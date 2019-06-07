Ипотеку поддержат ценные бумаги

Ипотеку получают на долгий срок. За это время в экономике может произойти всякое. А в случае общего повышения уровня ставок в экономике банки не имеют возможности увеличить ставку по ранее кредитам, но в то же время вынуждены привлекать для новых выдач ресурсы уже по повышенным ставкам. Выпуск ипотечных облигаций помогает решить вопрос с финансированием кредитов.

- Банк продает свой ипотечный портфель (то есть выданные кредиты), соответствующий определенным стандартам качества, специально созданной компании. Она выпускает ипотечные облигации, которые покупают инвесторы. Средства, поступившие от продажи, получает банк. Эти деньги он может направить на дальнейшую выдачу кредитов, – рассказывает управляющий директор по рейтингам структурированных финансов «Эксперт РА» Александра Веролайнен.

Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ – это стандартизированная процедура быстрой «упаковки» ипотечных портфелей банков в облигации. Он подразумевает выпуск ИЦБ под залог портфеля банка с поручительством ДОМ.РФ. Уровень риска их примерно такой же, как у облигаций федерального займа (а это самые надежные ценные бумаги с госгарантиями), а доходность – выше них.

Благодаря выпуску таких бумаг инвесторы могут получать гарантированный доход, а банки – деньги для более дешевой выдачи ипотеки.

- Ипотечные бумаги являются очень привлекательным инструментом для инвесторов, потому что они обеспечены залогом. Напомню, что ипотека – наиболее качественный кредитный продукт банка, там очень низкая просрочка, – дополняет руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

С 2016 года состоялось 12 сделок по выпуску облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом больше 320 млрд рублей. С учетом сегодняшнего подписания на ПМЭФ меморандума с Газпромбанком на 350 млрд рублей общий объем планов по выпуску ипотечных облигаций с крупнейшими банками составляет 1 150 млрд руб. Меморандумы ранее были подписаны со Сбербанком и ВТБ.

По словам заведующего кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при Правительстве РФ Александра Цыганова, «в роли инвесторов-покупателей бумаг могут быть инвестбанки, государство, иностранные компании, страховщики, негосударственные пенсионные фонды и даже – в перспективе – физлица».

Развитие рынка ипотечных облигаций позволит привлечь на ипотечный рынок около 4-6 трлн руб. и снизить ставки по ипотеке на 1-1,5 п.п.

- Банки смогут выдавать на эти деньги новые ипотечные кредиты и снижать ставки по ним, – говорит Карина Артемьева.

Учитывая высокий размер ипотечного кредита, даже один процент поможет заемщикам неплохо сэкономить.

- При выпуске ценных бумаг для конечного заемщика отношения с банком никак не меняются. Он продолжает платить банку, выдавшему кредит, – уточняет Александра Веролайнен.

Ипотека – продукт востребованный. По данным ЦБ, в прошлом году выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на сумму 3 трлн руб. Это почти на 50% больше, чем в 2017-ом. Национальный проект «Жилье и городская среда» предусматривает увеличение объемов выдач к 2024 году больше, чем в 2 раза.

Средние ставки по ипотеке в 2018 г. составили 9,6%. В начале этого года они немного увеличились, но с мая некоторые банки начали их опять снижать. Но даже несмотря на некоторый рост ставок, выдача ипотеки не сократилась: за 4 месяца объем выдачи «новой» ипотеки вырос на 14%, а количество – на 2%. Общий ипотечный портфель банков вырос на 15% и к концу апреля составил 7,5 трлн рублей.

Сейчас ДОМ.РФ и Минфин вместе с Центральным банком разрабатывает дорожную карту по развитию рынка ипотечных ценных бумаг. Скоро ее внесут на рассмотрение в правительство. Большинство решений могут реализовать уже до конца года. В результате развития рынка ипотечных облигаций ставки по ипотеке станут ниже, а значит жилье – доступнее. Ведь ипотека остается основным способом улучшения жилищных условий. С ипотекой оформляется практически половина сделок по покупке квартир.