео Вера скидывает купальник и мчится вдаль нагишом на красном кабриолете.

У певицы идеальная фигура. Фото: кадр видео.

- Я восхищаюсь ею ежедневно, ежечасно. С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные, - рассказывал Меладзе в одном из интервью. - Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям.

Весь клип артистка разгуливает полуобнаженной. Фото: кадр видео.

Напомним, Брежнева и Меладзе поженились в октябре 2015 года в итальянской Тоскане. По словам Константина, Вера помогла ему стать более открытым и в жизни:

- До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу, - признался композитор.

Вера танцует на улике в купальнике, а потом и вовсе избавляется от него. Фото: кадр видео.