Памятник ликвидаторам, сигареты "БГ" и Мост Смерти: какие ляпы есть в сериале "Чернобыль"

Пятисерийный мири-сериал "Чернобыль" уже закончился, но споры о нем не утихают до сих пор, и кажется, не утихнут еще долго. Что это - вброс или честное кино? Зачем американцы зашли на территорию, куда никогда не ступала нога ни одного из них? Советские люди в серале - герои или жертвы сегодняшней штатовской пропаганды? И самый банальный - так ли все было на самом деле?

Наверное, на первые вопросы ответ мы не найдем, люди разделились на два лагеря - одни до глубины души уверены в том, что Крейг Мазин снял предельно честный фильм, другие - этот пирог отравлен. Переубеждать и тех, и других - бесполезно. Но есть какие-то очевидные ляпы, на которых можно остановиться подробнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712890" frameborder="0"></iframe> Правда о чернобыльских водолазах.После выхода сериала «Чернобыль» все обсуждают подвиг трёх водолазов, ценой собственных жизней спасших весь континент. Но на самом деле они не погибли. Двое из них живы по сей день!

Академик Легасов живет в задрипанной однушке?Фото: кадр из фильма

1. Первая серия начинается с того, что академик Легасов начитывает на магнитофон свои соображения по поводу катастрофы. Он ходит по квартире, кормит кота (или кошку). Зрители всего мира видят квартиру, в которой живет академик. И она ужасна. Конечно, многие люди в СССР жили от зарплаты до зарплаты, и ремонт в их жилищах не делался десятилетиями - можно посмотреть в каких условиях жил Афоня из культовой картины Данелия. Но чтобы академик проживал в обшарпанных почерневших стенах, в квартире с облупившимися окнами, с грязной посудой? Это, простите, нонсенс. Кто-кто, а академики в СССР имели шикарные по тому времени квартиры, служебные автомобили и дачи, а наводить порядок к ним приходили уборщицы. Так что Легасов просто не мог жить в такой халупе.

2. Под стать квартире Легасова и больница номер 6 в Москве. В шестой клинической больнице Минздрава СССР, по мнению создателей сериала, сплошь страшные облупленные окна и стены, вытертые до чугуна батареи, желтые от времени потолки, перекошенная мебель. А пройти в любую палату можно, сунув десятку регистратуре! И это в Москве! Смешно, потому что таких больниц такого масштаба в таком состоянии не было даже в регионах и тем более не могло быть в столице!

Памятник ликвидаторам уже построили?Фото: СОЦСЕТИ

3. Однако в других домах можно заметить современные пластиковые окна и современный сайдинг. А уж совсем грубый ляп - памятник ликвидаторам, установленный годы спустя, выросший буквально после самой трагедии. Но кому есть до этого дело, когда товарищи из ЦК не дают продыха простому народу? Для создателей они хуже самого дыма от реактора, за которым прячется подлый монумент.

4. Товарищи тут, кстати все, и все исключительно называют друг друга по фамилии. Или полным именем. Василий, а не Вася.

- Дятлов!

- Слушаю тебя, товарищ Акимов!

В "Чернобыле" нашли много откровенных ляпов и несоответствий.Фото: кадр из фильма

5. Самые ужасные кадры в сериале - это пожарные, превратившиеся за несколько дней в кровавое желе. На самом деле радиация так не действует. И об этом не раз говорили участники тех печальных событий. Как не было мертвых птиц на десятках километров, падающих на пионеров, и не было порыжевшего вмиг леса. Да, лес порыжел, но месяцы спустя.

6. Прием у Горбачева. На стене висит картина "Иван Грозный и сын", или по-простому "Иван Грозный убивает своего сына". Этой картины, как и ее списка, на стенах в Политбюро никогда не было.

7. Щербина и Легасов курят недалеко от АЭС. В руках у одного из них пачка сигарет "БГ". В СССР не было таких сигарет. Самой распространенной сигаретной фабрикой, любимой у советских людей, были "БТ". Болгарские сигареты, памятные многим курильщикам еще с советских времен, выпускались на "БулгарТабак". Отсюда и название.

Курят в сериале и сигареты "Сочинские". Такие действительно существовали, но не в то время и не в том месте. Самой распространеной маркой сигает, конечно, были "Столичные".

Щербина говорит так, как этого хотелось бы американцамФото: кадр из фильма

8. Легасов и Щербина на самом деле проживали в тридцатикилометровой зоне от аварии. А в Чернобыле были наездами.

9. В сериале пьют водку по-черному. Солдаты разгружают целую машину водки. Конечно, как без этого. Хорошо, что обошлось без матрешек, балалаек и медведей. Свидетели говорят, что не было, потому что в СССР проходила знаменитая антиалкогольная кампания, и тем более не могло быть такого в армии. Автор не хочет обелить советского человека, который мог выпить в то время и денатурат, но конкретно этого эпизода не было.

