«Мумий Тролль» и «Согласие» объявили нашествие новых талантов!

Страховая компания «Согласие» запускает музыкальный конкурс «Голос Согласия» в эфире радиостанции «Наше Радио». Юбилейный фестиваль «Нашествие» пройдет 19-21 июля 2019 года. Его победителям выпадет уникальный шанс подняться на сцену и спеть вместе с любимой группой «Мумий Тролль».

Но сначала нужно пройти отбор. Чтобы попытать свое счастье, приезжать в столицу не нужно. Все организовано максимально просто и удобно. Для участия в предварительных прослушиваниях всего-навсего требуется спеть и записать свою любимую песню группы «Мумий Тролля», а потом залить ее на YouTube, отправив ссылку на сайт конкурса golossoglasiya.ru. А посетители сайта могут отдать свои голоса за того исполнителя, который им понравится больше всех. Участники, чьи видео наберут наибольшее число лайков, выйдут в финал конкурса. Видео принимаются до 3 июля, победители народного голосования будут объявлены 5 июля.

Из десяти финалистов, которых выберет народ, уже лично Илья Лагутенко назовет тех двух счастливчиков, которые выступят с группой на главной сцене «Нашествия». «Уникальность этого конкурса в том, что шанс победить и показать себя есть у каждого, – говорит Илья Лагутенко. – А голоса победителей услышат сотни тысяч гостей фестиваля».

Страховая компания не первый год поддерживает этот музыкальный фестиваль. "«Нашествие» – действительно выдающийся проект для любителей отечественной музыки, – прокомментировала генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. - Мы намерены поддерживать его и дальше!"

Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 320 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2018 г. премия «Согласия» составила 29,9 млрд руб., выплаты – 16,6 млрд руб.

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