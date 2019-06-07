"Рассказ служанки" - покушение на Америку Трампа?

5 июня на видео портале Hulu.com, а 6 июня на онлайн-сервисе Videomore показали сразу три первые серии третьего сезона антиутопии «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale). Первый сезон был отснят по одноименной книге канадской писательницы Маргарет Этвуд, вышедшей в 1985 году. А вот дальше книжный материал закончился, а оглушительный успех пришел. Что делать? Шоураннер проекта Брюс Миллер взялся за работу и написал сценарий для второго, а потом и третьего сезона. Лично он считает, что писал близко к тексту книги. Что все герои, образы, атмосфера сохранились. Он постоянно был на связи с автором книги Маргарет Этвуд, которая читала сценарий, смотрела серии. И вроде как одобрила материал. Более того, спустя 35 лет после выхода первой книги сама Этвуд написала продолжение под названием The Testaments, которое увидит свет 10 сентября 2019 года. Что в нем будет? И не будет ли оно противоречить содержанию третьего сезона сериала? Не должно, потому что у Этвуд действие разворачивается 15 лет спустя.

Но давайте вернемся к началу третьего сезона. Русскоязычная пресса на все лады обсуждает сюжет и линию главной героини Джун Осборн (актриса Елизабет Мосс). Пересечение линий ее персонажа с прошлым «хозяином» командором Фредом Уотерфордом, его женой Сереной, бывшим водителем и охранником Ником Блэйном (а теперь новоиспеченным командором), новым «хозяином», командором Лоуренсом, в дом которого попала главная героиня. Не зря нас в школе все 11 лет учат досконально разбирать литературу: что хотел сказать автор, как взаимодействуют герои, где скрывается основной конфликт.

Что обсуждают в Америке? Злободневность сериала, тоталитарный режим правления, сексизм, запрет абортов, движение #MeToo, ущемление прав женщин, проблемы иммиграции… Каждая вторая, если не каждая первая рецензия начинается с того, что сериал «Рассказ служанки» вышел на экраны в очень правильное время. Первый сезон начали показывать, когда Конгресс США инициировал отмену масштабной реформы здравоохранения, называемую в народе Обамакер. Особенно народ был против отмены бенефитов, касающихся репродуктивного здоровья женщин.

Второй сезон сериала стартовал, когда Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавана на должность Верховного судьи.

Женщины в Америке считают сериал чуть ли не БиблиейФото: кадр из фильма

Третий сезон вышел в разгар принятия одного за другим законов о запрете абортов в разных южных штатах. То есть выходу каждого сезона предшествовало мощное политическое событие.

«Рассказ служанки» постоянно сравнивают с «Америкой Трампа». Особенно в третьем сезоне количество совпадений кино с реальностью зашкаливает, потому что сценарий писался совсем недавно. Основных болевых точек несколько. Одна из них, это отделение детей от родителей на границе США с Мексикой. То есть при нелегальном пересечении границы родителей помещают под стражу, а детей отправляют в специальные центры. Так в 2018 году за 6 недель около 2000 детей было разлучено со своими родителями.

Вторая болевая точка – это законы о запрете абортов, которые уже приняты и продолжают приниматься в последний месяц в Америке. Уже пять штатов (Кентукки, Огайо, Джорджия, Алабама и Луизина) подписали законы о запрете абортов на сроке больше 6 недель беременности.

Получается, секрет популярности сериала «Рассказ служанки» в Америке в том, что зрители видят мощный подтекст, «второе дно» в телепроекте, и с удовольствием проводят параллели с современной реальностью в Штатах. Россияне же просто следят за сюжетом. И кажется, начинают скучать, потому что насыщенности событиями проекту в последнее время не хватает, а борьба за права женщин россиянкам не очень близка.

Конечно, сериал снят очень мастерски. Невероятно красиво горела кровать в начале третьего сезона. Это Серена подожгла их с Фредом брачное ложе, на котором прежде проходили церемонии зачатия ребенка. Джун наслаждалась завораживающим дымом, Серена не могла оторваться от вида пламени. А ведь по статистике, приводимой в этом году перед Рождеством в США, современные американские дома сгорают меньше чем за 5 минут. И у человека есть примерно 3 – 4 минуты, чтобы покинуть помещение. Та же статистика утверждает, что 30 лет назад у людей было 17 минут, чтобы выбраться из здания. А все потому, что материалы раньше были натуральные, а сейчас искусственные.

Но не в этом дело. Просто складывается ощущение, что за красиво снятыми сценами суть телепроекта для российского зрителя теряется.

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