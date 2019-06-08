2019-06-08T10:09:23+03:00
Звезды

Семенович убрала конкуренток на дорожке премии «Муз ТВ» разноцветным бюстом

Певица удивила гостей премии прелюбопытным внешним видом
Кира БУЛЫЧЕВА
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Мы были очень рады увидеть эту артистку на красной дорожке премии Муз ТВ в, так сказать, натуральном видеМы были очень рады увидеть эту артистку на красной дорожке премии Муз ТВ в, так сказать, натуральном видеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждый выход в свет экс-солистки группы «Блестящие» - настоящая отрада для глаз. Тем более что в Инстаграме, главном друге наших звезд, не всегда ясны настоящие пропорции артистов. Чудеса фотошопа могут кого угодно сделать размером XS.

Анна Семенович таким никогда не грешила - максимум (по словам внимательных подписчиков) уменьшала себя до L. Поэтому мы были очень рады увидеть эту артистку на красной дорожке премии Муз ТВ в, так сказать, натуральном виде. Действительно, «семеновичи» живьём выглядят намного более впечатляюще, чем в Интернете.

На самой церемонии Анна сидела рядом со своей «конкуренткой» по величине и красоте бюста, Аней Седоковой. Хотим заметить, что грудастую (извините) экс-«ВИА ГРУ» Семёнович бьет одной левой (если вы понимаете, о чем мы). Но в этот раз народ заинтересовал еще и наряд артистки.

Певица удивила гостей премии прелюбопытным внешним видом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица удивила гостей премии прелюбопытным внешним видомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Видимо, стилист певицы перечитал Стендаля незадолго до премии. Или же Анна, как любая творческая девушка, долго не могла решить, что ей надеть. И в итоге, когда не смогла определиться, совместила два наряда в одном. Правая ее половина была в красном пиджаке и юбке, левая - в чёрном строгом костюме. Такое «комбо» из знаменитого бюста и оригинального «лука» оставило Семенович без конкуренции.

Но это еще не конец - Анечка выступила на сцене в костюме веселой развратной фрейлины в чулочках с красными подвязками. Это выступление было признано самым сексуальным - после Марув, конечно, которая опять попыталась изобразить на сцене оргию под весьма скромный вокал собственного производства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Самые секси-наряды премии Муз ТВ: ГлюкоZа с обнаженной грудью, Марув в стиле БДСМ, и Лорак в стиле «сицилийской вдовы»

Премия Муз ТВ, как метко заметила Диана Арбенина, получая награду в номинации «рок-артист» - самая честная. Мы, посмотрев церемонию до конца, склонны с этим согласиться. Но не можем не отметить и старание наших артисток предстать в наилучшем виде. Тем более в такую жару ну как не снять с себя лишнее? Мы решили рассказать про тех артисток, у которых это получилось лучше всего (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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