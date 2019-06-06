Если не хочешь садиться на шею мужчине, он сядет на шею тебе

До сей поры беседа с читателями у нас шла легкая, весенняя. Знакомства, первые свидания, жадные кавалеры, капризные барышни… В вдруг нашу светскую болтовню нарушает вот такое суровое письмо.

«Я – классическая РСП (разведенка с прицепом). Нас таких в Сети травят особенно весело. А ведь мы зачастую хотели как лучше. Я вот никогда не собиралась садиться на шею мужчине. Считала, что разводить на ужин – пошло и подло. Когда познакомилась с будущим мужем, работала дизайнером в рекламной фирме, он – сисадмином. У меня был заработок чуть побольше, поэтому как-то само собой разумелось, что в кафе делили счет пополам (с калькулятором свою долю не высчитывали).

Мне было 26, чистые помыслы и биография, не обремененная бывшими «любовями». В общем, готова к семье.

Муж вызвался оплачивать съем квартиры. Все остальное – на мне, от продуктов до зубной пасты. В магазин – тоже я. И на кухне я. Это было естественным, потому что муж не умеет экономно закупаться и готовить. Когда забеременела, в декрет ушла в самый последний момент. Родился сын, и денег стало резко не хватать. Иногда даже на подгузники. Но тут родня и друзья крепко помогли. Спасибо большое, иначе я вообще не знаю как. Я сама превратилась в мамомашину.

Когда ребенку было полгода, муж сообщил, что изменяет. Причем обвинил меня: «Ты даже не заметила, что я прихожу позже». Да, замечала, что приходит к вечернему купанию, потому что сам купал малыша. А перед этим, оказывается, успевал погулять со своей первой любовью. Но у меня просто не было сил на какие-то «сложные мысли»!

То, что не я «первая любовь», меня, мягко говоря, огорчило. Но больше оскорбила подстава: я на последнем издыхании, тело все болит, а у него – любовь. Будучи семьей, мы жили в параллельных мирах…

Я это не сразу осознала. Не буду всего рассказывать, в общем, с помощью родственников, уговоров продержалась наша «семья» еще год. Я вышла на работу, муж периодически работу менял и совсем ничего не вносил в бюджет. Однажды запалила его на сайте знакомств. Тоже долгая история. Два года назад я подала на развод.

И сразу денег в доме стало больше. И на игрушки, и на фрукты-овощи - не только морковку. Уже второй раз сейчас поедем отдыхать за границу. Вместе с мужем я сбросила с себя дополнительную статью расходов! Не считая денег и не требуя ничего, я практически содержала взрослого мужика. Теперь его, кстати, родители содержат. Он встречается с какой-то девушкой. Сейчас я уверена: надо быть расчетливее. И ничего страшного, если бы пять лет назад он оплачивал мой счет в кафе. Не будет таких бескорыстных дур, которые сажают себе мужиков на шею – не будет и разведенок с прицепом!

Оксана, 30 лет».

Я уже писала: иные люди бросаются в семейную жизнь, как с обрыва в речку – геройски. Проявляя благородство и великодушие, они ожидают подобного от партнерской стороны. Я ему обед, а он мне цветы! Я ему ребенка, а он мне – заботу и памперсы. Однако – упс! Так это не работает. То есть, работает, но довольно редко. Например, высоконравственный Петруша Гринев встречает не менее возвышенную Машу Миронову - тогда вопросов нет, всё окей.

…Не то чтобы вам, Оксана, попался прям такой злодей Швабрин. Проблема в том, что ваш муж почему-то свой вклад в семью – маленький – ценил выше, чем ваш – большой.

Есть свежий опрос «Левада-центра», который показывает: наши мужчины склонны преувеличивать свои достоинства и преуменьшать недостатки. И, что характерно: не замечать многие качества в женщинах, кроме «красоты» и «верности».

Ну что делать?

Если мы, простые цисгендерные дамы, хотим сохранить семью, то берем калькулятор, сравниваем расходы. Не забыв свое жалованье повара и уборщицы, которое муж потратил на пивко. И показываем мужу масштаб несправедливости. Одна моя подруга так, кстати, и сделала. На что получила ответ: «Ты знаешь, в любви один всегда любит больше, а другой меньше!». Вот ей все-таки попался Швабрин. Она подала на развод.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с нами. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.