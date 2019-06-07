2019-06-07T21:19:26+03:00
Экономика

Борис Титов: Потенциально мы очень предпринимательская страна

Политик и бизнесмен, уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей рассказал о том, какими должны быть условия ведения бизнеса в стране
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Борис ТитовБорис Титов
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Политик и бизнесмен, уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что попытку государства создать такие условия ведения бизнеса в стране, чтобы «коммерсанты одной сделки» становились бизнесменами, работающими открыто и вдолгую, можно назвать успешной. Идея оформилась в систему

– По данным соцопросов, более 70% россиян не хотели бы заниматься бизнесом, они предпочитают роль наемного работника. Почему так?

– Это нормальная статистика. Не могут все быть бизнесменами. Вести свой бизнес – очень непростое занятие: риски, которые берет на себя предприниматель, похожи на риски военных или спасателей – ты рискуешь каждый день. Не жизнью, конечно, но благосостоянием. Немногие готовы жить в постоянном режиме активной борьбы.

Но есть и другая статистика. Недавно ВЦИОМ спросил: «Как вы относитесь к бизнесу? Считаете вы, что бизнес приносит пользу стране, или нет?» Больше 80% респондентов ответили, что бизнес приносит пользу, что позитивно относятся к предпринимателям. Еще недавно, после 90-х годов, в обществе было крайне негативное отношение к бизнесменам. Сейчас приходит понимание, что частная инициатива каждый день в конкурентной борьбе рождает что-то новое и создает движение вперед.

– А моральный облик бизнесменов с 90-х годов действительно улучшился?

– Есть разные врачи, разные чиновники. И в бизнесе то же самое. Но для бизнеса очень важно, как ведет себя государство, ведь оно создает правила игры. И это должны быть правила, которые дают такую степень свободы, чтобы ты имел возможность развиваться, расти, увеличивать количество рабочих мест, предприятий, проектов.

– Есть такая практика у нас в стране: человек придумал идейку, нырнул в бизнес ненадолго, провернул деловую операцию и смылся, пока его не заметили...

– Разве это бизнес, когда по-быстрому урвал и сбежал?! Это коммерция… Задача государства – создать условия, чтобы коммерсанты становились бизнесменами. Чтобы они захотели играть вдолгую. Чтобы строили реальное производство, создавали реальные активы. Для бизнесмена лучше один раз создать нечто серьезное, на долгие годы, чем десять раз создавать проекты и сбегать после их завершения. Но для этого государство должно дать ему надежные правовые гарантии.

– Взрослые люди мало стремятся в бизнес. А молодежь?

– Напротив – молодежи в бизнесе много. Когда мы организовали национальную премию «Немалый бизнес» для предпринимателей до 40 лет, то думали: если претендентов окажется тысяча, то это уже очень хорошо. А их оказалось 32 тысячи. Огромное количество стартапов, проектов. Это и услуги, и реальное производство. К слову, победителем стал человек, создавший кондитерскую фабрику практически в чистом поле, не используя старых активов. Он продает продукции на миллиард рублей в России и за пределами. Есть производители тренажеров, сушилок для зерна...

– Почему малый бизнес в России дает только 20% ВВП, а не 70%, как в развитых странах?

– Двадцать процентов – это далеко не все. На самом деле – значительно больше, но они не учитываются статистикой, потому что работают в тени. Потенциально мы очень предпринимательская страна. Но не все люди хотят рассказать государству о своем бизнесе.

– Что должно сделать государство, чтобы они захотели рассказать об этом?

– Государство каждый день думает о том, как вывести бизнесменов из тени. Эта работа базируется на новейших технологиях. Цифровизация учета и деловых операций ведет к тому, что у нас происходит серьезное обеление рынка.

– По прогнозу ВШЭ, до 10 миллионов занятых в государственном и корпоративном секторах в ближайшие годы могут потерять работу из-за модернизации, их заменят машины и новые технологии. Смогут они найти себе применение в бизнесе?

– Рост экономики и количества новых предприятий будет создавать гораздо больше рабочих мест, чем мы потеряем за счет роста производительности труда и новых технологий. Денег у государства много: три триллиона – профицит бюджета. Их нужно превращать в более высокие ценности: станок, хлебозавод... Для этого нужно, чтобы людям было проще брать льготные кредиты ради создания бизнеса под гарантии государства. Потому что каждое предприятие – это актив.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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