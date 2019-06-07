В Подмосковье десятилетняя школьница забеременела от 47-летнего гастарбайтера

В марте Кате (имя изменено, девочка из русской семьи) из подмосковного Лыткарино исполнилось 11 лет. Девочке сейчас бы думать об уроках и беззаботном общении с подружками, но уже очень скоро она сама станет мамой.

Растущий живот дочери на днях заметила мама Кати. Самые страшные опасения женщины подтвердил гинеколог. Школьница — беременна. По медицинским документам срок уже 26 недель. Выходит, что интимная близость у ребенка случилась, когда ей было всего 10 лет.

О том, кто отец ребенка Катя сама рассказала маме, а потом и сотрудникам полиции.

- В течение 2019-го года у девочки были отношения с 47-летним гражданином республики Узбекистан. На территории России он находится по временной регистрации в поселке Лыткарино. Официально нигде не работал. Установлено, что в половые отношения с несовершеннолетней он вступал неоднократно, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

После заявления матери школьницы в полицию, будущий папаша был задержан. Простив него возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

Беременность дочери мать девочки, по понятным причинам, держит в секрете. В школе о случившемся пока ничего не знают. Семья школьницы вполне благополучная. Мама девочки заверила следователей, что о взрослой жизни дочки до последнего момента ничего не знала.