Винтовки Мосина вывели из обращения в Советской армии в 1944 годуФото: Википедия

10. В Чернобыле развернут штаб армии. Нескольких солдат командование отправляет отстреливать домашних животных. Они ведут стрельбу из винтовок Мосина, вышедших из обращения в 1944 году. Конечно, винтовки и карабины Мосина продолжали использовать в армиях Восточной Европы и по всему миру ещё несколько десятилетий. В качестве оружия пехоты и бойцов нерегулярных вооружённых формирований винтовки Мосина использовались во многих войнах — от Кореи и Вьетнама до Афганистана и конфликтов на постсоветском пространстве. Но вряд ли они сохранились на вооружении в регулярной армии СССР.

11. И снова о солдатах. Они в то время, о котором говориться в титрах, жили не в палатках, как показано в сериале, а в казармах, специально построенных тут же.

Дятлов в сериале не похож на реального Дятлова.Фото: кадр из фильма

12. Чиновники и руководители АЭС показаны тупыми аппаратчиками, которым главное сохранить свои места. Это наглая ложь. Дятлов, выставленный в сериале ответственным за катастрофу, по свидетельствам очевидцев, был умнейшим человеком. Вот некоторые воспоминания о нем:

"Когда говорят, что в угоду директору станции или главному инженеру Дятлов мог проигнорировать принципы безопасности, дать указания отключить защиты реактора или нарушить инструкции, я этому никогда не поверю". Председатель Государственного комитета ядерной безопасности Украины В. В. Грищенко. (Воспоминания об Анатолии Степановиче Дятлове.)

"После освобождения Анатолий Степанович не прекращал разрушать официальную версию причин аварии, продолжал обращаться в различные ведомства вплоть до МАГАТЭ. И это начало давать свои результаты, хотя высокие организации, в том числе и зарубежные, которые в своё время протиражировали версию о нарушениях персонала, не могут признать свою ошибку и теперь, уже защищая «честь своего мундира», упорно продолжают множить ложь". В. А. Орлов. (Воспоминания об Анатолии Степановиче Дятлове).

"Он мог понять ошибки, допущенные персоналом, если они аргументированы, но он абсолютно не мог принять разгильдяйства, некомпетентности и халатного отношения к своим обязанностям. А. С., как правило, отличали прямота, четкость и краткость изложения своей позиции, а это не всегда шло ему на пользу.

Анатолий Степанович не позволял ни себе, ни другим в его присутствии проводить разборки с персоналом, допустившим ошибки и находящимся в данный момент на рабочем месте. Вспоминаю случай, когда у меня (я находился за пультом) сработала защита реактора и корабль остался без хода при отчаливании от пирса. Сдаточный механик начал воспитывать меня, но А. С. просто выставил его из пультовой. После сдачи смены, на разборе причины срабатывания A3 — мной была допущена ошибка — я получил своё по полной программе от А до Я, но не от механика, а от А. С.

Характерной чертой его характера было патологическое непринятие всякой неправды и лжи. Если кто-либо был уличен даже в неправдивом изложении событий, не говоря уже об обмане, этому человеку он не верил на слово никогда.

Анатолий Степанович был человек, имеющий свою точку зрения по всем вопросам (и зачастую не совпадающую с общепринятой). Он был жестким в требованиях, но не жестоким в отношениях, он не боялся брать на себя ответственность в пределах своей компетенции и за это отвечать, но он не собирался нести ответственность за незнания, неумение и непрофессионализм других". Государственный инспектор по ядерной безопасности Украины А. В. Крят. (Воспоминания об Анатолии Степановиче Дятлове).

Вот каким был Дятлов.

А вот такого совестливого правдоруба Ульяны Хомюк никогда не существовало. Это и есть тот самый "художественный вымысел" создателей. Ее не было так же, как и не было голых шахтеров, трясущих свои хозяйством. Но Крейгу Мазине показалось, что они очень удачно впишутся в его Чернобыль, и они появились...

12. Не могли не заметить зрители и странной Москвы в марте 1987-го. Многие бывали в Киеве и тотчас узнали столицу Украины, которую создатели назвали Москвой. Но это, наверное, самый незначительный лям. Ведь Москва постоянно снимается то в Польше, то в Чехии, то вот теперь на Украине. Что ж, Крещатик действительно дорог многим русским и по сей день.

Титры про Мост СмертиФото: кадр из фильма

13. Многих тронули последние титры. Количество погибших от последствий катастрофы и Мост Смерти. Но Мост Смерти - это известная байка, никто в ночь не стоял и не смотрел на аварию, а стоявшие не умерли впоследствии от радиации в короткий срок, как это было сказано в титрах. Уж при всей своей cкрупулезности проверить факт про Мост Cмерти создатели просто обязаны были.

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