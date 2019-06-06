Тайный сценарий шоу «План Б»: как готовят женихов для Ольги Бузовой

Пока в разгаре кастинг в новый телепроект «План Б», где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать мужа и жену, мы узнали, как готовят это телешоу. Процесс в разгаре - ведь подобные масштабные проекты требуют огромной подготовительной работы. 5 секретов романтического телешоу «План Б».

1. Снимать планируют в Тайланде. Во-первых, там красиво и колоритно. Пляжи, удивительные пейзажи, слоны, откровенные шоу, архитектура, экзотические фрукты... Во-вторых, дешево: цены гораздо доступнее, к примеру, чем в Италии, где снимали «Замуж за Бузову». В-третьих, процесс организации съемок проще, чем в Европе. К примеру, для съемок свидания в замке или на территории любой другой достопримечательности Италии, редактора за полгода до начала съемок оформляли нужные разрешительные документы. В Тайланде все гораздо проще - главное «несите ваши денежки».

2. По правилам «Плана Б» - 31-летняя Бузова и 41-летний Батрутдинов выбирают мужа и жену из участников. Если не находят свою судьбу, тогда должны будут строить отношения друг с другом.

Так как идею проекта утвердили давно, то готовить почву для шоу начали года полтора назад: тогда-то и появились «откровенные» снимки Оли и Тимура с «совместного отпуска» в Тайланде. Звезды ТНТ просто проводили зимние каникулы на одном и том же курорте.

Но продюсерам «Плана Б» нужна легенда: поэтому сейчас стали выходить интервью об давней «дружбе на грани» Бузовой и Батрутдинова. Ждите через пару месяцев совместные обложки. А все потому что концепция проекта: « До чего может дойти дружба на грани? Они знакомы давно, а значит могут помочь друг другу наладить личную жизнь в новом шоу...»

3. Участникам гонорар за съемки не предусмотрен. Они же, к примеру, не члены жюри шоу «Голос»: артисты говорят, что если из-за съемок они отказываются от концертов и «заказников» в других регионах, то получают компенсацию. В данном случае героем нужно быть готовым отпроситься с работы или учебы на пару месяцев.

А для Ольги и Тимура съемки в шоу - работа, за которую они получат гонорар с шестью нулями.

4. Заявки на кастинг принимают до 4 июля. Возраст участников - от 20 до 40 лет. Отбирают разные типажи: бизнесмен, творческий мужчина, спортсмен, интеллигент, герой с непростой судьбой и т.п. Также у женщин: модель, красотка с деньгами, блогерша, фитоняшка, умная, милая, но не очень красивая... В общем, отбирают очень разных участников. Главное: умение держаться перед камерой, раскрепощенность, психологическая устойчивость и адекватность. Все пройдут проверку на полиграфе.

5. Многие кандидаты интересуются: а есть план, которому придется следовать при съемках шоу? Конечно, сценарный план есть у любого шоу. Иначе на площадке случится коллапс.

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