«Роковая женщина»: Лолита повторила успех «голого» комбинезона, надев прозрачную накидку на сексуальное черное боди

Одним из самых ярких моментов премии Муз ТВ стало выступление Лолиты Милявской. Певица пронзительно исполнила свою композицию «Раневская», что кое кто в зале даже всплакнул.

Лолита на самом деле замечательная актриса - только что люди искренне переживали, слушая как она поёт грустную песню, и вот они уже смеются от безудержного конферанса певицы.

Лолиту поклонники любят за отсутствие комплексовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Милявская, конечно, не была бы собой, если бы что-то не отчебучила. В этот раз 55-летняя артистка, вручая приз в одной из номинаций вместе с Иосифом Пригожиным, внезапно встала на сцену и начала ползать на коленках.

Лолита решила собрать фальшивые деньги, которыми Филипп Киркоров красиво разбрасывался в номере «Цвет настроения чёрный»Фото: скрин с видео

Как потом выяснилось, Лолита решила собрать фальшивые деньги, которыми Филипп Киркоров красиво разбрасывался в номере «Цвет настроения чёрный». И вернуть их поп-королю. «Блин, мне скучно!» - заявила артистка, потрясая смятыми бумажками. В этом наверняка была какая-то идея, но мы даже не поняли, отвлекшись на созерцание прекрасной пятой точки артистки.

На сцене певица появилась в наряде от Игоря ГуляеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лолита может даже и не знала, что ее наряд будет таким откровенным. Вполне вероятно, что розовая накидка-плащ от Игоря Гуляева не должна была быть прозрачной. Но софиты, светившие на сцене, позволили нам узнать, что под накидкой у Милявской - черное боди, красиво утянувшее ее формы. Надо сказать, что и гости церемонии, и пользователи Сети, которые любовались снимками артистов с церемонии в Инстаграме, Лолиту безоговорочного поддержали: «Молодец! Самая настоящая!».

Многие вспомнили смелый костюм певицы с фестиваля ЖараФото: Евгения ГУСЕВА

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