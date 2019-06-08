2019-06-08T10:05:10+03:00
Звезды

Самые секси-наряды премии Муз ТВ: ГлюкоZа с обнаженной грудью, Марув в стиле БДСМ, и Лорак в стиле «сицилийской вдовы»

Мы выбрали самые яркие и смелые наряды звезд на красной дорожке [фото]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Ани Лорак появилась в стиле «сицилийской вдовы»Ани Лорак появилась в стиле «сицилийской вдовы»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премия Муз ТВ, как метко заметила Диана Арбенина, получая награду в номинации «рок-артист» - самая честная. Мы, посмотрев церемонию до конца, склонны с этим согласиться. Но не можем не отметить и старание наших артисток предстать в наилучшем виде. Тем более в такую жару ну как не снять с себя лишнее? Мы решили рассказать про тех артисток, у которых это получилось лучше всего.

Наталья Чистякова-Ионова, как обычно, выглядела великолепно. Такую фигуру во что ни одень - будет хорошо. Но певица продолжает играть на грани фола. А может и правда дело в жаре и температура в плюс тридцать заставила певицу выбрать платье, обнажающее одну грудь. Но скорее всего это был праздничный наряд к дню рождения артистки - в день церемонии ей исполнилось 33 года.

Наталья Чистякова-Ионова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Чистякова-ИоноваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Седокова решила, видимо, и впечатление произвести и похудеть. Артистка появилась на мероприятии в кожаном нежно-розовом платье, которое, конечно, круто подчеркнуло ее формы. Но, думаем, баня, которую этот наряд устроил артистке, насильно «похудело» ее на пару размеров. Рискованный материал для такого действа!

Анна Седокова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна СедоковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодая мама Светлана Лобода могла бы претендовать на награду в номинации «Ноги года». Но модные оверсайз-рукава ее платья делали «суперзвезду» похожей на космического лобстера. Зато красиво!

Светлана Лобода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана ЛободаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ани Лорак появилась в стиле «сицилийской вдовы» - сексуальные кудряшки, узкое черное платье, из которого прямо на тебя выпрыгивают пышные формы. Казалось, еще чуть-чуть, и плоть победит тугой корсет, и вырвется на свободу. Но пронесло.

Ани Лорак с дочерью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ани Лорак с дочерьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анфиса Чехова, не так давно похудела но умудрилась сохранить аппетитные формы. Ведущая появилась на мероприятии в аккуратном чёрном платье с откровенным декольте, которое не оставляло мужчинам надежду спокойно смотреть в глаза, а не в вырез.

achekhovaachekhova
Ну, что, обсуждаем мой образ на #премиямузтв2019 Платье: @denegina_weddingdress Стиль: @belova_style_ Прическа, мейк: @beautysima_
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Певица Марув на «Евровидение» не поехала, но конкурс внимательно смотрела. И, как нам кажется, вдохновилась БДСМ-нарядами исландской группы Хатари, которые в этом году дали жару на «конкурсе для домохозяек». Украинская певица появилась в чёрных лаковых сапогах, которые заканчивались где-то на середине бедра, блестящем боди и латексных перчатках. Сурово, но кому-то нравится.

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MARUV на премии Муз Тв
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ИСТОЧНИК KP.RU

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