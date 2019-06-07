Старт нового футбольного сезона: «Зенит» начнет с «Тамбова», а «Спартак» проверит «Сочи»

Первое, что стоит отметить, календарь еще придется подгонять под реальную жизнь и места проведения некоторых матчей придется, как минимум, менять местами. К примеру, «Сочи» 29 сентября точно не сможет сыграть на своем поле с «Ахматом», поскольку вокруг стадиона «Фишт» в этот день будут носиться болиды «Формулы-1». «Гран-при России» пройдет в этом году как раз с 26 по 29 сентября.

А в Питере отмечают, что 2 августа, за два дня до матча «Зенит» - «Краснодар», на «Газпром-Арене» пройдет концерт Rammshtain и стадион просто могут не уcпеть подготовить. Но значит ли это, что игру перенесут в Краснодар?

РПЛ сообщает, что общее собрание Лиги приняло решение, что каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами. Но как быть, если ошиблись сами организаторы? При этом РПЛ сообщает, что точные время и дата матчей будут объявлены позднее.

А еще стоит отметить, что чемпионат России в этом году стартует на две недели раньше, чем в прошлом. Но это понятно – этим летом нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы. Зато и завершится он на 9 дней раньше - 17 мая 2020 года.

6 Июля

Суперкубок России по футболу

1 тур (14 Июля)

Зенит - Тамбов

Спартак - Сочи

Ростов - Оренбург

Локомотив - Рубин

Ахмат - Краснодар

Арсенал - Динамо

Крылья Советов - ПФК ЦСКА

Урал - Уфа

2 тур (21 Июля)

Ростов - Спартак

ПФК ЦСКА - Оренбург

Динамо-Москва - Рубин

Локомотив - Тамбов

Сочи - Зенит

Крылья Советов - Арсенал

Уфа - Краснодар

Урал - Ахмат

3 тур (28 Июля)

Краснодар - Сочи

Тамбов - Спартак

ПФК ЦСКА - Локомотив

Динамо - Урал

Рубин - Ахмат

Арсенал - Ростов

Уфа - Крылья Советов

Оренбург - Зенит

4 тур (4 Августа)

Зенит - Краснодар

Спартак - Динамо

Тамбов - Арсенал

Ахмат - Оренбург

Сочи - Уфа

Рубин - ПФК ЦСКА

Крылья Советов - Локомотив

Урал- Ростов

5 тур (11 Августа)

Ростов - Крылья Советов

Краснодар - Рубин

ПФК ЦСКА - Сочи

Динамо - Зенит

Локомотив - Урал

Ахмат - Спартак

Арсенал - Уфа

Оренбург - Тамбов

6 тур (18 Августа)

Зенит - Ахмат

Спартак - ПФК ЦСКА

Тамбов - Краснодар

Динамо - Локомотив

Рубин - Арсенал

Уфа - Ростов

Урал - Крылья Советов

Оренбург - Сочи

7 тур (25 Августа)

Зенит - Уфа

Ростов - Рубин

Краснодар - Локомотив

Тамбов - Динамо

ПФК ЦСКА - Ахмат

Сочи - Урал

Арсенал - Оренбург

Крылья Советов - Спартак

8 тур (1 Сентября)

Спартак - Зенит

Локомотив - Ростов

Ахмат - Тамбов

Рубин - Сочи

Арсенал - ПФК ЦСКА

Крылья Советов - Динамо

Уфа - Оренбург

Урал - Краснодар

9 тур (15 Сентября)

Зенит - Арсенал

Спартак - Урал

Ростов - Ахмат

Краснодар - Крылья Советов

Тамбов - ПФК ЦСКА

Динамо - Уфа

Сочи - Локомотив

Оренбург - Рубин

10 тур (22 Сентября)

Зенит - Рубин

Тамбов - Ростов

ПФК ЦСКА - Краснодар

Динамо - Сочи

Ахмат - Крылья Советов

Арсенал - Урал

Уфа - Спартак

Оренбург - Локомотив

25-26 сентября

1/16 Кубка России

11 тур (29 Сентября)

Спартак - Оренбург

Ростов - Динамо

Краснодар - Арсенал

Локомотив - Зенит

Сочи - Ахмат

Рубин - Уфа

Крылья Советов - Тамбов

Урал - ПФК ЦСКА

12 тур (6 Октября)

Краснодар - Спартак

ПФК ЦСКА - Ростов

Локомотив - Арсенал

Сочи - Крылья Советов

Рубин - Тамбов

Уфа - Ахмат

Урал - Зенит

Оренбург - Динамо

13 тур (20 Октября)

Зенит - Ростов

Спартак - Рубин

Тамбов - Урал

Динамо - Краснодар

Ахмат - Локомотив

Арсенал - Сочи

Уфа - ПФК ЦСКА

Оренбург - Крылья Советов

14 тур (27 Октября)

