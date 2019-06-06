Климатолог Алексей Кокорин: Мировой океан продолжает нагреваться на градус-два, значит, глобальное потепление идет!

- Алексей Олегович, второе подряд жаркое лето в Москве — один из ярких признаков глобального потепления?

- Что касается увеличения среднегодовой температуры на нашей планете. Готов повторить единую, базовую точку зрения всех российских климатологов.

- Действительно единую?

- Недавно была проведена работа десяти институтов на эту тему. Верхние слои всех океанов однозначно прогреваются!

- Это значит, что глобальное потепление есть?

- Именно! Атмосфера - весьма подвижна субстанция. Она очень по разному и при том очень быстро реагирует на вмешательства.

- Со стороны человека или, к примеру, Солнца?

- Речь, конечно, не только об антропогенном вмешательстве — со стороны человека. Оно, разумеется, накладывается на естественные вариации. В итоге в атмосфере происходит некая чехарда.

- Что вы имеете виду?

- Когда идет постоянно чередование - то теплее, то холоднее. Но раз уж океан греется в постоянной динамике, то потепление в любом случае идет.

- Так все-таки, что же сейчас — главный фактор этого потепления?

- В долгосрочном плане, если говорить о 50 годах - то даже не извержения вулканов так важны и опасны или, например, солнечные вариации. Главный фактор — человек. При том фактор этот и слаб и силен одновременно! Деятельность человека сумела среднюю температуру сдвинуть немножко.

- На сколько?

- Ну вот сейчас — на градус. Специалисты отмечают неопределенность по 21 веку — на один градус или на два поднимется средняя температура? А вот раскачать климат мы, люди, сумели гораздо сильнее.

- То есть?

- Если мы подойдем к грузовик у и будем его толкать — даже несколько человек вряд ли его особо сдвинут. А вот раскачать - сумеем. В атмосфере происходит примерно то же самое. У нас участились периоды сильной жары. Но чаще, особенно в Европе или в части Северной Америки — происходят вторжения холодного арктического воздуха!

- То есть климат становится более контрастным?

- Точно! Академик Александр Обухов 35 лет назад будучи директором Института физики атмосферы, сказал, что климат будет не столько другим, сколько... нервным. А не так что он становится более континентальны или более морской.

- В Питере сейчас - какой?

- В Калининграде и в Питере традиционно— морской, а в Красноярске и Новосибирске — континентальный. Но сейчас всё несколько иное. То волна жары в центре России, а то у нас очень холодный июль. Никто не может предсказать, например, каким будет июль в Москве.

- Синоптики вообще осторожны в прогнозах на середину лета...

- Но будет рваная погода — это факт. То же самое с осадками. Физики атмосферы показывают что в России стало меньше моросящих дождичков. Но при том стало больше сильных дождей . - Что это означает?

- Что раньше было пять слабых дождичков и пять умеренных снегопадов, а теперь за день выпадет вся зимняя норма. А потом снегопадов или ливней нет!

- Для человека это вряд ли хорошо, а для того, что нас окружает?

- Для городского хозяйства, для транспорта, для сельского хозяйства это, конечно, хуже.

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