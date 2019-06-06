Масштабы воровства огромны: Отчет о хищениях леса в Красноярском крае породил грандиозный скандал

Громкий скандал вокруг леса разгорается в Красноярском крае. Счетная палата региона подготовила отчет о ситуации в лесоперерабатывающей отрасли. Его результаты поражают. Например, как значится в документа, в 2018 году древесины из края вывезли на 48 миллиардов рублей. А в бюджет региона поступило всего 1,6 миллиарда. Отчет разгромный — отрасль прочно срослась с криминалом, переработка древесины развита слабо, горящий лес не тушат, чтобы потом перепродать.

Но публично предоставить этот отчет главе красноярской счетной палаты Татьяне Давиденко не дали. И тогда она все высказала московскому журналисту Андрею Караулову. В том числе, про угрозы в свой адрес: «Уверена, скоро на меня будет заведено уголовное дело».

Запахло скандалом.

Татьяне Давиденко уже не могли не дать слово на Заксобрании края. Она еще раз озвучила уже известные всем цифры. И выслушала в ответ небывалую до этого критику в свой адрес.

- Очевидно, что за громкими заявления Счетной палаты только в лесной отрасли лежит желание защитить семейный бизнес. - Бросал суровые упреки краевой премьер Юрий Лапшин (дочь Татьяны Давиденко Мария действительно руководит компанией «Аэропром», занимающейся тушением лесных пожаров. И вот уже как 3 года лишена госзаказов). - Да, мы знаем, что отрасль имеет большой теневой оборот. Но большая часть этих претензий носит непрофессиональный характер. Счетная палата выходит далеко за пределы своей компетенции.

Громкий скандал вокруг леса разгорается в Красноярском краеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1-й замгубернатора Сергей Пономаренко, сделав еще более скандальное заявление:

- Андрей Караулов просил меня заплатить 2 миллиона 400 тысяч рублей за то, чтобы передача не вышла в эфир.

Разнос продолжался долго. И только депутат Иван Серебряков вступился за главу Счетной палаты:

- Что вообще происходит? Все уходят от главной темы — воровства леса. Что, дочь Татьяны Алексеевны вчера что ли появилась? При чем здесь она? Не зря президент говорил про тотальное воровство и коррупцию. Все это мы сейчас в этом зале и наблюдаем.

В Красноярскую Счетную палату вот-вот нагрянет с проверкой прокуратура. А Татьяна Давиденко так напугана, что категорически отказывается общаться с журналистами.

Отчет о хищениях леса в Красноярском крае породил грандиозный скандалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОД ИРКУТСКОМ ПИЛЯТ УЖЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Параллельно со скандалом в Красноярске, утром 6 июня в московском аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного хозяйства Иркутской области Сергей Шеверда - по делу о незаконной вырубке леса в природном заповеднике «Туколонь».

116 гектаров реликтового леса из особо-охраняемой территории ушли на древесину. Еще 500 гектаров вот-вот должны были начать рубить. И все это под видом санитарной вырубки. К такому выводу пришли в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

- Министерством (лесного хозяйства Иркутской обл, - ред.) было выдано заключение, что лес больной и подлежит вырубке. Причина — жучки, поедающие древесину, - рассказала «КП» пресс-секретарь прокуратуры Наталья Рягузова. - Мы делали видеозаписи с коптера. Кадры поражают — вырубали прямо полями! При этом весь сухостой на месте, а здоровых деревьев как раз нет!

С привлечением специалистов-экологов прокуратура выяснила, что лес, который собирались вырубать, абсолютно здоров.

- Самое интересное, что этот «больной» по мнению министерства лес по документам был продан не на дрова, а как нормальная древесина, но по заниженной цене. Ущерб от таких действий составил порядка 880 миллионов рублей, сказала «КП» Рягузова. - Нам удалось спасти 500 гектаров древнего, реликтового леса. Это заказник, уникальное место обитания птиц и животных. Особо-охраняемая территория, хрупкая экосистема. Возродился ли лес там, где уже успели вырубить, не известно.

В целом, как считают прокурорские работники, на всей Прибайкальской территории происходит хаос. Министерство выдает разрешения на вырубку и само же проверяет законность этих вырубок.

- Доходит до абсурда. В прошлом 2018 году Служба по охране животного мира Иркутской области подала в арбитражный суд на Министерство лесного хозяйства как раз по это истории в заказнике «Туколонь». Но в процессе суда Службу упразднили и все ее полномочия передали министерству. Так это ведомство стало и ответчиком и заявителем по делу. Само на себя в суд подало. Какая тут объективность? Поэтому и проходят такие вещи. Мы сейчас проверяем все леса, до «черных» (незаконных, - ред.) лесорубов даже руки не доходят, так как даже легальные разрешения оказываются незаконными.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Профессор Иркутского аграрного госуниверситета Александр Кондратов (работал в той самой упраздненной в Иркутске Службе по охране животного мира):

Если добрались до заказников, других деревьев не осталось что ли?

- Сибирская тайга формировалась 10 миллионов лет. За это время чего только не было, но лес же стоит. Все валить на страшных жучков и паучков не очень правильно. Вредителями мы их называем только потому, что они портят товарные свойства древесины. Но лес от того, что там завелись насекомые, не потерял своего биологического значения.

Больше всего пугает - если добрались уже и до заповедников, то обычного не охраняемого леса совсем уже что ли не осталось?

Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов:

Масштабы воровства огромны

- Все эти скандалы очень ожидаемы. Мы проводили выездное заседание в Иркутской области, уже тогда были претензии к лесному комплексу. Проблема теневой сферы в лесозаготовке касается 1/5 регионов страны. Масштабы воровства огромные. Подсчитать ущерб пока не представляется возможным. Облететь на квадрокоптере и подсчитать какое дерево срубили законно, а какое нет — это из области фантастики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиненный в вымогательстве журналист Андрей Караулов обратился в генпрокуратуру

По словам чиновников, тот требовал с них 2,4 миллиона – за невыпуск в эфир передачи о воровстве леса в Красноярском крае (подробности)

«Это какой-то бред»: Вован и Лексус заявили, что не причастны к розыгрышу вице-губернатора Красноярского края

Скандал с участием властей Красноярского края и столичного журналиста Андрея Караулова продолжает набирать обороты (подробности)