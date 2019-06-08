2019-06-08T08:45:16+03:00
Звезды

На красную дорожку «Муз ТВ» Ольгу Бузову принесли «рабы»

Певицу осудили зоозащитники
Кира БУЛЫЧЕВА
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Бузова выбрала для премии золотой нарядБузова выбрала для премии золотой нарядФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ольга Бузова долгое время интриговала нас своим номером, который она должна показать на премии «Муз ТВ». Директор певицы, Антон, подливал масла в огонь, рассказывая, что выступление и правда будет рисковым. Да, шоу вышло крутым - танцоры певицу вращали во все стороны, носили на руках, и правда могли уронить.

Танцоры поднимали и крутили Бузову на сцене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Танцоры поднимали и крутили Бузову на сценеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но нас больше удивила история с транспортом, который привёз Ольгу на красную дорожку. Раньше было модно приезжать на Муз ТВ на кабриолетах, каретах «Скорой помощи», даже как-то была пожарная машина. А потом, видимо, забавный транспорт закончился и все начали прибывать просто на хороших дорогих авто.

На красной дорожке певица сияла золотом с ног до головы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На красной дорожке певица сияла золотом с ног до головыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но Ольга не такая. Певица приехала на дорожку на настоящих мужчинах! 33-летняя артистка в образе египетской царицы сидела в специальном роскошном троне, поедая сладости (для вида). Процессию для антуража сопровождали верблюды.

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Сначала она была жемчужиной, потом приезжала на коне, а сегодня Ольга Бузова появилась на верблюдах в окружении 10 мужчин Как тебе такое перевоплощение? #музыкаобъединяет #премиямузтв2019 #премиямузтв
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Безусловно, зоозащитники, которые нашлись и на церемонии, осудили певицу за привлечение «кораблей пустыни» на тусовку. Мол, во всем мире о животных заботятся, а тут верблюд бедный сидел два часа ждал своего выхода а потом пугался народа. Но с вижу животные были совершено невозмутимыми. Забавно, что в Египте для того, чтобы слезть с верблюда, надо платить деньги погонщику. Что надо платить для того, чтобы пересесть с мужчин на спину верблюда мы так и не узнали.

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Королевское появление Ольги Бузовой и Кэри-Хироюки Тагавы @buzova86 на ковровой дорожке Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет #премиямузтв2019 #музыкаобъединяет #премиямузтв
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Напомним, что в 2017-м году, на свою первую церемонию, Ольга прибыла в «ракушке», откуда вышла, как Афродита, почти голая. В 2018-м приехала на коне. Сейчас - мужчины. Что дальше? Реактивный ранец?

ИСТОЧНИК KP.RU

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