Олег Шибанов: «На смену глобализации приходит деглобализация»

В мире сформировался новый тренд на деглобализацию, уверен Академический директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

- По мнению некоторых экономистов сегодня наблюдается тренд среди инвесторов: они отказываются от зарубежных инвестиционных рынков и вкладывают средства в свои страны. Что можете об этом сказать?

- Тренд на возвращение действительно есть. Он все отчетливее просматривается на Западе, в России же он пока что мало очевиден. Мы неплохо за последние годы продвинулись в сфере сельского хозяйства, также довольно сильны в оборонной отрасли. Однако производство электроники, например, еще развито не так хорошо, как, к примеру, в Китае. Хотя это лишь вопрос времени.

- Почему электроника в нашей стране не развивается, ведь Россия всегда отличалась сильной инженерной школой?

- Дело в том, что наши конкурентоспособные инженеры преимущественно работают на крупнейшие международные корпорации. Да, есть несколько отечественных компаний в техно-сфере, которые довольно успешны на мировом рынке. Но — этого, увы, не достаточно для того, чтобы говорить о том, что мы в этом рынке. При этом некоторые российские предприятия неплохо вписываются в мировые цепочки разделения труда. А то, что это не происходит массово, объясняется тем, что рынки сейчас стали очень высококонкурентными. Правда, некоторые иностранные компании уже наладили свое производство в России - двигатели для автомобилей, например.

- В каких развитых странах сейчас наиболее отчетливо просматривается инвестирование?

- Производительность труда сегодня наиболее высокая в Японии, Германии, Южной Корее, поэтому инвесторы видят смысл в том, чтобы туда возвращаться.

- Кто сейчас лидирует на мировых рынках?

- Если говорить о маржинальности, то в первую очередь это компании цифрового сегмента, так называемые FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google), но отнюдь не представители промышленного сектора.

У компаний сектора промышленного добавленная стоимость теперь образуется в основном из -за маркетинга, инжиниринга, чем от производства компонентов. Очень большой разрыв между стоимостью железа, производимого некой китайской noname-компанией, и такого гиганта как Apple. Понятно, что у американцев она значительно выше.

В современном мире в развитых странах реиндустриализация пока еще не очевидна, у кого-то получится, у кого то нет.

- Деглобализация - насколько она разумна и актуальна сегодня?

- Конечно, это разумно, ведь в прошлом мы могли наблюдать сверхглобализацию и развитие транснациональных компаний, которые нигде не платят налогов, но при этом чувствуют себя весьма хорошо везде. Все зашло слишком далеко, мировая торговля сегодня сжимается благодаря тому, что многие страны вводят различные тарифы и пошлины - это нормальная реакция на то, что условный американский рабочий думает, что он потерял свое место из-за Китая. Однако это происходит по таким причинам, как роботизация и автоматизация в различных областях. Но вот американские политики активно продвигают эту линию, что производство необходимо возродить в своей стране, и им это выгодно.

Время покажет, насколько сильно деглобализация повлияет на мировую экономику. Последние полвека торговля росла слишком быстро, и пора обратить внимание на внутренние рынки и на локального потребителя, а не на экспортный канал. Деглобализация - это скорее политический процесс, нежели экономический. Тем не менее, это вполне естественный запрос населения.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019