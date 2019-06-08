2019-06-08T09:06:07+03:00
Звезды

«Роковая женщина»: Лолита повторила успех «голого» комбинезона, надев прозрачную накидку на сексуальное черное боди

Певица покорила гостей церемонии «Муз ТВ», собрав разбросанные Киркоровым фальшивые доллары
Кира БУЛЫЧЕВА
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Милявская, конечно, не была бы собой, если бы что-то не отчебучила.Милявская, конечно, не была бы собой, если бы что-то не отчебучила.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одним из самых ярких моментов премии Муз ТВ стало выступление Лолиты Милявской. Певица пронзительно исполнила свою композицию «Раневская», что кое кто в зале даже всплакнул.

Лолита на самом деле замечательная актриса - только что люди искренне переживали, слушая как она поёт грустную песню, и вот они уже смеются от безудержного конферанса певицы.

Лолиту поклонники любят за отсутствие комплексов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лолиту поклонники любят за отсутствие комплексовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Милявская, конечно, не была бы собой, если бы что-то не отчебучила. В этот раз 55-летняя артистка, вручая приз в одной из номинаций вместе с Иосифом Пригожиным, внезапно встала на сцену и начала ползать на коленках.

Лолита решила собрать фальшивые деньги, которыми Филипп Киркоров красиво разбрасывался в номере «Цвет настроения чёрный» Фото: скрин с видео

Лолита решила собрать фальшивые деньги, которыми Филипп Киркоров красиво разбрасывался в номере «Цвет настроения чёрный»Фото: скрин с видео

Как потом выяснилось, Лолита решила собрать фальшивые деньги, которыми Филипп Киркоров красиво разбрасывался в номере «Цвет настроения чёрный». И вернуть их поп-королю. «Блин, мне скучно!» - заявила артистка, потрясая смятыми бумажками. В этом наверняка была какая-то идея, но мы даже не поняли, отвлекшись на созерцание прекрасной пятой точки артистки.

На сцене певица появилась в наряде от Игоря Гуляева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сцене певица появилась в наряде от Игоря ГуляеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лолита может даже и не знала, что ее наряд будет таким откровенным. Вполне вероятно, что розовая накидка-плащ от Игоря Гуляева не должна была быть прозрачной. Но софиты, светившие на сцене, позволили нам узнать, что под накидкой у Милявской - черное боди, красиво утянувшее ее формы. Надо сказать, что и гости церемонии, и пользователи Сети, которые любовались снимками артистов с церемонии в Инстаграме, Лолиту безоговорочного поддержали: «Молодец! Самая настоящая!».

Многие вспомнили смелый костюм певицы с фестиваля Жара Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие вспомнили смелый костюм певицы с фестиваля ЖараФото: Евгения ГУСЕВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На красную дорожку «Муз ТВ» Ольгу Бузову принесли «рабы»

Ольга Бузова долгое время интриговала нас своим номером, который она должна показать на премии «Муз ТВ». Директор певицы, Антон, подливал масла в огонь, рассказывая, что выступление и правда будет рисковым. Да, шоу вышло крутым - танцоры певицу вращали во все стороны, носили на руках, и правда могли уронить (подробности)

КСТАТИ

"Голый костюм", как у Лолиты на фестивале "Жара", можно купить за 900 рублей

Поклонники осудили певицу за обтягивающий комбинезон, а в сети появились посвященные ему мемы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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