На ПМЭФ-2019 губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашения на 187,5 млрд рублей

Программа донского региона на Петербургском международном экономическом форуме-нынешнего года, как всегда, была насыщенной на события: в графике губернатора Василия Голубева, возглавившего делегацию Ростовской области на этой ведущей мировой площадке для общения деловых кругов, не было буквально ни минуты свободного времени — только завершались одни переговоры, как практически без паузы начинались следующие.

-Разумеется, предварительно была проведена большая работа по подготовке этих рабочих встреч, поэтому все проходило в динамичном темпе, но, разумеется, после уточнения деталей и наиболее важных моментов, - отметили в окружении главы региона.

Следует, к слову, отметить, что нынешний «урожай» форума на общую сумму в 187,5 млрд рублей в разы превышает достижения прошлых лет: в 2016-м, к примеру, суммарный «вес» инвестиций по итогам форума составил 7 млрд рублей, в 2017-м — 13,6 млрд, а в прошлом году — 12 млрд.

ВТБ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ДОНУ

Первое соглашение было заключено уже фактически со стартом ПМЭФ-2019 — между правительством Ростовской области и ВТБ, подписи под ним поставили губернатор Василий Голубев и председатель правления банка Денис Бортников.

Суть достигнутых договоренностей заключается в том, что стороны подтвердили свои намерения о расширении сотрудничества в сфере инвестиционного и проектного финансирования, а также в здравоохранении и инфраструктурном строительстве, развитии систему кредитования и оказания поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, ВТБ будет участвовать в реализации программ по обеспечению доступным жильем населения.

-В развитие соглашения, которое мы заключили год назад, сегодня мы утвердили с банком конкретный план совместных действий, - подчеркнул Голубев. - Для нас особенно важны договоренности по увеличению объемов поддержки малого предпринимательства, что соответствует задачам нацпроекта. Интересны и планы по проектам в сфере государственно-частного партнерства.

По словам же Бортникова, ВТБ в Ростовской области (только по итогам первых четырех месяцев 2019-го кредитно-документарный портфель банка в регионе вырос почти вдвое), поддерживающий на протяжении многих лет предприятия различных отраслей, сам заинтересован в укреплении экономики региона, поскольку подписанная дорожная карта позволит более рационально и планомерно подходить к реализации приоритетных для региона проектов.

Подписаны соглашения, в том числе, и с иностранными инвесторами. Автор фото: Павел САПРЫКИН/пресс-служба губернатора РО

Еще один важный экономический договор, «весом» в 177 млрд рублей, на этом форуме подписан с компанией «Юг Энерго», которая займется на базе Новошахтинского завода нефтепродуктов созданием новых производств разнообразных видов топлива, включая 92-1 и 95-й бензин класса Евро-5 (до 7171 тысяч тонн в год) и товарного дизеля (еще около 2 млн тонн). Это расширение деятельности, к слову, будет иметь еще и серьезный социальный эффект, поскольку на предприятии предусматривается появление дополнительных тысячи рабочих мест.

-Новые рабочие места — это то, что нам очень нужно, - прокомментировал донской губернатор. - Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача – это вопросы экологии, чистого воздуха, территории.

«МАРС» ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ, «МАГНИТ» ПРИБАВИТ В ПОЛТОРА РАЗА

Стало также известно, что интересный и, самое главное, перспективный, по оценке специалистов, инвестиционный проект компании Mars, которая занимается производством кормов для домашних животных, получит новый виток развития: в ходе ПМЭФ-2019 объявлено о строительстве второй линии фабрики (это порядка 1,1 млрд рублей финансовых вложений), что позволит увеличить его мощности вдвое.

И, что любопытно: завершение реализации нового проекта намечено уже на 2020 год.

Увеличит свое присутствие на Дону и сеть «Магнит» - примерно в полтора раза: утвержденное соглашение предполагает открытие пятисот новых магазинов и редизайн почти половины из девятисот уже существующих. Это, по словам Василия Голубева, и около двух тысяч новых сотрудников (в сети), и — возможности для сбыта именно региональной фермерской продукции: местные поставщики, к примеру, отгрузили только в «Магниты», дислоцированные в Ростовской области, своих товаров на 8 млрд рублей, плюс еще на 13 млрд — за пределы региона.

«ДОНТАБАК» И «БАЛТИКА»: ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА

О намерении сделать новые внушительные инвестиции в свое производство в Ростове-на-Дону объявила компания Japan Tabacco Int., которая владеет с 2018 года фабрикой «Донской табак», четвертого по величине объемам производителя табачной продукции в РФ: в течение двух ближайших лет японская группа вложит в развитие предприятия порядка $12 млн — предполагается, в том числе, ее участие в экологических проектах Ростовской области, включая реабилитацию реки Темерник, а также противодействие рынку нелегальных сигарет.

Кроме того, подтверждено дальнейшее развитие сотрудничества с пивоваренной компанией «Балтика», которой владеет датская Carlsberg Group, исполнительный вице-президент которой по Восточной Европе Ларс Леманн отметил «конструктивный диалог между региональной властью и бизнесом» и «стабильный и предсказуемый подход» к регулированию рынка.

Глава донского региона, в свою очередь, отметил, что «Балтика», во-первых, как и «Донтабак» участвует в экологических проектах, а во-вторых, напомнил, что она является одним из крупнейших налогоплательщиков — отчисления организации только за 2018 год в областной бюджет составили около 5,7 млрд рублей.

На полях ПМЭФ-2019 глава донского региона пообщался с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. Автор фото: Павел САПРЫКИН/пресс-служба губернатора РО

А В ЭТО ВРЕМЯ

В развитии донской медицины помогут специалисты центра им. Алмазова

Еще один важный результат, достигнутый в Санкт-Петербурге донской делегацией, - это соглашение о сотрудничестве с национальным медицинским исследовательским центром им. Алмазова Минздрава России (в него входят главный клинический комплекс, перинатальный центр, взрослый и детские лечебно-реабилитационные комплексы и Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. Поленова), предполагающее внедрение своего передового опыта в практику здравоохранения Ростовской области.

Как сообщил гендиректор центра, его специалисты помогут в организации системы подготовки и переподготовки медицинских кадров региона, а также будут, собственно, оказывать и непосредственно медицинскую помощь жителям Дона.

-Здравоохранение - ключевая тема, в том числе в работе над национальными проектами, - отметил губернатор Василий Голубев. - У нас есть возможность перенести накопленный центром опыт на донскую землю, и обеспечить решение принципиальной задачи - повышение качества медицинских услуг для нашего населения.