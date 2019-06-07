2019-06-07T19:13:27+03:00
Происшествия

Педофила, от которого беременна 11-летняя девочка, арестовали в зале суда

46-летний гражданин Узбекистана проведет за решеткой как минимум два месяца
Анастасия ВАРДАНЯН
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Уже в начале сентября 11-летняя Катя станет мамой.Уже в начале сентября 11-летняя Катя станет мамой.Фото: Личный архив
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В пятницу, 7 июня, суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте 47-летнего гражданина республики Узбекистан Кахрамона Насердинова, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки. Напомним, все произошло в подмосковном городе Лыткарино. Несколько месяцев педофил насиловал подругу своей дочери. В итоге школьница забеременела. Уже в начале сентября она станет мамой. Свою вину извращенец полностью признал.

- Суд учел доводы обвинения и принял решение об аресте, сроком на два месяца, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Несколько месяцев педофил насиловал подругу своей дочери Фото: Личный архив

Несколько месяцев педофил насиловал подругу своей дочериФото: Личный архив

Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, о беременности школьницы стало известно только 6 июня. Девочка с рождения страдает легкой формой умственной отсталости. Она посещала коррекционную школу. Известно, что с насильником девочка жила в соседнем доме. Школьница дружила с его дочкой.

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О беременности 11-летней Кати (имя изменено - ред.) из подмосковного города Лыткарино пока знают самые близкие. Мама девочки по понятным причинам пытается скрыть случившееся от друзей и одноклассников ученицы 4 класса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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