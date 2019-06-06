2019-06-06T16:03:48+03:00
Звезды

Звезда фильма "Джек Восьмеркин - американец" Александр Кузнецов пытался вылечиться от рака у целителя из Бразилии

Актер, прославившийся главной ролью в этом фильме, скончался в возрасте 59 лет
Николай ГЕРАСИМОВ
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Александр Кузнецов долго боролся с тяжелой болезнью.Александр Кузнецов долго боролся с тяжелой болезнью.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Пик славы Александра Кузнецова пришелся на последние годы существования советского кино. Еще будучи студентом училища им. Щукина, обаятельный блондин с типичной славянской внешностью начал активно сниматься в кино: сыграл большие роли в фильмах «Небывальщина», «Господин Великий Новгород», «Мужские тревоги». А в 1988-м вышел фильм, с которым Кузнецов всегда будет ассоциироваться в первую очередь: «Джек Восьмеркин - американец», о парне, который в годы Гражданской войны уехал в США, а потом вернулся на родину и начал выращивать вирджинский табак.

Еще были роли в фильмах «Две стрелы. Детектив каменного века», «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Комедия строгого режима». Говорят, в какой-то момент Кузнецов отказал Леониду Гайдаю, звавшему его без проб на главную роль в фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (роль эту потом сыграл Дмитрий Харатьян). А потом, по иронии судьбы, Кузнецов повторил судьбу Восьмеркина: отправился покорять Америку.

Самая известная роль актера - из фильма "Джек Восьмеркин - "американец".

Самая известная роль актера - из фильма "Джек Восьмеркин - "американец".

Тогда это казалось мудрым решением: в 90-е, как все помнят, актерам в России приходилось очень несладко - ни хороших фильмов, ни приличных гонораров. А в Америке Кузнецов появился в сериале «Беверли Хиллз 90210», в «Разрушителе» с Сильвестром Сталлоне, в «Миротворце» с Джорджем Клуни, в «Космических ковбоях» Клинта Иствуда. Вот только все эти роли были совсем небольшими. Как и у большинства советских актеров, испытывавших судьбу в Голливуде (вспомним Олега Видова или Савелия Крамарова), у Кузнецова не получилось сделать там карьеру.

Когда в 2000-е он вернулся на родину, снимался главным образом в сериалах типа «Глухаря», «Звезды эпохи», «Метода Фрейда». Трудно назвать его невостребованным - все-таки 70 ролей только на экране, а ведь еще было много театральных…

И все же карьера, как и жизнь, оказались недлинными.

Александр Кузнецов на открытии ММКФ, 2013 год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Александр Кузнецов на открытии ММКФ, 2013 год.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кузнецов вел здоровый образ жизни: старался правильно питаться, несколько десятилетий практиковал йогу. И тем не менее, от болезни это не спасло: в 2014 году у Александра Кузнецова нашли рак предстательной железы. Первые симптомы возникли, только когда болезнь была уже на II-III стадии. Операция прошла с осложнениями, вскоре он вновь попал на операционный стол. Потом выяснилось, что пошли метастазы.

В поисках спасения актер отправился в Бразилию к знаменитому местному целителю; тот утверждал, что в его тело вселяются духи (от царя Соломона до Иоанна Крестителя) и кормил пациентов какими-то «пилюлями райского цветка, заряженными энергетикой». Кузнецов участвовал в медитациях, купался в священных источниках. Потом в интервью утверждал, что стал чувствовать себя гораздо лучше, в анализах показатели онкомаркера ПСА резко снизились. Но и после визита в Латинскую Америку он прожил всего лишь три с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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