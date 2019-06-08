2019-06-08T16:06:45+03:00
Здоровье

Эксперты по здоровому питанию и долголетию: эти три продукта есть по утрам вреднее всего

Исследователи составили антирейтинг самых неблагоприятных из наиболее распространенных блюд для завтрака
Александр СЛАВУЦКИЙ
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Соки часто хвалят за витамины, но проблема в том, что из фруктов в соки попадают только сахароза и фруктозаСоки часто хвалят за витамины, но проблема в том, что из фруктов в соки попадают только сахароза и фруктозаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Недавно мы рассказали о самых полезных продуктах для завтрака. В то же время эксперты составили «антирейтинг» продуктов, от которых по утрам стоит воздерживаться или как минимум ограничивать их употребление. Об этом «КП» рассказала руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева.

1. Соки

Соки часто хвалят за витамины, но проблема в том, что из фруктов в соки попадают только сахароза и фруктоза. А вот клетчатка, которая снижает «сладкую» нагрузку на наш организм — не попадает.

- Недавно были проведены исследования, показавшие: высокое потребление фруктозы и сахарозы без клетчатки может неблагоприятно изменять уровень липидов в крови, отрицательно сказываться на чувствительности к инсулину (снижать ее) и даже провоцировать сахарный диабет, - рассказывает Зинаида Медведева.

Кроме того, в большинство магазинных соков добавляется сахар, что еще больше увеличивает их вред для здоровья. Есть данные, что избыток фруктозы даже повышает риск развития рака кишечника. Так что регулярно пить соки, особенно натощак — то есть утром, за завтраком — врачи и ученые не рекомендуют.

НА ЗАМЕТКУ

Свежевыжатые соки без добавления сахара дают все-таки меньшую «сладкую» нагрузку на организм. Потому что в них не только отсутствует добавочный сахар, но и сохраняются растворимые пищевые волокна. Благодаря необходимости переработки таких волокон в организме уровень сахара в крови поднимается медленнее.

2. Круассаны и другая выпечка

Свежие круассаны или булочки на завтрак считаются правилом хорошего тона в гостиницах. И к этому «стандарту» начинают подтягиваться многие домашние хозяйки. Однако завтрак, где основным блюдом будет выпечка, стоит на втором месте в антирейтинге экспертов по здоровому питанию.

- Проблема в том, что эти мучные изделия состоят из легко усваиваемых углеводов, белой муки и сахара, - напоминает Зинаида Медведева. - Это сочетание, при котором уровень сахара в крови резко подскакивает, а расходуется полученная энергия очень быстро. Всего через полтора часа, а то и раньше вам снова захочется есть.

К тому же такой завтрак очень калорийный. Так что вы получаете сахарный удар, потребляете большое количество калорий, но не наедаетесь надолго. Вам это надо?!

Мучные изделия состоят из легко усваиваемых углеводов, белой муки и сахара Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мучные изделия состоят из легко усваиваемых углеводов, белой муки и сахараФото: Михаил ФРОЛОВ

В ТЕМУ

Недавние исследования показали, что постоянное употребление сахара в больших количествах ускоряет старение мозга. А также сахар может выступать топливом для роста злокачественных клеток — в частности, если в организме они уже есть, и у человека повышенный уровень сахара в крови. Кроме того, избыток сахара повреждает белки соединительных тканей, что способствует старению кожи и сосудов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 6 чайных ложек сахара, включая его содержание во всех продуктах. А в идеале — стремится снизить это количество в два раза, то есть до 3 ложек и даже менее.

3. Жирный сыр

Сыр производится из молока, поэтому основная его составляющая - насыщенные транс-жиры, содержащиеся в молоке и сливках, - рассказывает Зинаида Медведева. Доказано, что такая разновидность жиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому нежелательно есть сыр на завтрак ежедневно.

Исследования последних лет также показали, что частое употребление сыра повышает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний за счет повышенного содержания жира и соли. Знаменитая диета DASH, которая разработана для предотвращения гипертонии, болезней Альцгеймера и Паркинсона, рекомендует есть сыр раз в неделю. «Cыр сам по себе не является вредным продуктом, если употреблять его в разумных количествах», - подчеркивает Зинаида Медведева.

КСТАТИ

Не вреден ли завтрак на ходу?

Бывает, что с утра приходится перекусывать на ходу, например, по пути от дома к метро или даже в автобусе. Как быть в такой ситуации? Что можно и чего не следует есть во время завтрака на ногах?

По словам Зинаиды Медведевой, есть удобный и полезный выход. На полках магазинов появились различные йогурты на растительной основе, например, овсяные напитки. Главное их преимущество в том, что продукты на основе овса содержат очень полезную разновидность клетчатки бета-глюканы, позволяющие дольше ощущать насыщение по сравнению с обычным молочный йогуртом.

В то же время эксперт советует воздерживаться от постоянного перекусывания на ходу популярными, особенно у женской части населения, глазированными сырками. Это одновременно очень сладкая и жирная пища, наносящая двойной удар по организму. Требуется очень большая физическая нагрузка, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия. А вам ведь, скорее всего, еще целый день сидеть в офисе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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