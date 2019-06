Открытие ученых: Мона Лиза не улыбается, а просто скривила рот

Не дает покоя ученым Мона Лиза или Джоконда — знаменитый портрет работы Леонардо да Винчи. Зачастили к нему. То медики, то психологи, то физики. Что ни месяц, то какие-нибудь новые исследования. Последними с портретом экспериментировали нейробиологи - американец Лука Марсили (Luca Marsili) из Университета Цинциннати (University of Cincinnati), британка Лючия Риккарди (Lucia Ricciardi ) из Университета святого Георгия (St. George's University in London ) и Маттео Болона (Matteo Bologna) из Римского университета Ла Сапиенца (Sapienza University in Rome). Газета Daily Mail сообщает: их, как и многочисленных предшественников, интересовала улыбка женщины, позировавшей живописцу. Вот какая она? Искренняя? Или хитрая? Что выражает? Да и улыбка это вовсе? Или своего рода гримаса? Оказалось, что ни то ни сё. Нечто среднее. Потому что рот на портрете изображен не симметрично. То есть криво. Из этого «открытия» нейробиологи и сделали дальнейшие выводы.

Асимметричность улыбки Моны Лизы была выявлена с помощью зеркальца. Экспериментаторы приставили его к губам женщины, поделив их пополам — так, чтобы в зеркальце отражалась другая половина. Сначала отразили ту часть улыбки, которая у женщины слева, потом — ту, которая с правой стороны лица. Полученные — целые — изображения сравнили.

Кончики губ, составленных из левых частей — реальной и отраженной, были приподняты так, что не оставляли сомнений: это улыбка. «Правые губы» загибались вниз так, что улыбка пропадала.

Мона Лиза и её губы (внизу): с - правая - грустная - часть лица и её отражение, d - левая - улыбчивая - половина.

Свои личные впечатления ученые проверили на добровольцах — почти все увидели то же самое. А именно сообщили о счастливой улыбке в левом отражении, и некой напряженной гримасе — в правом.

Вывод, опубликованный в журнале Cortex: кривая улыбка, имеющаяся на портрете, не может быть искренней. «Натурщица» либо хитрит, задумавшись о чем-то своем - женском, либо устала улыбаться, позируя.

Повторю: мимика на левой части портрета не такая, как на правой. Вдруг именно это и вводит наблюдателей в растерянность? Взгляд мечется из одной стороны в другую от чего и создают иллюзию будто бы Мона Лиза то улыбнется, то загрустит.

По третьей — конспирологической — версии нейробиологов, Леонардо да Винчи, будучи великим физиономистом, знал об эффекте, который может производить асимметрично выписанные губы - в виде полуулыбки. Сознательно изобразил их именно так. И что-то этим зашифровал.

Двойственное впечатление усугубляют не только «разные» губы, но и мимика в целом. Согласно популярной по нынешний день теории, автором которой был французский невролог позапрошлого века Гийом Дюшен (Guillaume Duchenne), эмоцию радости лицо выражает совместным сокращением мышц — щеки приподнимаются, глаза щурятся. Мона Лиза ничего такого не демонстрирует даже своей вроде бы радостной — левой — стороной.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А вдруг ей все-так весело

Свои эксперименты два года назад провели немецкие психологи из Фрайбурга (Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health, Freiburg, Germany). И по их результатам сделали вывод: Мона Лиза радостно улыбается.

Исследователи тоже занимались исключительно губами - чуть подправили их. Создали несколько вариантов, на которых кончики, были чуть опущены или чуть приподняты. В итоге получился набор из 9 улыбок. Настоящей среди них - с картины — была одна. Четыре были «опечаленные» и четыре «увеселенные». Улыбки перемешали и начали предъявлять добровольцам, чтобы те их оценили. Результат: 97 процентов участников эксперимента записали улыбку с портрета Моны Лизы в веселые. О чем ученые сообщили в журнале Nature в статье Mona Lisa is always happy – and only sometimes sad

Подправленные немцами экспериментальные улыбки - более и менее веселые.

- Мона Лиза была всем довольна, - заверил тогда Юрген Коммайер (Jugen Kornmeier), руководивший исследованиями.

