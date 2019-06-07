Владимир Путин: Надеюсь, с Зеленским еще познакомимся

"АВРОРА" И ПРИЗРАК МИРОВОГО КРИЗИСА

Белую ночь в Питере между 2 днями экономического форума Владимир Путин использовал, чтобы показать председателю Китая Си Цзиньпину достопримечательности. Покатал на кораблике по рекам и каналам, сводил на «Аврору» и в Эрмитаж.

- Мосты разводятся, - показал руками Путин, когда кораблик проходил по Неве под одним из мостов, чем очень удивил Си.

Пришвартовавшись к «Авроре», лидеры поднялись на революционный крейсер, где Цзиньпину рассказали и о русско-японской войне («прошли от Балтики до Дальнего Востока и сходу вступили в бой – 38 кораблей против 125»), и штурме Зимнего дворца. Потом переплыли Неву и отправились в Эрмитаж.

- Петербург – очень живописный город, - не упустил возможности поделиться впечатлениями от увиденного Си Цзиньпин наутро, открывая российско-китайский энергетический форум. Но главным событием дня было пленарное заседание Экономического форума.

Речь Владимира Путина на нем была не просто программной, а фактически революционной. Она походила на знаменитую Мюнхенскую речь, но с экономическим уклоном.

- Надо откровенно признать: существующая модель экономических отношений все-таки в кризисе. И этот кризис всеобъемлющий, - сказал Путин.

«У ЗАПАДА ВЗЫГРАЛИ АМБИЦИИ»

Президент напомнил, что после окончания Холодной войны архитектура мировой экономики кардинально изменились.

- Главным драйвером глобализации выступила мировая торговля. Ее рост с 1991 года по 2007-й более чем в два раза превосходил темпы мирового ВВП. Но этот период оказался недолговечным, - костатировал Путин. - Последовал мировой кризис 2008–2009 годов, механизм роста начал давать сбои. Глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики, которая вошла в период торговых войн.

Путин напомнил, как далеко заходят санкции и насколько они вредят людямФото: REUTERS

Президент прямо говорил о причинах нынешнего мирового кризиса.

- Модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует новой экономической реальности, - завил он. - Заданные прежде шаблоны давали странам Запада фору и громадную ренту. Хотя все проходило под разговоры о равенстве. А когда эта система начала расшатываться, когда подросли конкуренты, у Запада взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование. Любой ценой. И государства, которые прежде проповедовали честную конкуренцию, заговорили языком торговых войн и санкций - рейдерства с выкручиваем рук, запугиванием, устранением конкурентов.

«ПЕРВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА»

Одним из таких примеров стал строящийся газопровод из России в Германию «Северный поток-2».

- Он не в интересах тех, кто привык, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются торпедировать, - сказал президент. - А ситуация вокруг китайской компании Huawei? Ее пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют «первой технологической войной» цифровой эпохи.

Путин напомнил, как далеко заходят санкции и насколько они вредят людям:

- По сути происходит попытка формировать два мира. И между ними пропасть постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, а у других нет шансов вырваться даже из нищеты.

Президент напомнил, что после окончания Холодной войны архитектура мировой экономики кардинально изменилисьФото: REUTERS

«КОГДА ТИГРЫ ДЕРУТСЯ, ОБЕЗЬЯНА СМОТРИТ»

Первой темой дискуссии стала торговая война США и Китая и место России в ней.

- У китайцев есть хорошая поговорка: «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», - пошутил в ответ Путин. – Но если торговые войны и санкции будут нарастать, то к 2022 году они снизят мировую экономику на 2%. Во время кризиса 2008-го спад был как раз на 2%. Все столкнутся с колоссальными потерями.

Но в целом не возникало вопросов – на чьей стороне в этом противостоянии Россия.

- Мы с председателем Си вчера расстались в 12 ночи, а в Пекине было вообще 4 утра, - сказал Путин. – Обсуждали самые разные проблемы, но я должен был сказать: вынужден вас отпустить с гостями так не поступают!

«ЕМУ ИНКРИМИНИРУЮТ ХИЩЕНИЕ 2,5 МИЛЛИАРДОВ»

Одним из самых горячих вопросов в кулуарах форума было «дело Калви». Иностранного инвестора, находящегося под домашним арестом, даже ждали на форуме, а на утреннем деловом завтраке «Сбербанка» только и говорили, как о инвестклимате после ареста Калви.

Путин прокомметировал это так:

Все должны проявлять уважение к закону. Ему (Калви, - ред.) инкриминируют хищение 2,5 миллиардов рублей, некоторые говорят, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранители. Надеюсь на прозрачное разбирательство и справедливое решение.

Первой темой дискуссии стала торговая война США и Китая и место России в нейФото: REUTERS

«ОН ПОКА НИКАК СЕБЯ НЕ ПРОЯВИЛ»

Модератор дискуссии журналистка Софико Шеварднадзе (между прочим, внучка Эдуарда Шеварнадзе) спросила, почему Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах.

- Он до сих пор продолжает определенную риторику – называет нас врагами, агрессорами, - пожал плечами президент.

- Но вы готовы с ним встретиться?

- А я разве отказывался? Мне никто не предлагал, - ответил Путин. – Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-то познакомимся. Но одно дело – кого-то играть, а другое – быть кем-то. Чтобы играть, нужен талант, один из них – талант перевоплощения. А чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества: опыт, найти инструменты решения проблем, собрать команду, иметь мужество брать на себя ответственность за решения. Я не говорю, что у Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть, но я этого не знаю. Он пока никак себя не проявил. То, что мы видим, противоречивые высказывания. Поживем – увидим. Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил, нет. Посмотрим.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ С БЕЛОРУССИЕЙ СЕЙЧАС НЕТ

Тут же последовал вопрос о слухах о возможном объединении России и Белоруссии.

- Есть ли под ними почва? – уточнила Шеварднадзе.

- Нет и быть не может, - ответил Путин. – Я считаю, что русские, украинцы и белорусы — единый народ. Но сейчас нет никаких оснований для объединения. У нас есть Союзный договор, многое из него не было исполнено, и мы обсуждали, что можем выполнить или добавить. Вот вокруг этого и вся дискуссия.