Ростов - Сочи

Краснодар - Оренбург

Тамбов - Уфа

ПФК ЦСКА - Динамо

Локомотив - Спартак

Ахмат - Арсенал

Рубин - Урал

Крылья Советов - Зенит

30-31 октября

1/8 Кубка России

15 тур (3 Ноября)

Зенит - ПФК ЦСКА

Спартак - Арсенал

Краснодар - Ростов

Динамо - Ахмат

Сочи - Тамбов

Крылья Советов - Рубин

Уфа - Локомотив

Урал - Оренбург

16 тур (10 Ноября)

Спартак - Крылья Советов

Ростов - Тамбов

Локомотив - Краснодар

Ахмат - Урал

Сочи - ПФК ЦСКА

Рубин - Динамо

Арсенал - Зенит

Оренбург - Уфа

17 тур (24 Ноября)

Тамбов - Локомотив

ПФК ЦСКА - Крылья Советов

Динамо - Ростов

Рубин - Зенит

Арсенал - Краснодар

Уфа - Сочи

Урал - Спартак

Оренбург - Ахмат

18 тур (1 Декабря)

Зенит - Спартак

Ростов - Урал

Краснодар - Тамбов

ПФК ЦСКА - Арсенал

Локомотив - Динамо

Ахмат - Рубин

Сочи - Оренбург

Крылья Советов - Уфа

19 тур (8 Декабря)

Зенит - Динамо

Спартак - Ростов

Краснодар - ПФК ЦСКА

Тамбов - Оренбург

Ахмат - Уфа

Сочи - Рубин

Арсенал - Локомотив

Крылья Советов - Урал

20 тур (1 Марта)

Зенит - Локомотив

Краснодар - Уфа

Тамбов - Рубин

ПФК ЦСКА - Урал

Динамо - Спартак

Ахмат - Ростов

Сочи - Арсенал

Крылья Советов - Оренбург

4-5 марта

1/4 Кубка России

21 тур (8 Марта)

Спартак - Краснодар

Ростов - ПФК ЦСКА

Динамо - Тамбов

Локомотив - Ахмат

Рубин - Крылья Советов

Уфа - Зенит

Урал - Сочи

Оренбург - Арсенал

22 тур (15 Марта)

Зенит - Урал

Ростов - Локомотив

Тамбов - Крылья Советов

ПФК ЦСКА - Уфа

Ахмат - Динамо

Сочи - Краснодар

Арсенал - Рубин

Оренбург - Спартак

23 тур (22 Марта)

Краснодар - Динамо

ПФК ЦСКА - Зенит

Локомотив - Оренбург

Сочи - Ростов

Арсенал - Спартак

Крылья Советов - Ахмат

Уфа - Тамбов

Урал - Рубин

24 тур (5 Апреля)

Зенит - Крылья Советов

Спартак - Уфа

Ростов - Арсенал

Динамо - ПФК ЦСКА

Ахмат - Сочи

Рубин - Локомотив

Урал - Тамбов

Оренбург - Краснодар

25 тур (12 Апреля)

Ростов - Краснодар

Тамбов - Зенит

ПФК ЦСКА - Спартак

Локомотив - Крылья Советов

Сочи - Динамо

Арсенал - Ахмат

Уфа - Рубин

Оренбург - Урал

26 тур (19 Апреля)

Спартак - Тамбов

Краснодар - Зенит

Динамо - Арсенал

Локомотив - Сочи

Ахмат - ПФК ЦСКА

Рубин - Оренбург

Крылья Советов - Ростов

Уфа - Урал

22 Апреля

1/2 Кубка России

27 тур (26 Апреля)

Зенит - Сочи

Спартак - Локомотив

Ростов - Уфа

Тамбов - Ахмат

Рубин - Краснодар

Арсенал - Крылья Советов

Урал - Динамо

Оренбург - ПФК ЦСКА

28 тур (3 Мая)

Краснодар - Урал

ПФК ЦСКА - Рубин

Динамо - Крылья Советов

Локомотив - Уфа

Ахмат - Зенит

Сочи - Спартак

Арсенал - Тамбов

Оренбург - Ростов

29 тур (10 Мая)

Зенит - Оренбург

Спартак - Ахмат

Тамбов - Сочи

Локомотив - ПФК ЦСКА

Рубин - Ростов

Крылья Советов - Краснодар

Уфа - Динамо

Урал - Арсенал

13 Мая

Финал Кубка России

30 тур (17 Мая)

Ростов - Зенит

Краснодар - Ахмат

ПФК ЦСКА - Тамбов

Динамо - Оренбург

Рубин - Спартак

Крылья Советов - Сочи

Уфа - Арсенал

Урал - Локомотив