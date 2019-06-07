А эксперты программы «Цифровая экономика» также рекомендовали правительству создать Федеральное агентство робототехники и искусственного интеллекта

А я естественный!

Экономика любой страны будет развиваться на базе цифровых технологий – это основа. А искусственный интеллект (ИИ) и робототехника занимают в этом процессе решающее, можно сказать, революционное значение. Но вот послушайте: «Лет до ста расти/ Нам без старости». Каламбур Маяковского. Дело даже не в том, что мы уже на пороге биопечати человеческих органов на 3D-принтерах, что означает резкое увеличение срока жизни. А в том, что сочинение каламбура – сложнейший творческий процесс. Многие скептики насмехаются над учеными – ИИ умнейшая, но лишь программа. И на такого рода деятельность, как создание каламбура, не способна. Однако этой весной в Стэнфордском университете ученые представили искусственный интеллект, способный генерировать каламбуры. Пока неуклюжие, но он уже может!

Человек и самообучающийся робот: научимся жить вместе?

Человечество мчится вперед на всех парах, создавая умных роботов, – производительность труда возрастает в десятки раз. Но что дальше будет делать человек? Недавно ушедший от нас выдающийся британский ученый-физик Стивен Хокинг прогнозировал: «Опасаюсь, что искусственный интеллект сможет вообще заменить людей!» Всемирно известный глава компании SpaceX Илон Маск также признает ИИ угрозой цивилизации. А директор Института будущего человечества при Оксфордском университете швед Ник Бостром и вовсе полагает: «Стоит только ИИ превзойти человеческий разум, они объединятся и уничтожат людей. Как минимум отберут у человека работу».

Человек и самообучающийся робот: научимся жить вместе?

В противовес скептикам президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Виталий Недельский возражает: «Это надуманная проблема, раздутая СМИ. Процесс внедрения искусственного интеллекта растянется на десятилетия!» И директор Центра цифрового бизнеса Массачусетского технологического института Эрик Бринолфссон того же мнения: «Никакой массовой замены рабочих мест роботами и ИИ не будет. В том числе и потому, что они не обладают эмпатией и эмоциональностью».

Человек и самообучающийся робот: научимся жить вместе?

Сам себе завод

Что мы наблюдаем сейчас? Вроде бы роботы где-то маячат, не более того. Не нужно ошибаться, для этого нет времени! Прежде всего заметим, что роботы и искусственный интеллект – не одно и то же. Робот – запрограммированная машина, выполняющая серию операций, нынче нередко автоматически. ИИ – разработка компьютерных программ, способных подчас заменять участие человека. Другой вопрос, что уже сейчас появляются умные роботы, которых контролирует именно ИИ. Вскоре их станет несравнимо больше.

Человек и самообучающийся робот: научимся жить вместе?

Итак, практически все специалисты ближайшие 10 – 20 лет называют кардинально динамичными. Так, МсКinsey уже к 2030 году полагают, что 15 процентов всех реализуемых автомобилей будут беспилотными. Повсеместно появятся дроны-поставщики. 3D-принтеры создадут децентрализованную индустрию. Появляется новая медицина. Все больше умных домов и интернета вещей – когда устройства могут общаться между собой. Четвертая индустриальная революция 4.0 – это переход на полностью автоматизированное цифровое производство. Управлять им будут программы искусственного интеллекта, комплексно взаимодействуя с внешней средой. И вроде бы – под контролем человека.

По подсчетам экспертов, объем рынка таких самостоятельных заводов и фабрик к 2040 году может превысить 1,5 триллиона долларов.

Специалисты убеждены, что через 20 лет ИИ заменят бухгалтеров и водителей, учителей и юристов, хирургов, финансистов, брокеров, программистов и тем более представителей малоквалифицированных профессий.

Человек и самообучающийся робот: научимся жить вместе?

Что сегодня у нас? Участники совещания межведомственной комиссии Совбеза РФ, прошедшего в конце 2018 года, отметили, что в сфере робототехники наша страна отстает. Была отмечена необходимость создания отдельной отрасли промышленности. Эксперты программы «Цифровая экономика» рекомендовали создать в России Федеральное агентство робототехники и искусственного интеллекта. В то же же время опрос, проведенный в начале 2019 года компанией Microsoft, показал, что бизнес-лидеры России – в лидерах по использованию ИИ в своих компаниях.

Например, в России образована Ассоциация «Национальная база медицинских знаний», чья цель – ускорить внедрение передовых технологий искусственного интеллекта в клиническую практику.

Александр Каплан

Мнение эксперта

Александр Каплан, доктор биологических наук, нейрофизиолог, ученый МГУ

Новый, очень умный мир – да, искусственный интеллект – это фундамент развития экономики мира. Но следует создать контуры аварийного отключения этих сверхумных систем.

Сферами, наполненными искусственным интеллектом, уже становятся сегменты банковского бизнеса, кассовых операций и перевозок. Деятельность человека с усложнением технологий требует все больших скоростей ее обработки. Это возможно обеспечить только посредством прямого канала связи «мозг – компьютер». В моей лаборатории в МГУ мы занимаемся разработкой таких нейроинтерфейсных систем, основанных на расшифровке сигналов мозга... Макропоказатели и целевые установки индустрии останутся под контролем человека. Но нужно понимать, что производственные объекты на основе ИИ – зоны повышенной опасности и вероятности катастроф.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019