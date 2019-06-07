«Она особенный ребенок, а этот урод воспользовался!»: гастарбайтер, от которого забеременела 11-летняя школьница, был ее соседом

О беременности 11-летней Кати (имя изменено - ред.) из подмосковного города Лыткарино пока знают самые близкие. Мама девочки по понятным причинам пытается скрыть случившееся от друзей и одноклассников ученицы 4 класса.

Сейчас срок беременности 26 недель и уже в начале сентября Катя станет мамой. Отец ребенка установлен. Он на десять лет старшее мамы школьницы. Это 47-летний гражданин республики Узбекистан, который жил по соседству с семьей. Как он познакомился со школьницей, и почему девочка скрывала связь с взрослым мужчиной от мамы, разбираются следователи. Против Кахрамона Насердинова возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

Отцом будущего ребенка является 47-летний гражданин республики Узбекистан.Фото: Личный архив

Мама девочки заверила следователей, что о взрослой жизни дочери до последнего момента ничего не знала. И это очень похоже на правду. Семья девочки вполне благополучная. Правда, у самой школьницы были проблемы со здоровьем. Нам удалось пообщаться с подругой мамы Кати, которая просила не называть ее имени.

- Как жила девочка, ей всего хватало?

- У них самая обычная русская семья. С рождения у девочки были проблемы со здоровьем, но это была всего лишь легкая форма умственной отсталости. Жили они вдвоем с дочкой. Но, поверьте, моя подруга была отличной мамой. Она много работала. В городе почти все ее знали. Она мастер по маникюру и наращиванием ресниц еще занимается. Зарабатывает она хорошо, так что девочка никогда ни в чем не нуждалась. Они часто в Москву ездили гулять. Летом всегда на море. Так что ей всего хватало.

- А присматривать за дочкой она успевала?

- Конечно! Она вообще жила для дочки. После школы она всегда приходила домой и они уроки вместе делали. Не могу сказать, что девочка много гуляла. Только днем она разрешала ей выходить во двор с подружками.

С рождения у девочки были проблемы со здоровьем, у неё легкая форма умственной отсталости.Фото: Личный архив

- Как получилось что мама не знала об отношениях дочки с взрослым мужчиной?

- Как я понимаю, они встречались с ним днем. Он жил прямо в соседнем доме. Этот извращенец просто запугал девочку, и воспользовался ее проблемами со здоровьем. Вот она ничего и не стала говорить матери.

- Получается что в сентябре девочка родит?

- О беременности узнали слишком поздно. Она ведь молчала, никому не жаловалась. Думали, ну поправилась немного. Когда отвели к гинекологу, срок был такой, что делать аборт было уже слишком поздно.

Мама девочки уверяет, что о взрослой жизни дочери не догадывалась.Фото: Личный Архив

- Как себя девочка чувствует?

- Пока никаких проблем со здоровьем у нее нет. Но врачи пугают осложнениями. Организм не готов к родам, она ведь сама еще ребенок: маленькая, худенькая. Она совсем даже на подростка не похожа. Среди ее одноклассниц была самой крошкой. Сейчас за ней гинекологи следят. Мы вообще даже не представляем, чем это все закончится.

Напомним, 6 июня, мама девочки написала заявление в полицию. Официально случившееся правоохранительные органы не комментируют. Девочка училась в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам учителей, почти всегда на занятия ее приводила и забирала мама.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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