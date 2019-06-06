«Чернобыль»: сериал массового поражения

Снятый для НВО и выпущенный в России «Амедиатекой» сериал «Чернобыль» по жанру представляет собой смесь фильма-катастрофы с производственной драмой. Если высокотехнологичные триллеры о катастрофах пользуются интересом публики, то производственная драма - жанр в современном кино раритетный и совершенно не популярный. Но и как фильм-катастрофа «Чернобыль» весьма нетипичен. В центре произведений этого жанра - всегда положительный герой, наделенный крайней фотогеничностью, а также экстраординарными душевными и физическими качествами, помогающими ему преодолевать цепь неодолимых препятствий и побеждать даже посмертно.

Про главных героев «Чернобыля» (ирландец Джаред Харрис, сын знаменитого Ричарда Харриса, в роли академика Легасова, швед Стеллан Скарсгард в роли зампреда Совета министров СССР Щербины и англичанка Эмили Уотсон, создавшая впечатляющий коллективный образ советских ученых) всего этого точно не скажешь. Авторы всячески подчеркивают их усредненность, серость, негероичность, даже неприятность. Складывается ощущение, что для исполнения ролей братьев-славян кастинг-директора сериала собрали всех самых некрасивых артистов англоязычного мира, а там, где они недосмотрели - поработали гримеры. Поначалу вообще неясно, кто здесь главный герой, сложная мозаичная структура - мягко говоря, непривычна для зрелища массового поражения. Хотя предположить, что уровень популярности угрюмого, «тяжелого» телефильма, озвученного авангардной скрежещущей исландской музыкой, с некрасивыми немолодыми героями, по пол-серии раскрывающими детали работы атомной станци, будет зашкаливать, как приборы АЭС, и в итоге превзойдет рейтинг державшейся много лет в топе «Игры престолов», было никак невозможно. Скорее всего, подобный успех стал для авторов фильма большим сюрпризом.

Его можно объяснить внезапным интересом публики к информации, которая на самом деле мало кому интересна по сегодняшним временам - пока ее как следует ни разжуют и ни положат в рот. Или усталостью от стандартной, хотя и качественной сериальной продукции, бесконечно варьирующей детективные сюжеты следствий, расследований и т. д. Тематическая новизна здесь помножена на беспрецедентную для западного кино аутентичность в проработке советской среды, часто недоступной и кино российскому (хотя следы «клюквы», конечно, и здесь легко найти: менее всего удался авторам образ М. С. Горбачева).

Американский создатель сериала Крэг Мэзин, немецкий продюсер Санне Волленберг («Черное зеркало», «Викинги») и шведский режиссер Йохан Рэнк (один из самых знаменитых режиссеров рекламы и клипов, снимавший ролики Мадонне, Бейонсе, Лане Дель Рей, Дэвиду Боуи и т.д.) поразили западных зрителей эффектом присутствия и серьезным визуальным мастерством, соединившим в одно целое натурные съемки, работу в безукоризненно выстроенных декорациях и компьютерную графику. Основной массив съемок проходил в Литве (они стали для этой страны самыми масштабными в истории), где многое сохранилось от советской эпохи, в том числе атомная станция, практически идентичная чернобыльской. Даже с такими же реакторами - один из них, давно не действующий, послужил картине уникальной декорацией.

Вообще тема губительного человеческого влияния на окружающий мир, фатальной разрухи, которую несёт вовне, наплевав на последствия, малоприятный, как вид, человек, невероятно остра и актуальна сегодня, когда все «цивилизованное человечество» наконец-то задумалось о реальной экологической катастрофе, которая грозит планете, по прогнозам ученых, уже через 12 лет. Фильм как-то очень «правильно» лёг на текущие апокалиптические настроения - в то время, как мир к ним только еще готовится, Россия в лице СССР, как истинный пионер, уже прошла через эти жуткие испытания. И даже успешно успела про них забыть.

В России фильм, конечно, не мог не вызвать самую бурную реакцию. Участники тех событий, о которых до показа сериала как-то не очень у нас вспоминали, не преминули указать авторам на соответствующие неточности: вертолет, дескать, упал не в мае, а в октябре. При этом специальный титр в конце фильма предупреждает о том, что перед нами - драматизация, художественный конденсат событий, а не документальная их летопись. Наблюдатели из либерального крыла посетовали, что этот фильм должны были снять наши кинематографисты, которые бы, конечно, в жизни бы ничего подобного не сняли, ибо всей правды им до сих пор не позволено говорить. НВО же ни у кого такого разрешения не спрашивало, но, руководствуясь полнейшей творческой свободой, проявило и завидное человеческое лицо.

На самом деле в российском кино, конечно, были попытки показать чернобыльскую катастрофу («Год собаки» Семена Арановича, «В субботу» Александра Миндадзе, сериал «Мотыльки»), но в текущих условиях сериал НВО сможет сыграть на разогреве у, как минимум, двух отечественных проектов на сходную тему. Один - сериал, в котором, судя по описаниям, главным героем станет бравый КГБ-шник, защищающий страну от американской угрозы. Второй - крупнобюджетный продюсерский проект Александра Роднянского «Когда падали аисты», который ставит сейчас как режиссер Данила Козловский. В его основе тот героический эпизод ликвидации последствий катастрофы, когда добровольцы-смертники откачивали из реактора «опасную воду» - он стал одним из ключевых и в сериале НВО. Согласно утвержденному распределению ролей, в фильме Козловского все будет в порядке и с героями, и их фотогеничностью.

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