2019-06-02T14:05:52+03:00
Звезды

Константина Меладзе застали за поцелуем груди блондинки

На снимке мужчина буквально утонул в пышном бюсте красавицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Константин Меладзе припал к груди пышной блондинки.Константин Меладзе припал к груди пышной блондинки.Фото: Инстаграм.
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Константин Меладзе оказался в центре скандала после того как в Сети появилось фото с одной из московских вечеринок. На снимке мужчина, который очень похож на российского продюсера, буквально утыкается носом и целует аппетитной блондинке пышный бюст.

Бывшая участница шоу "Дом-2" Инесса Шевчук разместила в своем блоге неоднозначный снимок. В описании к фото сказано, что на снимке именно Константин Меладзе. "Это лучшая туса", - подписала кадр Инесса Шевчук.

Стоит отметить, что из-за плохого качества фото нельзя однозначно утверждать, что это именно Константин. Невозможно также идентифицировать и объект страстного поцелуя. Пышногрудая блондинка на фото никак не подписана.

Однако кадр спровоцировал волну слухов о том, что Константин якобы изменяет жене Вере Брежневой. Певица как раз находится в США, где у ее старшей дочери Сони был выпускной в школе. Брежнева рассказывала, как сильно ее растрогало прощание 17-летней дочки со школой и даже расплакалась.

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Небольшая история от Константина о том, какие фантастические подарки умеет делать Вера @ververa А какой самый лучший подарок сделали Вам?) Отмечайте в комментариях того, кто подарил #КонстантинМеладзе #ВераБрежнева #MeladzeMusic
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Пока ни Константин Меладзе, ни Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера. Супруги нечасто делятся подробностями личной жизни.

В этом году Константин и Вера отмечают льняную свадьбу. Они расписались в 2015 году в Италии. Артисты долго скрывали свои отношения. В 2014 году продюсер развелся с женой Яной. С ней он прожил вместе 19 лет и за это время в их семье появилось трое совместных детей. С Брежневой у Меладзе пока нет общих наследников, хотя Вера мечтает снова стать мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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