Глобальное потепление может уничтожить человечество уже через 30 лет

Треть Земли превратится в пустыню, миллиард человек покинут свои дома, мегаполисы и целые страны перестанут существовать, погода изменится до неузнаваемости. Катастрофой, которая может случиться к 2050 году, пугают австралийские климатологи.

Климат, несовместимый с жизнью

Австралийские климатологи пугают катастрофой глобального масштаба: мол, уже к 2050 году Земля будет совсем не похожа на ту планету, что мы знаем сейчас. Прогноз со страшным сценарием опубликовал аналитический центр The Breakthrough National Centre for Climate Restoration. Сразу уточню, чтоб не нагнетать – это именно сценарий: что может случиться в худшем варианте, если не бороться с глобальным потеплением.

Картину австралийцы Дэвид Пратт и Иан Данлоп рисуют пугающую, как в фильме-антиутопии. Напомню, что сейчас в мировой науке самым реалистичным считается прогноз, что средняя температура на Земле к 2100 году повысится на 3 градуса. На нем основано Парижское соглашение по климату.

Пессимисты же (и к ним относятся авторы доклада) уверяют, что все происходит быстрее. Потому как парниковых газов в атмосфере становится все больше – человечество же продолжает их производить. Да и сама климатическая система явно сбоит и ведет себя совсем не так, как раньше.

На 3 градуса, а возможно и на четыре, потеплеет уже к 2050 году, а к концу века на все 5 градусов. При этом граница в 4 градуса по сравнению с “нормальным” климатом (то есть тем, что был в конце 19 века) видится как критическая точка для выживания человека и государств. Дословно: “повышение средней температуры на 4 градуса несовместимо с существованием организованного человеческого общества в глобальном масштабе и губительно для многих экосистем”. Для многих стран потепление даже на 3 градуса может стать настоящей катастрофой (Россия к их числу не относится).

От дефицита воды будут страдать 2 миллиарда землянФото: GLOBAL LOOK PRESS

“Совсем скоро человечеству придется выбирать – либо предпринимать беспрецедентные действия, либо признать, что уже слишком поздно, - говорит единомышленник Пратта и Данлопа, почетный директор Потсдамского института, профессор Ханс Иохаим Шельнхубер. - Люди как вид, конечно, выживут. Но будет разрушено почти все, что создавалось в течение тысяч лет”.

Своих “официальных” коллег австралийцы критикуют: мол, знания современной науки о климате и тем более способность его прогнозировать пока очень ограничены (что ж, факт). Мало того – ученые слишком оптимистичны, последствия изменений климата недооценивают, занимаются самоцензурой и даже скрывают часть фактов (это заявление оставим на совести авторов).

Худший сценарий

Но градусы градусами, а в чем конкретно ужас? Вот что предрекают авторы доклады – сами или со ссылкой на исследования коллег. В ближайшие 30 лет, к 2050 году:

- На 35% суши климат станет несовместимым с жизнью человека: как минимум 20 дней в году там будет стоять жара, которую наш организм не вынесет. Причем это касается густонаселенных районов, где живет больше половины человечества. Есть места, где адское пекло будет продолжаться по 100 дней в году и больше: Западная Африка, тропические регионы Южной Америки, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Да, богатые страны приспособятся, создавая огромные пространства с искусственным охлаждением. Но бедные регионы не смогут.

Уровень Мирового океана поднимется на полметра и затопит многие прибрежные городаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Изменится циркуляция атмосферы – в частности, дестабилизируются так называемые струйные течения в атмосфере. И все пойдет наперекосяк с циклонами и антициклонами, а также с муссонами в Азии. Климат станет неузнаваемым.

- Замедлится Гольфстрим, а значит, вся Европа уже не будет прежней.

- Погибнут многие экосистемы – в частности, Арктика (что напрямую касается России) и Антарктика. Полярные льды будут полностью таять летом. Для приспособленных к жизни во льдах и холодных водах животных и растений это губительно. Это случится, по расчетам авторов доклада, как только средняя температура на Земле станет выше 1,6 градуса (по сравнению с доиндустриальной точкой отсчета) – скорее всего, уже к 2030 году.

