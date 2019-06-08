На красную дорожку «Муз ТВ» Ольгу Бузову принесли «рабы»

Ольга Бузова долгое время интриговала нас своим номером, который она должна показать на премии «Муз ТВ». Директор певицы, Антон, подливал масла в огонь, рассказывая, что выступление и правда будет рисковым. Да, шоу вышло крутым - танцоры певицу вращали во все стороны, носили на руках, и правда могли уронить.

Танцоры поднимали и крутили Бузову на сценеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но нас больше удивила история с транспортом, который привёз Ольгу на красную дорожку. Раньше было модно приезжать на Муз ТВ на кабриолетах, каретах «Скорой помощи», даже как-то была пожарная машина. А потом, видимо, забавный транспорт закончился и все начали прибывать просто на хороших дорогих авто.

На красной дорожке певица сияла золотом с ног до головыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но Ольга не такая. Певица приехала на дорожку на настоящих мужчинах! 33-летняя артистка в образе египетской царицы сидела в специальном роскошном троне, поедая сладости (для вида). Процессию для антуража сопровождали верблюды.

muztv Сначала она была жемчужиной, потом приезжала на коне, а сегодня Ольга Бузова появилась на верблюдах в окружении 10 мужчин Как тебе такое перевоплощение? #музыкаобъединяет #премиямузтв2019 #премиямузтв

Безусловно, зоозащитники, которые нашлись и на церемонии, осудили певицу за привлечение «кораблей пустыни» на тусовку. Мол, во всем мире о животных заботятся, а тут верблюд бедный сидел два часа ждал своего выхода а потом пугался народа. Но с вижу животные были совершено невозмутимыми. Забавно, что в Египте для того, чтобы слезть с верблюда, надо платить деньги погонщику. Что надо платить для того, чтобы пересесть с мужчин на спину верблюда мы так и не узнали.

muztv Королевское появление Ольги Бузовой и Кэри-Хироюки Тагавы @buzova86 на ковровой дорожке Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет #премиямузтв2019 #музыкаобъединяет #премиямузтв

Напомним, что в 2017-м году, на свою первую церемонию, Ольга прибыла в «ракушке», откуда вышла, как Афродита, почти голая. В 2018-м приехала на коне. Сейчас - мужчины. Что дальше? Реактивный ранец?