- Леса Амазонии тоже исчезнут – из-за засух. Этот кошмар станет явью, как только температура вырастет на 2,5 градуса.

- Уровень Мирового океана поднимется на полметра и затопит многие прибрежные города и даже целые страны – например, Нидерланды.

- в Северной Америке не лучше: экстремальная жара, лесные пожары, засухи, плюс затопление многих прибрежных территорий из-за подъема уровня Мирового океана.

- в Китае главное проблемой станут ослабевшие муссоны – без дождей обмелеют или пересохнут многие реки, что грозит дефицитом воды для людей (а их там много!) и сельского хозяйства. Похожий прогноз и для Мексики.

- из-за подъема уровня Мирового океана под водой окажутся дельты Нила, Меконга и Ганга – а эти территории крайне важны для сельского хозяйства своих стран.

- люди покинут такие мегаполисы, как Шанхай, Бангкок, Гуанчжоу, Манила, Джакарта и еще несколько, все в Азии – их либо затопит, либо расплавит от жары.

- Гималаи лишатся трети ледников, Анды – семидесяти процентов.

- 30% поверхности Земли превратится в пустыню. Под угрозой – южное Средиземноморье (а там любимые многими россиянами курорты), запад Азии, Ближний Восток и юг Африки (впрочем, там и так сейчас пустыни), Австралия и юго-запад США.

- от дефицита воды будут страдать 2 миллиарда землян. Сельское хозяйство станет невозможным во многих плодородных сейчас местах. В целом планета лишится пятой части урожаев, по сравнению с нынешними. Цены на продукты будут стремительно расти.

- миллиард людей покинут свои родные места и станут климатическими беженцами. Речь идет о жителях Ближнего Востока, части Африки и южной Америки, Юго-Восточной Азии. В докладе австралийцев этого нет, но в других исследованиях Россию называют одной из стран, куда они захотят переселиться.

- Дефицит жизненно важных ресурсов (воды и еды) вместе с массовыми миграциями приведут к социальной напряженности, панике, хаосу, конфликтам, а возможно и войнам из-за оставшихся участков плодородной земли и источников воды.

В общем, климатический апокалипсис. И если случится все перечисленное, это и правда похоже на конец нашей цивилизации.

Северной Америке грозит экстремальная жара, лесные пожары и засухиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Что делать?

Штука на самом деле эмоциональная. Практически все, чем пугают австралийцы, есть и в других прогнозах, в том числе в докладах Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата. Только там речь идет либо о более скромных масштабах бедствия, либо о других сроках. Обычно пишут про 2100 год. А тут – про 2050. И это сразу меняет дело – точнее, становится ближе к телу. Неужели все перечисленное мы увидим своими глазами, почувствует на своем здоровье, доме, кошельке и образе жизни?

Ложка меда во всей этой бочке дегтя: даже сами авторы доклада не говорят, что так будет. Они предупреждают, что так может случиться. И у человечества есть еще примерно 10 лет, до 2030 года, чтобы избежать катастрофы и уйти из “точки невозврата”.

Для этого политикам надо забыть о своих интересах и спорах. И всем вместе, во-первых, создать такую промышленность и энергетику, чтобы больше не выбрасывать парниковых газов в атмосферу (zero-emission economy). Во-вторых, принять все возможны меры для адаптации к тем изменениям климата, которые происходят уже сейчас. “Это потребует мобилизации всех ресурсов, как при чрезвычайной ситуации или на войне”.

Автора!

Дэвид Пратт – соавтор книги “Красный уровень климатической опасности: время действовать немедленно”, научный директор аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

Иан Данлоп – член Римского клуба (общественной организации, объединяющей 100 представителей мировой элиты), бывший топ-менеджер нефтяных и газовых компаний, экс-глава Австралийской экспертной комиссии по парниковым газам.

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